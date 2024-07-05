十六崁宜蘭民宿 宜蘭包棟民宿推薦｜入住十六崁宜蘭民宿獨享絕美落羽松湖畔秘境環繞，體驗獨木舟與SUP，還有單車免費騎乘，民宿環境寬敞舒適採光極佳，房間都備有浴缸能泡澡享受，盡情歡唱KTV、電動麻將桌、還有泡麵、豆奶、茶飲、咖啡免費供應，隔天還有精緻好吃的現做早餐，一天僅接待一組優質服務，從新感受宜蘭的好山好水，就這樣安排

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十六崁宜蘭民宿 在哪裡？

網路人氣超夯，沈浸絕美落羽松環繞的包棟民宿，就位在宜蘭員山的十六崁宜蘭民宿！分成一館與二館，一館雅緻俐落，二館全白簡約，都各有各色，一天僅只接待一組，至多可入住12人，很適合家族旅遊，好友度假，還有人在此辦求婚趴踢、這次相揪好友們入住一館，一行人抵達時不禁讚嘆連連，環境也太美了吧

十六崁宜蘭民宿

地址：宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號

電話：0920-818118

Line ID : carsonyoung

WeChat ID : carsontaiwan

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十六崁宜蘭民宿 園區景致

腹地遼闊，被300多顆落羽松環繞感覺原來那麼浪漫，像是踏進森林中，眼前滿是鬱鬱鬆鬆的療癒景緻，身心頓時都放鬆了起來，落羽松隨著四季更迭，紛紛披上不同色衣賞，不管何時前往都有不一樣的絕美景致，十六崁宜蘭民宿為電梯民宿，共有兩間雙人房、兩間四人房，每個房間採光都超級好，宜蘭耍廢之旅我們來了

首要印入眼簾絕對是這片優雅的湖泊秘境，周邊鬱鬱蔥蔥的眾多落羽松環抱著，讓我們陶醉不已，紛紛拿出相機手機拍個不行，記憶體容量頓時暴增，直到都留下美照才肯甘休

能沿著一旁小徑漫步環湖一圈，沈浸森林中的美好意境與芬多精，洗滌在塵囂打拼的身心，盡情擁抱宜蘭的好山好水

免費體驗獨木舟、SUP

看到這片眼前美景，好友們已迫不急待下水開玩！十六崁宜蘭民宿 提供免費提供多艘獨木舟、SUP給住客體驗水上活動，在靜謐湖泊中，緩緩滑行欣賞自然美景，或躺在船上放空隨風擺盪，怡然自得

相較於SUP，乘坐獨木舟來得更為穩定，恣意地滑著水前行，悠然穿梭在林間，好自在

免費租借腳踏車

還有多輛單車可免費租借，可在田野景緻騎單車悠晃，周邊也有許多景點，像是北后寺、勝洋休閒農場、香草菲菲、可達羊場、金車噶瑪蘭威士忌酒廠都能一並安排起來

十六崁宜蘭民宿 一館環境

這次相揪友人入住十六崁宜蘭民宿一館，雅緻俐落的電梯別墅，共有三層樓四個房間，至多可容納12人

戶外陽台備有躺椅可欣賞湖景，鞋子也請放置在鞋櫃中，入內再更換室內拖

一樓交誼廳 卡拉OK

十六崁宜蘭民宿出入大門與房門，都有電子鎖管控，入住前會率先收到門口電子密碼簡訊，在check in的方便度與整體安全都很令人安心

推開大門看到一樓寬敞的交誼廳，備有卡拉ＯＫ能盡情歡唱，因包棟與地理位置優勢，想與好友們唱到三更半夜，也不會吵到別人，真的太棒了

全白色系的半開放式廚房，設備一應俱全，冰箱、電鍋、烤箱、餐具、酒杯、鍋盆通通都有，不想外出想在民宿內下廚開伙非常可以

咖啡、泡麵、豆奶、茶飲免費供應

接著走往後方用餐區，豐富的咖啡點心吧是下午茶及宵夜良伴，有泡麵、在地員山農會的養生豆奶、礦泉水、西雅圖咖啡、康寧茶通通都是免費供應，尤其是養生豆奶濃郁豆香滋味甚好，深獲朋友們喜愛

用餐場域相當寬敞，白色與木質餐桌，讓整體視覺非常和諧，隔日的精緻早餐也會在此享受！

一旁更有讓我們一群人眼睛為至一亮的電動麻將桌，能盡情暢玩

十六崁宜蘭民宿，全棟共有2間2人房及2間4人房，每個房間都有浴缸及獨立陽台，淺眠的我，經這晚入住，完全能認證十六崁宜蘭民宿的床與枕頭，真的非常好躺，我是完全不想起床啊啊啊，雖是被有電梯的別墅，但很推薦白天可漫步在梯間享受自然光，真的超美

十六崁宜蘭民宿 3樓 雙人房

先從三樓看起，寬敞房間擺設加大尺寸雙人床，一旁圓形的造型椅，模樣相當可愛，上方陳列谷星空的抱枕，實際坐起來也很素西，也能在陽台上遠眺湖泊，相當愜意

衣帽架、行李架、垃圾桶、電視、第四台、小圓桌，發現電視櫃是個可愛曬衣夾，讓簡約房間多份俏皮色彩

十六崁宜蘭民宿最讚是，每個房間不僅備有獨立陽台，衛浴空間都設有浴缸，在整天玩樂後，能好好泡個澡是絕讚的放鬆享受，浴室還能設定乾燥、暖房、涼風等功能，時髦又貼心

沐浴用品選用日本 POLA 蜂王漿洗髮乳、潤髮乳及沐浴乳，香氣宜人，頭髮洗完後也很蓬鬆

附贈備品很齊全

選用Panasonic 吹風機，風量大就算是長髮吹個三兩下就乾了

十六崁包棟民宿 3樓 四人房

四人房內共兩張大型雙人床，躺感軟硬適中，白色系搭配木質調裝潢，多幾分暖感，更有居家氛圍，房內為雙面採光，視覺通透明亮，午後光影投射進來超美的，還能眺望落羽松景致，相當宜人

一樣備有浴缸能好好泡澡享受

浴室內都選用免治馬桶，用起來很素西

在三樓兩間房的公共空間，陳列兩張能恣意擺盪的太空搖搖椅，輕鬆自在，看朋友笑容就知道多深受喜愛

十六崁宜蘭民宿 2樓 雙人房

二樓雙人房一樣備有一張雙人大床，擺設的休閒躺椅，轉變更為舒適狀態

躺下腳能伸直，整個人更加包覆，很適合在此休憩放空一下

十六崁宜蘭民宿 2樓 四人房

二樓四人房與三樓四人房陳列相同，有電視、衣架、行李架，及兩張舒適雙人床，差別在一旁空間，多個小客廳區域，能與三五好友在這聊天耍廢，超棒的

十六崁宜蘭民宿 手作早餐

入住包棟民宿經過一夜好眠，隔天醒來就有精緻的手做早餐等著我們，會在前一日詢問要幾點用餐，不用早起等候這點超貼心，當日我們約定九點用餐，宛如神仙教母降臨，一桌豐盛早餐擺放妥妥的

沁涼的洛神花茶及熱高湯

營養豐盛的早餐色香味俱全，一葷一素的手做飯糰、滷味涼拌、宜蘭金棗蜜餞、水果盤、烤地瓜、熱呼呼的宜蘭魚丸湯、整組吃完真的可以撐到中午

飯糰有著可愛包裝，若當下吃不完也很方便攜帶，左邊為素食飯糰，有香菇、時蔬、佐以白芝麻，香氣四溢味道豐富，右邊為葷食的鴨賞飯糰，鴨賞的醇厚滋味，讓Ｑ彈的米飯更好吃了，搭配著蛋絲，真的好涮嘴

入住十六崁宜蘭民宿，就能簇擁整座秘境落羽松森林湖泊，還能免費體驗SUP和獨木舟，也有免費單車可租借，還能歡唱卡拉ＯＫ、遊玩電動麻將桌，下午茶與宵夜還有泡麵、豆奶、茶飲咖啡作伴，與三五好友的歡聚就是那麼快樂，享受宜蘭好山好水的幽靜自在，十六崁宜蘭民宿包棟別墅推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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