日本星巴克限定美甲貼！夏季新品大塊果肉與巧克力限定星冰樂，再加碼ohora 聯名美甲體驗。

隨著初夏腳步逼近，日本星巴克再度推出令人引頸期盼的草莓盛宴。資深編輯李維唐表示，本次新品不僅在味覺上將果肉感與巧克力細緻升級，更透過跨界聯名將咖啡體驗延伸至大人的生活美學，完美搶佔初夏話題。

新綠春風吹拂的溫度正是最舒適的季節，在忙碌的日常生活中，尋找一份讓心靈感到怦然心動的犒賞，是許多人調劑身心的重要儀式。這個五月日本星巴克為大家帶來了充滿生活質感的好消息。2026年5月11日星期一開始，兩款展現初夏氛圍的全新草莓系列飲品將於全日本星巴克門市同步登場。這次的焦點落在大口咬下果肉的滿足感，以及草莓與巧克力交織出的多層次和諧風味。這份特別為大人們打造的精緻菜單，讓人在緊湊的步調中，也能透過一杯飲品享受片刻全然放鬆的優雅時光。



▲星巴克推出粉嫩吸睛的草莓系列飲品，搶攻春季粉紅甜點商機。 圖／星巴克提供；窩客島整理

星巴克新作草莓牛奶與巧克力星冰樂的極致風味

這次亮相的第一款飲品「大塊草莓牛奶」，是以去年大受歡迎的「THE苺 Milk」為基礎進行升級，大膽加入大量草莓果肉後所誕生的進化版經典。攪打至質地綿密的牛奶帶來極致輕盈的口觸，與草莓溫和的酸甜感完美融合。拿在手上的瞬間，最先吸引目光的是草莓紅與牛奶白交織出的漸層美感。隨著飲用時輕輕攪拌，整體逐漸轉化為溫柔的粉紅色調，這個視覺轉變的過程，為成熟大人的優雅日常增添了一抹小小的雀躍感。一邊咀嚼著大塊果肉的豐富食感，直到最後一口都能感受到愉悅的幸福滋味。

另一款「草莓巧克力星冰樂」則是將酸甜的草莓醬，融入香醇牛奶與濃郁巧克力中，打造出層次分明的輕奢星冰樂。吸入口中的每一口都能咬到巧克力碎片的清脆顆粒，豐富的食感變化帶來極大的滿足感。草莓天然的果香與巧克力醬的厚實微苦相得益彰，互相襯托出彼此最棒的優點，絕對是午茶時光最奢華的甜點級享受。



▲層次分明的草莓風味飲品，濃郁乳香與酸甜果醬完美交織。 圖／星巴克提供；窩客島整理

▲滿滿鮮奶油淋上誘人巧克力醬，與草莓碎粒激盪出豐富奢華的星冰樂口感。 圖／星巴克提供；窩客島整理

星巴克會員搶先喝與門市販售資訊

這次推出的新作價格，「大塊草莓牛奶」外帶為609日圓，店內使用為620日圓。而「草莓巧克力星冰樂」外帶為732日圓，店內使用則為7455日圓。兩款商品均僅提供大杯（Tall）尺寸。對於熱愛星巴克的熟客來說，絕對不能錯過星巴克 Reward 會員專屬的搶先體驗機會。在正式上市前，5月8日星期五開始一連3天，會員可以提前前往門市品嚐這款季節限定的美味。無論是下班後的沉澱時間還是週末的悠閒午後，都能在專屬的特等席提早迎接初夏。由於是期間限定販售，原料售完可能提早結束，心動的讀者務必把握機會。

限定 ohora 星巴克聯名美甲貼讓指尖點綴精緻日常

除了味蕾的享受，這次最令人驚喜的跨界企劃，莫過於與知名凝膠美甲貼品牌「ohora」的攜帶型聯名商品。全系列共3款設計，將與飲品上市當天同步在星巴克官方線上商店獨家開賣。當我們在辦公室敲擊鍵盤、拿起智慧型手機，或是低頭閱讀的瞬間，視線所及的手指上正閃耀著最喜歡的咖啡館美學。這種將咖啡體驗延伸至杯子之外，用微小巧思讓一成不變的日常變得閃閃發亮的理念，正是促成這兩個品牌深度共鳴的契機。

本次推出的聯名美甲貼每款售價為2750日圓。款式包含以新作飲品為靈感、用透明粉與深邃紅展現草莓牛奶融合漸層的「StrawberryMilk」。另一款則是模擬濃縮咖啡與熱牛奶交融形狀、帶有優雅拉花線條的「DoubleTallLatte」。最後則是採用品牌最經典綠色調、融入飲料杯寫字格與品牌訊息等玩心設計的「StarbucksGreen」。包裝內更貼心附贈了包含小熊、鮮奶油、咖啡杯與星星等經典圖案的限定立體美甲零件貼紙，讓大人生性低調卻又渴望獨特的心思，可以在家輕鬆完成沙龍級的客製化美甲。



▲手拿星巴克草莓飲品展現時尚穿搭，指尖上的草莓漸層美甲貼更顯浪漫氣息。 圖／星巴克提供；窩客島整理

官方線上商店購買注意事項與搶購祕訣

這款備受矚目的聯名美甲貼，預計於5月11日星期一上午6點在星巴克官方線上商店準時開賣。為了讓更多愛好者有機會購入，上市首日每筆訂單針對每款商品均設有1件的購買限制，所有款式皆數量有限售完為止。由於開賣初期預期會湧入大量流量，系統將會啟用線上待機室機制，網頁會依序引導消費者進入購買頁面，此時請安心耐心等待畫面自動跳轉。另外需要提醒的是，購買高額商品時，即使是平時正常使用的信用卡也可能觸發安全機制而導致刷卡失敗，建議提早確認信用卡狀態與備用付款方式。換上擁有特許技術、兼具鮮豔發色與厚實光澤感的半硬化凝膠美甲，一起用最時髦的姿態迎接生活中的草莓季。



▲身穿丹寧外套的女孩手持星巴克外帶杯，指尖搭配經典星巴克綠點綴的優雅美甲。 圖／星巴克提供；窩客島整理





星巴克初夏草莓ビバレッジ與 ohora 聯名美甲體驗

星巴克 Reward 會員搶先購

活動時間： 2026年5月8日星期五至5月10日星期日

活動內容： 星巴克 Reward 會員可於一般正式販售前，前往實體門市搶先品嚐「大塊草莓牛奶」與「草莓巧克力星冰樂」兩款新作飲品。

初夏限定草莓飲品正式開賣

活動時間： 2026年5月11日星期一開始

活動內容： 全日本星巴克實體門市正式販售「大塊草莓牛奶」（外帶609日圓／店內620日圓）與「草莓巧克力星冰樂」（外帶732日圓／店內745日圓），皆為期間限定，售完為止。

ohora + STARBUCKS 聯名美甲貼線上獨家發售

活動時間： 2026年5月11日星期一上午6點起

活動內容： 星巴克官方線上商店獨家販售全3款聯名半硬化凝膠美甲貼（每款2750日圓），開賣首日每人每款限購1件，數量有限，售完為止。

實體門市： 日本全國星巴克門市（部分門市除外）

官方線上商店網址： https://menu.starbucks.co.jp/search?query=ohora