不只狗狗奶油蛋糕！信義安和爆紅Fur Sure Café，招牌早午餐三明治 玉米粥必吃。

Fur Sure Café憑藉狗狗蛋糕與寵物友善空間成為信義安和站熱門話題，編輯張人尹表示，從鹹食、飲品，都讓不少粉絲帶著毛小孩專程朝聖。

信義安和站新開幕Fur Sure Café，最近因為超萌「奶油小狗蛋糕」在社群爆紅，不少粉絲試營運期間就搶著預約朝聖。店內主打寵物友善空間，不只可以帶毛孩一起用餐，也同步販售寵物玩具與周邊小物。從木質調座位、階梯式空間到滿滿插畫狗狗元素，都讓人一進門就忍不住狂拍。除了甜點之外，店家其實也默默推出不少鹹食與飲品，從下午茶到正餐需求一次滿足，讓粉絲帶著自家毛寶貝一起朝聖。



▲Fur Sure Café爆紅「Fur Sure小狗蛋糕」以白色長毛狗造型搭配蝴蝶結設計，成為近期社群熱門甜點。（攝影：張人尹）



▲Fur Sure Café主打寵物友善空間，粉絲可以帶著毛孩一起喝咖啡、吃甜點，近期在信義安和站周邊掀起討論。（攝影：張人尹）

爆紅奶油小狗蛋糕

▲Fur Sure Café狗狗蛋糕內層加入水果夾餡與鮮奶油，目前採提前兩天預訂制，不少粉絲專程朝聖。（攝影：張人尹）

鹹食不只早午餐而已

▲Fur Sure Café「香煎長濱蝦甜玉米粥」選用長濱鮮蝦搭配綿密玉米粥，成為店內特色正餐選擇。（攝影：張人尹）

飲品搭配限定徽章

▲Fur Sure Café推出「玉荷包荔枝拿鐵」與「紅心芭樂拿鐵」，水果系風味成為夏季熱門飲品選擇。（攝影：張人尹）



▲Fur Sure Café同步推出限定徽章活動，粉絲完成指定打卡任務後，就能現場領取限定徽章。（攝影：張人尹）

Fur Sure Café（寵物友善咖啡廳）營業資訊

▲Fur Sure Café爆紅「Fur Sure小狗蛋糕」以白色長毛狗造型搭配蝴蝶結設計，成為近期社群熱門甜點。（攝影：張人尹）



▲Fur Sure Café狗狗蛋糕內層加入水果夾餡與鮮奶油，這一款不用預定、現場供應。（攝影：張人尹）

▲Fur Sure Café推出「經典庫克太太三明治」，以半熟蛋搭配松露白醬與爆漿起司，成為熱門鹹食之一。（攝影：張人尹）



▲Fur Sure Café主打寵物友善空間，粉絲可以帶著毛孩一起喝咖啡、吃甜點，近期在信義安和站周邊掀起討論。（攝影：張人尹）



▲Fur Sure Café以木質空間搭配插畫狗狗元素設計，從牆面到燈箱都有滿滿療癒感，成為熱門打卡咖啡廳。（攝影：張人尹）

Fur Sure Café這次最受討論的，就是白色長毛狗造型的「Fur Sure小狗蛋糕」。蛋糕外型搭配蝴蝶結裝飾，狗狗表情無辜模樣讓不少粉絲狂拍限動。內層則加入水果夾餡與鮮奶油，吃起來清爽不膩口，也是目前店內最熱門的甜點之一。因為詢問度太高，目前採預訂制，需要至少提前兩天預約。若臨時來店沒預訂，店裡也還有另一款狗狗切片蛋糕可以選擇，同樣又萌又療癒。除了甜點話題度超高，Fur Sure Café其實也默默推出多款鹹食。像是「經典庫克太太三明治」就以金黃酥脆吐司夾入起司與火腿，再淋上法式松露白醬烘烤，最後放上半熟蛋增加濃郁口感，搭配沙拉一起吃相當有飽足感。另一款「香煎長濱蝦甜玉米粥」則是一般咖啡廳少見、推薦必吃的特色餐點，選用長濱鮮蝦搭配綿密玉米粥，綿密口感搭配濃郁香氣。店家希望粉絲不只是來喝下午茶，也能把這裡當成舒服放鬆的正餐空間。飲品部分，Fur Sure Café除了提供經典美式咖啡，也推薦水果系特調「玉荷包荔枝拿鐵」與「紅心芭樂拿鐵」。如果不喝咖啡，也可以更換成青茶基底，夏天喝起來相當清爽。配合門市試應運店家近期也同步推出限定徽章活動，只要來店消費後，並且完成指定打卡任務，就可以現場領取徽章。讓粉絲們不論是早午餐、下午茶，都有理由來吃一波。地址：106臺北市大安區通化里文昌街295號1樓看更多Fur Sure Café