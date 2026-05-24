大人的極速浪漫！名古屋車站月台遇見黃金自販機，把400年德川家御用蝦餅帶回家。

名古屋車站新幹線月台引進坂角總本舖黃金自販機，主打免排隊入手限定蝦餅。資深編輯李維唐表示，這種將傳統名產結合現代痛點的通路創新，精準滿足了輕熟世代對旅行從容感的極致追求。

每一次在名古屋車站準備搭乘新幹線回程時，內心總在「想買份體面伴手禮」與「不想跟人群排隊」之間拉扯。2026年5月26日星期二開始，東海道新幹線下行線月台6號車廂附近，將會出現一個令人驚豔的優雅解方。創立百年的海老仙貝名店株式会社坂角總本舖，特別設置了一座閃耀著內斂金黃光芒的自動販賣機。這裡不賣飲料，而是專門販售只有在名古屋當地才能入手的限定版「蝦餅黃金罐」，讓講究生活效率與品味的成熟大人，用最從容的姿態與這座城市的美味道別。

▲打開閃耀的金色罐蓋，映入眼簾的是印有金色紋章的精緻包裝蝦餅。圖／坂角總本舖提供；窩客島編輯李維唐整理



月台上的金色微醺與現代旅行者的深夜從容

這座黃金自販機的設計靈感，源自名古屋城屋脊上著名的金鯊。溫潤的金色光澤在月台燈光折射下，為行色匆匆的月台增添了一抹大人味的奢華感。機台內販售的「蝦餅黃金罐10枚入」售價為含稅918元日圓。考量到35歲至48歲生活節奏明快的商務客與旅人，自販機全面採用無現金的電子支付與感應式刷卡。完全不需要走進擁擠的手信店排隊拿取結帳，在等候列車進站的短短幾分鐘內，指尖輕觸就能完成一場優雅的購物。2026年5月25日星期一也將提前展開測試營運，為敏銳的商旅品味家帶來驚喜。

封存四百年江戶時光，一片高達七成鮮蝦肉的極致講究

成熟世代在挑選食物時，看重的是食材的純粹與故事的厚度。這罐限定包裝內裝載的「ゆかり」蝦餅，歷史可追溯至江戶時代。當年尾張德川家2代藩主光友公，在橫須賀建造行宮時，品嚐到漁夫在海邊炙烤的鮮蝦餅，因滋味過於絕妙而將其列為獻給德川家的御用貢品。時至今日，坂角總本舖依然堅持每塊蝦餅使用高達約7成的新鮮蝦肉，透過繁複的匠人製法悉心烘烤。打開金罐的瞬間，那股濃郁、焦香且純粹的海洋鮮甜撲鼻而來，無論是深夜作為自己的下酒點心，或是送給懂生活的朋友，都顯得無比體面。

▲精緻的金色圓盤上，擺放著數片烘烤得恰到好處的蝦餅，一旁還有繫著黑色編織繩的黃金罐。圖／坂角總本舖提供；窩客島編輯李維唐整理

用一杯咖啡的預算，點亮名古屋城的歷史浪漫

大人的世界裡，消費往往帶著一份對社會的溫柔理解。這款「蝦餅黃金罐」不只擁有吸睛的名古屋限定外盒，其背後更連結著在地的文化守護。坂角總本舖承諾，每售出一罐黃金罐，就會自動捐贈5日圓給用於名古屋城修復與天守閣重建的「金鯊募款」基金。這項結合了地方情感的善舉，在2024年時累計捐款金額就已經突破了5000萬日圓。我們買下的不僅僅是一份伴手禮，更是用一種低調且溫暖的方式，參與了這座城市歷史地標的復元與傳承。

行囊裡的最美終章，與新幹線車窗外的金色告別

告別名古屋的旅程，不再需要過多的慌亂與等待。這座黃金自販機的出現，體貼了所有多忙卻不願妥協於生活質感的旅人。從容地下單、輕裝上車，在列車緩緩啟動時，看著車窗外漸漸遠去的月台燈火，手中的黃金罐沉甸甸地記錄著這趟旅程的餘韻。下一次，當你再度站在名古屋車站6號車廂的月台上，別忘了放慢腳步，去遇見這座專屬於大人的金色自販機，為你的北上或南下之旅，點綴上一段極速卻優雅的傳統美味記憶。

▲這座黃金自販機外觀華麗，上面裝飾著金魚虎圖案，機身上清楚標示「名古屋限定」字樣。圖／坂角總本舖提供；窩客島編輯李維唐整理



名古屋限定「蝦餅黃金罐」新幹線月台自販機全新登場

活動時間：2026年5月26日星期二起正式營運（2026年5月25日星期一進行測試營運）

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