台北東區美食地圖更新！「倉廩」翻玩台味小吃，慢烤牛小排、炸米糕冰棍隨時開吃免預約。

台北東區巷弄向來是美食一級戰區，而「倉廩」以精緻小吃部自居，成功在繁華地段營造出如家般的溫暖。資深編輯李維唐表示：「當代餐飲已不再單純追求奢華，倉廩將五星級職人技法導入日常小吃，打破餐期限制且無需預約的模式，精準擊中了都市人渴望隨時享用高品質佳餚的心理缺口。」

台北東區的大安路巷弄中，近期悄悄出現一抹溫暖且靜謐的燈火，那是自許為精緻小吃部的「倉廩CANG LIN」。這裡打破了高級餐廳與街邊小吃的界線，以冷氣開放、無需預約、無低消且不收服務費的平易近人姿態，為繁忙的城市生活提供一處心靈與胃袋的避風港。開業半年以來，倉廩憑藉著獨具特色的氛圍與精緻料理，在美食愛好者口耳相傳中累積了不少名氣。近期，這家隱藏版好店更宣布全面升級菜單，由研發主廚陳秋強John親自操刀，將走訪濱江市場激發的靈感轉化為11道驚豔感官的新作，為東區飲食風景注入更深厚的文化底蘊與生活感。

▲廣受饕客喜愛的招牌麵食，以獨特的燒椒醬與皮蛋拌入麵中，呈現層次豐富的辛香風味 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲翻玩早餐店肉醬蛋吐司概念，以紅酒肉醬搭配太陽蛋與酥脆薯條，劃破蛋黃的濃稠感是其靈魂 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理

倉廩實而知禮節，在沈穩空間裡重拾料理溫度

店名「倉廩」二字，出自《管子‧牧民》中的「倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱」。這份寓意反映了主廚對於飲食最直覺的想望，當人們能飽食並感到舒適時，人與人之間的溫度便能自然流露。雖然空間設計揉合了餐酒館與酒吧的微醺視覺，低明亮度的照明與開放式吧檯讓氛圍顯得洗鍊且高級，但其核心概念卻如巷口小吃店般親切。不論是單身一人的深夜慰藉，或是好友三兩的愜意聚會，都能在此獲得最剛好的滿足。倉廩特別打破傳統餐期的限制，下午15:30即開始營業，讓錯過正餐時間或單純想在午後尋覓美食的饕客，都能隨時推門而入。

▲隱身於大安路巷弄中的「倉廩CANG LIN」，以精緻小吃部姿態，在城市角落儲存美味的日常溫度 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲以烤過蝦殼加入葡萄酒與蔬菜熬製清爽湯頭，搭配鮮蝦與貝類，適合初夏享用 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理

研發主廚陳秋強翻玩濱江市場食材記憶

此次新菜單的靈魂人物，是擁有超過20年西餐體系資歷的研發主廚陳秋強John。他曾於米其林星級牛排館與五星級飯店歷練，卻選擇將紮實的技法應用在最接地氣的小吃上。John分享其靈感源自於常去採購的濱江市場，他將台灣人熟悉的早餐、辦桌菜與市場記憶重新解構。例如「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」便是向家門口早餐店阿姨購買的山東蔥餅，搭上法式風格的焦糖雞肝慕斯，讓蔥香與脂香完美融合。而「炸米糕冰棍」更是趣味十足，將紅蟳米糕內的干貝與魷魚混入米糕，塑造成冰棍造型後酥炸，再佐以特製麻婆醬，既具備食趣又充滿濃厚台味，體現了主廚想要做一般大眾都「吃得懂」的創意料理初心。

▲以自家製山東蔥餅搭配炙燒過的焦糖雞肝慕絲，將街頭早餐轉化為精緻小食 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理



慢烤牛小排倉餅與蝦湯海鮮麵的極致饗宴

在主食與小菜的部分，倉廩也展現了極高的細緻度。本季最吸睛的莫過於「慢烤牛小排倉餅」，主廚將原本的人氣「倉餅」重新調整比例，使其具備外脆Q彈且帶有迷人焦糖香的口感。頂層鋪上以味噌牛肉醬汁長時燉煮的帶骨牛小排，肉質軟嫩至極，筋膜部位更呈現驚豔的柔滑感，堪稱小吃部裡的奢華之作。此外，因應夏日炎熱氣候，主打的「蝦湯海鮮麵」則走清爽路線，以烤過的蝦殼與葡萄酒、蔬菜慢熬，湯頭鮮而不膩。若想更豐富些，乾麵類加價130元即可升級套餐，內含手作山東蔥餅、上湯娃娃菜與鰹魚海菜湯，完美解決了獨自用餐想點小菜卻怕份量太多的困擾。

▲倉廩本季最頂級新作，以味噌牛肉醬汁長時間燉煮帶骨牛小排，搭配外脆內Q的獨家倉餅 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理

經典帶骨豬腱子肉禮盒讓精緻美味延續回家

除了現場品嚐，倉廩也體貼饕客想隨時享用的心。店內招牌「帶骨豬腱子肉」經過8小時醃漬與蒸烤，只要輕撥便能脫骨，極致的入味感使其成為開業至今的長青人氣王。受惠於背後中央廚房的資源，這道經典料理現在也推出了冷凍禮盒，讓客人在家中僅需微波3分鐘，就能重現與店內一致的美味。此外，還有醉雞腿、火腿慕斯以及主廚特製的燒椒醬可供選購。在這個物欲橫流的年代，倉廩透過精緻的烹調與平實的服務，讓每一位步入巷弄的食客，都能在這一隅糧倉中，重新找回生活的平衡與食物最單純的快樂。

▲開幕至今的人氣明星料理，經過8小時醃漬與蒸烤，肉質入味且輕輕一撥即可脫骨 。圖／倉廩提供；窩客島編輯李維唐整理



倉廩全新菜單上線

活動時間： 即日起

活動內容：

全新推出11道精緻台味融合小菜。

乾麵類加價130元即可升級套餐，附贈山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯、上湯娃娃菜與鰹魚海菜湯。

經典「帶骨豬腱子肉」冷凍禮盒同步開賣，方便居家享用。

倉廩CANG LIN

地址： 臺北市大安區大安路一段51巷17號

營業時間：