香菜控瘋狂！大心、樂子「香菜祭」限時登場，SABON禮券、萬元行李箱大方送。

隨母親節將至，瓦城集團結合跨界聯名與抽獎優惠，打造多維度的餐飲儀式感。資深編輯李維唐指出，現今餐飲業已由單純味蕾滿足轉向「體驗行銷」，瓦城透過抽機票與SABON香氛聯名，成功將家庭聚餐延伸為生活風格的體現，讓節慶商機更具話題深度。

瓦城集團深知每位母親在家庭中的辛勞，2026年母親節特別整合旗下全品牌資源，精心打造全方位的「寵媽計畫」。集團強調，媽媽的假期就該從一頓美味的餐點開始。今年不僅要在餐桌上提供暖心款待，更致力於創造放鬆的身心體驗。從4月28日至5月25日，凡於瓦城集團全台任一門市點用3人（含）以上套餐，即可獲得限量「SABON明星體驗禮兌換券」，讓母親在飽餐後能透過頂級香氛保養徹底舒壓。此外，結帳出示wa10APP會員更可參加加碼抽獎，幸運兒有機會獲得「雙人不限航點來回機票」，將節慶的喜悅延伸至國外旅程 。

▲瓦城集團旗下品牌提供豐富的泰式佳餚，邀請全台家庭在母親節共享溫馨的團聚時光 。圖／瓦城泰統集團提供；窩客島整



香菜祭強勢登陸大心與樂子

除了暖心的優惠回饋，瓦城集團今年更精準鎖定社群最火熱的「香菜」話題，集結旗下「大心」與「樂子the Diner」兩大人氣品牌，與知名零食「多力多滋」展開夢幻聯動。自4月27日起至6月10日，期間限定的「香菜祭」正式開跑。這次聯名共推出7款創意料理，大膽選用「多力多滋迷你脆香菜口味」入菜，將泰式酸辣、美式漢堡與創意甜點完美結合，旨在為消費者的母親節餐桌增添更多充滿活力的驚喜對話與視覺衝擊 。

▲大心攜手多力多滋推出聯名餐點，將酥脆的香菜口味迷你脆撒在酸辣麵與椒麻雞拌麵上，挑戰香菜控味蕾 。圖／瓦城泰統集團提供；窩客島整理

泰式麵食與多力多滋的香氣碰撞

主打新泰式麵食的「大心」，此次推出兩款令人耳目一新的聯名麵食。「多力多滋X香菜酸辣海陸麵」以經典的泰國南薑、香茅與檸檬熬煮出濃郁湯頭，除了鮮蝦與豬肉片，更特別加量新鮮香菜，並撒上多力多滋迷你脆，創造出極致的酥脆層次感。而喜愛乾拌風味的饕客則不能錯過「多力多滋X香菜椒麻雞拌麵」，酥脆嫩滑的椒麻雞腿塊搭配Q彈麵條，連同多力多滋碎片一同咬下，香氣在口中噴發。活動期間在大心消費滿599元並出示多力多滋產品包裝，還可額外獲贈「啾心鮮蝦棒」乙支 。

▲「多力多滋X香菜酸辣海陸麵」以濃郁泰式湯頭搭配鮮蝦與豬肉片，並加量新鮮香菜增添層次感 。圖／瓦城泰統集團提供；窩客島整理



美式經典與香菜花生組合的華麗變身

美式餐廳「樂子the Diner」則將經典餐點升級為香菜宇宙系列。「多力多滋香菜牛肉堡2.0」使用特製香菜醬，並由新鮮香菜與多力多滋脆片各佔一半，交織出最濃烈的味覺衝擊。此外還有「多力多滋厚培根香菜沙拉」與包入墨西哥餅皮的「多力多滋阿米哥炒蛋」，展現美式料理的多樣性。甜點部分更具創意，以經典的「香菜加花生」為靈感，推出「多力多滋香菜花生煎餅」與「花生香菜多力多滋奶昔」，鹹甜交織的獨特風味，重新演繹了台灣人記憶中熟悉的味道 。

▲樂子the Diner一口氣推出5款聯名新品，從漢堡、炒蛋到甜點奶昔，打造完整的香菜宇宙系列 。圖／瓦城泰統集團提供；窩客島整理

數位互動與手寫溫度的儀式感

為了增添節慶趣味，瓦城集團在全台門市同步推出QRcode互動小遊戲，最大獎為價值9300元的29吋行李箱，還有多項美食金與點數好禮。在5月初與5月中旬的雙週末期間，門市更特別準備「假期明信片」，鼓勵顧客在用餐之餘親手寫下對母親的祝福。透過實體贈禮、數位抽獎與跨界美食，瓦城集團誠邀全台家庭與母親一同開啟一場充滿驚喜與儀式感的盛裝假期 。

▲「多力多滋香菜牛肉堡2.0」將新鮮香菜與香菜口味脆片交織，淋上特製香菜醬，帶來強烈的味覺衝擊 。圖／瓦城泰統集團提供；窩客島整理







寵愛媽咪出國去

活動時間：2026/04/28至2026/05/25

活動內容：

SABON明星體驗禮：於瓦城集團全品牌門市點用3人（含）以上套餐，贈限量「SABON明星體驗禮兌換券」1張 。

雙人機票大獎：結帳時報wa10 APP會員，抽「雙人不限航點來回機票」2張 。

數位互動遊戲：掃描門市QRcode參與遊戲，有機會抽中價值9300元的29吋行李箱、美食金及wa10點數 。

假期明信片：5/2、5/3、5/9、5/10雙週末，門市加碼贈送專屬假期明信片 。

參與品牌：瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN、SHANN SHANN小香、BO BO、樂子the Diner、LA VERY THAI、大心 。

香菜祭 品牌跨界聯名活動

活動名稱：大心、樂子x多力多滋「香菜祭」

活動時間：2026/04/27至2026/06/10

活動內容：