東門站不限時咖啡廳！玖仰永康店 不到百元超划算，不限時有插座、永康街超高CP值餐廳。

東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」不到百元超划算、不限時有插座！餐點推薦「老靈魂奶茶」、「台味雞絲麵」，絕對是永康街最高CP值餐廳。

在台北永康街商圈，「不限時咖啡廳」低消動輒兩三百元；然而鄰近捷運東門站的「玖仰茶食文化」，卻以百元價格、免服務費與不限時空間打破既定印象，迅速成為學生、自由工作者與奶茶控之間口耳相傳的東門站咖啡廳推薦名單。從工作需求到午後放鬆，這裡提供一種難得的節奏轉換。

▲東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」鄰近永康街商圈交通便利（攝影：蕭芷琳）

▲東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」不到百元超划算，吸引工作族與學生（攝影：蕭芷琳）

東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」不到百元超划算

走進「玖仰茶食文化」，灰白色調與木質家具交織出簡約的韓系文青風格，搭配暖光照明，營造靜謐舒適的空間氛圍。一樓設有吧檯座位與內嵌無線充電設備，二樓則規劃為寬敞的閱讀與工作區，大桌配置插座與穩定Wi-Fi，滿足現代人對數位工作環境的需求。相較永康街多數限時店家，這裡主打不限時與自助式服務，成為東門站工作咖啡廳推薦指標。

▲東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」提供插座與Wi-Fi，適合筆電工作與長時間停留（攝影：蕭芷琳）

東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」推薦菜單：鮮奶茶、雞絲麵

品牌以「茶感濃郁」為核心特色，主打鍋煮茶飲系列。其中「老靈魂珍珠鮮奶茶」以熟成茶葉打造深厚底韻，結合鮮奶與Q彈珍珠，呈現層次豐富的復古風味；而「濃醒赤烏龍鮮奶茶」則強調茶香濃烈與果香尾韻，成為不少上班族午後提神首選。餐點部分，「招牌雞絲麵」以清甜湯頭與不軟爛麵體受到歡迎，搭配牛腱或時蔬配料，展現台式靈魂美食魅力。

▲東門站不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」推薦菜單：招牌雞絲麵

整體而言，「玖仰茶食文化」在東門站與永康街一帶脫穎而出，關鍵在於結合「不限時空間」、「百元價格」與「完整設備」三大優勢。對於需要長時間工作的族群或想尋找安靜角落的消費者而言，這裡不僅提供舒適環境，更兼顧味覺與價格平衡。無論是來一杯濃郁奶茶，或點上一碗暖心雞絲麵，玖仰已逐漸成為台北不限時咖啡廳推薦中不可忽視的存在。

▲台北不限時咖啡廳「玖仰茶食文化」價格親民，成小資族熱門選擇

台北咖啡廳 東門站不限時咖啡廳 玖仰茶食文化

地址：台北市大安區永康街9-1號

營業時間：11:00–22:00

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