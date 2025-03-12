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不只阜杭豆漿！台北早餐推薦「青島豆漿店」手工烤燒餅超香，靠近捷運東門站。

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2025-03-12 10:38:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不只阜杭豆漿！台北早餐推薦「青島豆漿店」不只靠近捷運東門站、中正紀念堂站，交通上相當方便；重點是這邊傳統烤爐來製作出的「手工燒餅」，碳烤香氣濃郁，烤得焦脆的外表，讓人食指大動，難怪每天早上都有不少人在這排隊。
▲不只阜杭豆漿！台北早餐推薦「青島豆漿店」手工燒餅碳燒味有夠香 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲不只阜杭豆漿！台北早餐推薦「青島豆漿店」手工燒餅碳燒味有夠香 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」靠近捷運東門站、中正紀念堂站，交通上相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」靠近捷運東門站、中正紀念堂站，交通上相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



在台北這座繁華城市裡，傳統早餐店林立。這次要來推薦這家「青島豆漿店」，小小的店面擠滿等待美食的顧客。這家店距離捷運東門站僅步行6分鐘，雖然從中正紀念堂站也能到達，但路程相對較遠。門口的傳統烤爐不斷冒著熱氣，阿嬤熟練地翻轉燒餅與肉餅，確保每一片餅都能受熱均勻、呈現完美焦香。

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▲台北早餐推薦「青島豆漿店」門口的傳統烤爐不斷冒著熱氣，相當有復古感 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」門口的傳統烤爐不斷冒著熱氣，相當有復古感 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店內菜單雖然簡單，卻樣樣經典，「燒餅油條」、「蛋餅」、「韭菜盒」與「肉餅」都是人氣選項。推薦大家可以試試「燒餅夾蛋」，經過炭火烘烤後的燒餅，外層酥脆、內裡柔軟，配上軟嫩的蔥蛋，口感層次分明。另一道招牌「烤肉餅」咬下一口，肉汁瞬間溢出，搭配滿滿的青蔥與胡椒，香氣十足，讓人忍不住一口接一口。
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」菜單雖然簡單，卻樣樣經典，「燒餅油條、蛋餅、韭菜盒、肉餅」都是人氣選項 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」菜單雖然簡單，卻樣樣經典，「燒餅油條、蛋餅、韭菜盒、肉餅」都是人氣選項 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

儘管如今許多傳統早餐店已經改用電烤設備，但「青島豆漿店」仍堅持使用傳統烤爐，這份對食物的講究，使它成為台北少數還能品嚐到正宗碳烤燒餅的店家。不過要注意，這邊並沒有內用座位，全部都僅限外帶。如果大家對台式早餐有所講究，那麼「青島豆漿店」絕對值得一試。
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」推薦菜單：燒餅蛋 $30、燒餅 $20 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」推薦菜單：燒餅蛋 $30、燒餅 $20 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」完整菜單 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北早餐推薦「青島豆漿店」完整菜單 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台北必吃 捷運東門站美食 青島豆漿店

地址：台北市中正區杭州南路一段139-3號
營業時間：05:30–11:30；週日公休

台北必吃 捷運東門站美食 青島豆漿店 推薦菜單

推薦菜單：燒餅蛋 $30、肉餅 $30、燒餅油條 $40、韭菜盒 $35、豆漿 $20(小)、$25(大)

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青島豆漿店

phone02-2393-4958
place台北市中正區杭州南路139號之3
3.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.83
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.08
CP值
3.92
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