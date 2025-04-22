東門站平價美食必收！這家IG爆紅美食就在東門市場附近，名為「老牌甜不辣」隱身金山南路巷弄，為在東門捷運站3號出口附近，走進巷弄就能聞到飄出陣陣濃郁柴魚香；特別是天氣微涼時，一碗鹹香濃郁、可免費加湯的甜不辣，就是最暖心的街頭慰藉。



▲東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」推薦菜單：甜不辣(小) $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」隱身金山南路巷弄，為在東門捷運站3號出口附近/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

東門站平價美食 東門市場必吃 老牌甜不辣 金山南路

東門站旁的熱呼呼回憶，街邊飄來一抹濃郁柴魚香！在現代城市急速變遷的街景中，這家「老牌甜不辣」的攤位外觀低調，卻難掩人氣魅力。店面坐落在大安區金山南路巷口，小小餐車，一張摺疊桌、幾張塑膠椅；不過環境乾淨，調味料整齊擺放；氣氛純樸，彷彿吃的是一種台北街頭的情懷。▲東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」小小餐車，不過環境乾淨，調味料整齊擺放/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」甜不辣的內容雖簡單，卻處處是驚喜/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝甜不辣的內容雖簡單，卻處處是驚喜。小碗甜不辣雖份量不多，但樣樣到位。半條狀的黑輪形甜不辣，搭配圓片狀與條狀甜不辣則各有口感，香濃的柴魚香氣，讓人入口便能感受到不同。白蘿蔔吸飽湯汁，入口清甜；油豆腐吸滿醬香，軟嫩多汁，搭配丸子與三角豆腐更是完美。最後那勺靈魂手工醬汁，鹹甜有致，入口即唰嘴。▲東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」推薦菜單：甜不辣(小) $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝吃到最後，記得加點熱湯與醬汁攪拌，就是在地人最推的完美收尾。在餐廳林立、風格小吃不斷翻新的台北，這樣的傳統攤販越來越少。這碗或許不夠華麗，卻有著踏實的風味與人情味。下次走到東門，不妨繞進巷內，坐下點一碗甜不辣，靜靜地感受，這座城市最真實的味道。▲下次走到東門，不妨繞進巷內，來東門站平價美食「老牌甜不辣 金山南路」吃上一碗吧/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區金山南路二段13巷

營業時間：09:00–18:30；週六日公休

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