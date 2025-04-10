台北車站美食推薦「嶼木」早午餐、漢堡通通有！地點靠近捷運中山站與台北車站之間，靠近台北轉運站後方；這邊以老宅改建的獨特風格，不只餐廳本身相當有氛圍感，從經典漢堡、印度料理，還有每日限定甜點，不論是早午餐控還是甜點控，都能在這裡找到心頭好。



▲台北車站美食推薦「嶼木」早午餐、漢堡通通有！地點靠近捷運中山站與台北車站之間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北車站美食推薦「嶼木」坐落於台北車站與中山站之間，鄰近京站時尚廣場與華陰街商圈，從捷運中山地下街R1，或M1出口步行，僅約2分鐘即可抵達。餐廳外觀採純白清新設計，門前綠意盎然，搭配老宅結構與木質門窗，低調卻富有吸引力。



▲台北車站美食推薦「嶼木」餐廳外觀採純白清新設計，門前綠意盎然 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北車站美食 台北早午餐 嶼木

進入店內，映入眼簾的是開放式廚房與溫潤木色裝潢，復古磨石子地板與紅磚牆營造出懷舊氛圍，搭配寬敞座位與自然採光，讓人倍感舒適。這裡採自助式點餐，無服務費，每人低消只需一份餐點或飲品，營造出平易近人的用餐體驗。▲台北車站美食推薦「嶼木」復古磨石子地板與紅磚牆營造出懷舊氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝台北車站美食推薦「嶼木」菜單品項豐富，主打手工奶油漢堡、印度烤餅與每日限量甜點。「焦糖焙茶生乳捲」選用焙茶為基底，搭配濃郁滑順的生乳內餡，最上層淋上微苦的焦糖醬，入口即化，茶香與奶香交織。「桂花蜜四季春茶」則是以四季春為基底，融入淡雅桂花與蜜香，清爽不膩口。▲台北車站美食推薦「嶼木」推薦菜單：焦糖焙茶生乳捲 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝最後，「酪梨培根漢堡」更是以嶼木自家製作的手工奶油漢堡麵包，外酥內軟，內餡夾入酪梨泥、香煎培根與生菜，並佐上特製酸奶醬，一口咬下層次多變、鹹香交織。「嶼木」不只是個吃飽的地方，更是讓人放慢腳步、享受城市美好片刻的存在。無論是一人前來、情侶約會或朋友聚會，這裡都是再適合不過的選擇。▲台北車站美食推薦「嶼木」推薦菜單：酪梨培根漢堡 $190 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市中山區華陰街26號

營業時間：週五六日 09:00–17:00；週一至四 09:00–16:30

台北車站美食 台北早午餐 嶼木 推薦菜單

推薦菜單：焦糖焙茶生乳捲 $150、桂花蜜四季春茶(冰) $125、酪梨培根漢堡 $190

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