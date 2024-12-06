白飯、飲料吃到飽！台北小火鍋「鍋HoMe」位在台北後車站商圈，最低160元開吃，包含原味鍋、麻辣鍋、沙茶鍋等基本口味通通有，還有白飯、飲料、冰淇淋全都吃到飽，難怪深受學生族與小資族青睞，下次經過北車可別錯過這家。
▲▼白飯、飲料吃到飽！台北小火鍋「鍋HoMe」位在台北後車站商圈 / WalkerLand窩客島整理提供
台北小火鍋「鍋HoMe」的地點相當便利，鄰近台北地下街Y27出口，位在台北後車站商圈，靠近捷運北門站，距離出口步行不用1分鐘即可抵達。店面雖然不大，不過規劃得井然有序，整體乾淨整潔的環境，也不會過於擁擠。店內菜單共有16種小火鍋，從清淡的原味鍋到濃郁的泡菜鍋，甚至還有帶些辣勁的麻辣鴨血鍋。
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▲▼台北小火鍋「鍋HoMe」的地點相當便利，鄰近台北地下街Y27出口 / WalkerLand窩客島整理提供
最低160元就能開吃，最貴也只要228元。火鍋肉品有4種肉品可選，牛與羊肉需另外加價。小火鍋內時蔬、火鍋料都有，自助吧區域也有咖啡紅茶無限暢飲，喝起來有點像古早味紅茶，相當解膩。旁邊還有自取的白飯鍋、冰淇淋桶，讓大家能有更豐富的用餐體驗。大家下次如果有經過，可別忘了這超高CP值的個人火鍋囉。
▲▼台北小火鍋「鍋HoMe」最低160元開吃，還能想自助吧吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供
台北百元小火鍋 台北車站美食 鍋HoMe
地址：台北市大同區鄭州路125號
營業時間：11:30–22:00