來台北車站吃漢堡不只有Popeyes！台北車站美食「歐帝斯漢堡」不只是美國白宮來台指定必吃，更有韓國藝人、歐美職業選手都前來品嚐過。店家地點位在台北轉運站附近，提供多款道地美墨料理，尤其是這超爆汁的手工漢堡，喜歡超肉慾組合的朋友，可別錯過這家道地好店。







台北車站美食「歐帝斯漢堡」藏身於台北轉運站後的巷弄內，距離地下街出口Y1步行不用5分鐘即可抵達。一進到店面就能發現，無論是擺飾或是牆面塗鴉，都能感受到一股濃濃的美墨餐廳風格，還有不少萬聖節感的裝飾，讓人彷彿置身於美劇當中，吃著最道地的漢堡。







「歐帝斯漢堡」在地也營業了11年之久，可是老饕們心目中的道地美墨漢堡店，不少藝人包括韓國藝人、歐美職業選手都有前來品嚐過，就連美國白宮專員來台，都指定要吃這家。對於菜單的設計，老闆堅持「漢堡不是堆疊在一起就好」，主打每款醬料皆自家調配，搭配美國特級牛肉、手工麵包，現點現做，吃得出來相當用心。





本次推薦三款美式餐點和大家分享！先從超厚實的「起司麥克」說起，剛煎好酥脆帶有彈性的手工麵包，夾著一整塊爆汁的漢堡排，加入煙燻培根、火烤蕃茄與焦糖洋蔥，而後淋上牽絲的切達起司通心麵，起司的香濃與肉香的融合，讓大家來這體驗美國最道地吃法。



台北車站美食 歐帝斯漢堡

地址：台北市大同區華陰街57號

營業時間：依照FB粉絲專頁公告為主

台北車站美食 歐帝斯漢堡 推薦菜單

推薦菜單：起司麥克（美式牛肉排＋切達起司通心麵）$360、培根醬通心麵＆牛肉漢堡排鬆餅$550、肉慾俱樂部（美式牛肉排）$450、草莓奶昔$190