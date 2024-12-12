台北牛肉麵一條街！萬華6家「牛肉麵老店」一次看，這邊店家原先位於塔城街和鄭州路一帶，因為便宜又大碗的牛肉麵在台北一砲而紅，不過因為都市更新的關係，現已全部搬到洛陽街這邊，形成「台北牛肉麵一條街」的風景，從原先搬來的「建宏牛肉麵」、「老劉牛肉麵」以及「小吳牛肉麵」，而後兄弟分家延伸出的「采宏牛肉麵」、「荐豪牛肉麵」等，喜歡牛肉麵的朋友可別錯過。



▲台北牛肉麵一條街！萬華5家「牛肉麵老店」一次看 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北牛肉麵一條街：01. 老劉刀切牛肉麵

「老劉刀切牛肉麵」位於洛陽街熱鬧的牛肉麵聚集地，隔壁就是同樣口碑不錯的建宏牛肉麵。紅底白字的招牌簡單樸實，從捷運北門站或台北車站步行即可到達，交通相當便利。店內空間不大，是一般街邊小吃店的氛圍。門口設有小菜冰箱，提供自助挑選的小菜，像是小黃瓜和豬頭皮都能找到。



完整文章：西門町平價美食「老劉牛肉麵」整碗滿滿牛肉超過癮！桌上「這三樣配料」沒加不是老饕。

▲「老劉刀切牛肉麵」位於洛陽街熱鬧的牛肉麵聚集地，隔壁就是建宏牛肉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北牛肉麵一條街：02. 建宏牛肉麵

現存的「建宏牛肉麵」地點位在洛陽街上，有網友透露這邊可以免費加湯。不過要注意，這家並非24小時營業，而是從每天早上8點到凌晨2點，營業時間也算相當久。這邊菜單也有賣牛肉麵、牛雜麵、麻醬麵、魯肉乾麵、水餃等，多樣化的選擇，推薦大家來試試。



地址：台北市萬華區洛陽街45之6號

營業時間：08:00–02:00



▲現存的「建宏牛肉麵」地點位在洛陽街上，這家並非24小時營業 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北牛肉麵一條街：03. 采宏牛肉麵-原建宏牛肉麵

這邊提供冰茶喝到飽！「采宏牛肉麵」原名稱為「建宏牛肉麵」，不過因為疫情的關係，而後改名重新出發。這邊是24小時營業，還曾入選台北「必比登推介」美食，整體CP值相當高。在Google上更有將近8,800則評論，是不少人到這邊必吃的餐廳之一。



地址：台北市萬華區西寧南路27號

營業時間：24 小時營業



▲「采宏牛肉麵」原名稱為「建宏牛肉麵」，曾入選台北「必比登推介」美食 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北牛肉麵一條街：04. 荐豪牛肉麵

這家「荐豪牛肉麵」和「采宏牛肉麵」、「富宏牛肉麵」也脫不了關係，三家為同家人分開營業，而「荐豪牛肉麵」原先名為「富宏」，現今為了稅收實聯制的關係，所以改名由哥哥分開經營。去年受到知名啦啦隊女神李多慧的拜訪而爆紅，來這邊點每碗牛肉麵會送一包飲料，讓大家可以一邊吃一邊解膩。



地址：台北市萬華區洛陽街69號

​​​​​​​營業時間：24 小時營業



▲「荐豪牛肉麵」原先名為「富宏」，去年受到知名啦啦隊女神李多慧的拜訪而爆紅 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北牛肉麵一條街：05. 富宏牛肉麵

原有「富宏牛肉麵」由兄弟倆的母親經營，這家在Google上有超過萬則評論，相當驚人。店面地點位在洛陽街上，同時也有24小時營業。在這邊來上一碗牛肉麵，還可以自取可樂來喝，網友也分享可以免費加湯、加麵一次的隱藏好康，世間十分划算的選擇。



地址：台北市萬華區洛陽街67號

​​​​​​​營業時間：24 小時營業



▲「富宏牛肉麵」網友分享有免費加湯、加麵一次的隱藏好康 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北牛肉麵一條街：06. 小吳牛肉麵

這也是一家24小時營業的牛肉麵！比起網路上超夯的建宏、富宏等店，這家算是老饕隱藏版的愛店，口味相較於上面家族分家的店面有些不同。每桌都有牛油、辣牛油、酸菜三種配料，還有白醋、鎮江醋可以搭配，來一點加入牛肉麵，讓整體風味風味層層疊加，吃起來超過癮。



地址：台北市萬華區洛陽街45-11號

​​​​​​​營業時間：24 小時營業



▲「小吳牛肉麵」也是24小時營業的牛肉麵，這家算是老饕隱藏版的愛店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝