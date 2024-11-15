洛陽牛肉麵一條街，喜歡吃牛肉麵的朋友可不能不知道！這邊相當競爭，各家牛肉麵都有擁護者。不過現在要推薦的是這家「老劉刀切牛肉麵」不只湯頭香濃，還會鋪滿整碗牛肉塊，軟嫩帶勁的滋味，搭配Q彈有嚼勁的刀切麵條，難怪可以吸引無數饕客前來朝聖。



▲洛陽牛肉麵一條街「老劉刀切牛肉麵」湯頭香濃，還會鋪滿整碗牛肉塊 / WalkerLand窩客島整理提供



▲洛陽牛肉麵一條街「老劉刀切牛肉麵」最便宜一碗只要50元 / WalkerLand窩客島整理提供



「老劉刀切牛肉麵」位於洛陽街熱鬧的牛肉麵聚集地，隔壁就是同樣口碑不錯的建宏牛肉麵。紅底白字的招牌簡單樸實，從捷運北門站或台北車站步行即可到達，交通相當便利。店內空間不大，是一般街邊小吃店的氛圍。門口設有小菜冰箱，提供自助挑選的小菜，像是小黃瓜和豬頭皮都能找到。



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▲「老劉刀切牛肉麵」位於洛陽街熱鬧的牛肉麵聚集地，隔壁就是建宏牛肉麵 / WalkerLand窩客島整理提供



說到「老劉刀切牛肉麵」的招牌當然是牛肉麵，現在小碗一碗要價110元，不只可以喝到中藥熬煮的湯頭，味道濃郁卻不膩口；整碗的牛肉份量足且厚實，軟嫩卻帶一點筋的彈性，讓每口都充滿肉香。這邊麵條可以選擇刀削麵，或是細麵，前者Q彈有勁、口感扎實；後者滑順帶湯汁，讓人一口接一口。



▲西門町平價美食「老劉刀切牛肉麵」現在小碗一碗要價110元 / WalkerLand窩客島整理提供



最重要的是，桌上「這三樣配料」沒加不是老饕！這邊每桌都有牛油、辣牛油、酸菜三種配料，還有白醋、鎮江醋可以搭配，來一點加入牛肉麵，讓整體風味風味層層疊加，直接升級到另個層次。此外，這邊攤位外還都會附上生大蒜，吃肉不吃蒜，香味少一半，難怪越吃越過癮。



▲西門町平價美食「老劉刀切牛肉麵」桌上這三樣配料沒加不是老饕 / WalkerLand窩客島整理提供



「老劉刀切牛肉麵」雖店外觀不起眼，不過卻用紮實的手工麵條和濃厚的湯頭征服饕客味蕾。百元的價格，卻有媲美高級餐館的水準，是上班族、省錢族的首選美食。不論是熱愛牛肉麵的老饕，還是來逛西門町的朋友們，這碗麵都值得一試。下次來到萬華洛陽街，別忘了來這裡感受地道的台式牛肉麵風味。



▲西門町平價美食「老劉刀切牛肉麵」來這邊絕對要品嚐手工麵條、濃厚湯頭 / WalkerLand窩客島整理提供



西門町平價美食 老劉刀切牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街45之8號

營業時間：10:00–21:00