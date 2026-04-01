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台北賞櫻新地標！The Ukai Taipei「花見物語」下午茶登場，46樓高空品味和牛龍蝦與巧克力櫻花樹。

The Ukai Taipei 下午茶微風南山星空塔餐廳台北賞櫻下午茶
2026-04-27 01:10文字：編輯 李維唐 圖片提供:The Ukai Taipei
編輯 李維唐

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隨著日本賞櫻季開跑，台灣高端餐飲也迎來春意。The Ukai Taipei將櫻花美景移至餐桌，推出期間限定的「花見物語」重箱下午茶，以職人精神將和牛、龍蝦與精緻甜點封存於漆器中 。對此，資深編輯李維唐指出，這類結合季節地標與高品質食材的「沈浸式餐飲」，不僅滿足味覺，更透過高空美景與工藝級甜點，精準捕捉了現代人追求極致儀式感的消費心理 。

隨著日本各地櫻花相繼綻放，這份獨有的春日儀式感在台北也能親身體驗。御盟集團旗下的The Ukai Taipei座落於台北微風南山46樓，憑藉其卓越的日式款待精神，特別針對春夏時節推出期間限定的「花見物語」重箱下午茶。這場盛宴將日本傳統賞櫻文化與當代法式甜點工藝融合，於海拔數百公尺的高空之中，為賓客編織出一場如夢似幻的味覺旅程。每套售價1500元，另計10%服務費，含精緻下午茶組、季節康普茶及自選茶品或咖啡，讓每一口都彷彿漫步於輕盈柔軟的櫻花樹下。

▲「花見物語」春夏重箱下午茶以甜鹹點搭配季節康普茶與精選茶品，在城市之中重現花見野餐的悠然詩意。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲「花見物語」春夏重箱下午茶以甜鹹點搭配季節康普茶與精選茶品，在城市之中重現花見野餐的悠然詩意。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理

巧克力櫻花樹領銜：法式工藝與日式美學的甜點協奏曲

本次下午茶最令人驚豔的靈魂核心，首推主廚精心打造的「巧克力櫻花樹」。這件作品選用高品質法芙娜巧克力精緻塑形，勾勒出蒼勁的樹幹與優美的枝線，樹梢點綴著散發柔和香氣的櫻花蛋糕，完美還原櫻花盛開的壯麗景象。這不僅是一道甜點，更是一幅具備高度視覺張力的藝術品，引領賓客沉浸於浪漫的花語氛圍中。此外，為迎接初夏繡球花季，「繡球堅果塔」以香醇堅果與杏仁餡為基底，表面鋪設晶瑩剔透的日本琥珀糖，透出的光澤感精準捕捉了繡球花的立體美感。

▲以頂級法芙娜巧克力手工打造的「巧克力櫻花樹」，彷彿置身櫻花樹下，感受花瓣輕落的愜意片刻。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲以頂級法芙娜巧克力手工打造的「巧克力櫻花樹」，彷彿置身櫻花樹下，感受花瓣輕落的愜意片刻。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理

當季鮮果與東方韻味：從大甲芋頭到金鑽鳳梨的多層次對話

除了視覺系甜點，主廚更巧妙運用在地食材展現豐富的味覺廣度。「熱帶風情起司蛋糕」將台灣最具代表性的金鑽鳳梨融入其中，以明亮的果香中和奶油乳酪的濃郁，呈現陽光般的活潑氣息。「芋香雪見」則選用質地綿密的大甲芋頭，展現細膩優雅的東方風韻。而「夏洛特」則是一場酸甜平衡的表演，利用當季藍莓、黑莓醬與白巧克力慕斯疊加，創造出清新且滑順的口感。最後以品牌招牌的「季節戚風蛋糕」收尾，極致柔軟的質地為整場饗宴畫下完美句點。

▲「繡球堅果塔」以香醇堅果與杏仁餡為基底精心製作，呼應初夏繡球花盛放之美。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲「繡球堅果塔」以香醇堅果與杏仁餡為基底精心製作，呼應初夏繡球花盛放之美。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理

頂級海陸鹹點饗宴：炙燒和牛與波士頓龍蝦的奢華交織

在重箱下午茶中，鹹點部分亦展現了不亞於甜點的細膩規格，透過極致的海陸搭配提升整體的層次感。「和牛御飯糰」嚴選日本月光米，搭配香氣四溢的炙燒頂級和牛，米飯的甘甜與和牛豐潤的油脂在口中交融，展現出溫潤飽滿的幸福感。另一款亮點「波士頓龍蝦堡」則強調食材的純粹，以每日精選的新鮮龍蝦為主角，保留其Q彈鮮嫩的肉質與海洋鮮甜。這種鹹甜交疊的設計，不僅豐富了味覺的律動，更提升了下午茶的飽足感與精緻度。

▲「和牛御飯糰」嚴選日本月光米搭配炙烤頂級和牛，米香與油脂完美交融，於花見時光中一口盡享奢華。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲「和牛御飯糰」嚴選日本月光米搭配炙烤頂級和牛，米香與油脂完美交融，於花見時光中一口盡享奢華。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲「波士頓龍蝦堡」每日嚴選新鮮龍蝦入饌，柔嫩鮮甜的海味輔以清雅調味，將大海的純粹鮮美昇華至極。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲「波士頓龍蝦堡」每日嚴選新鮮龍蝦入饌，柔嫩鮮甜的海味輔以清雅調味，將大海的純粹鮮美昇華至極。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理

信義區微風南山星空塔：全預約制的高空悠然時光

這場屬於春夏的「花見物語」下午茶，僅在每日15:30至17:30限時供應。由於強調賓至如歸的款待服務，全店採全預約制，賓客需至少於用餐前1日完成訂位。在微風南山星空塔的高空景觀陪襯下，The Ukai Taipei將詩意的日本櫻花季轉化為可被細細品味的午後時光。無論是與摯友分享浪漫，或是獨自享受靜謐的雲端午茶，這裡都提供了一處遠離城市喧囂的優雅避風港，讓每一位造訪的賓客都能在台北天際線的見證下，留下難忘的春夏味覺印記。

▲在城市高空的午後時光，最適合搭配「花見物語」春夏重箱下午茶，打開屬於春夏的風景。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理
▲在城市高空的午後時光，最適合搭配「花見物語」春夏重箱下午茶，打開屬於春夏的風景。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島編輯李維唐整理


花見物語 春夏重箱下午茶 

活動時間：每日15:30-17:30
活動內容：

  • 餐點組合：內含精緻甜鹹點、康普茶，以及自選茶品或咖啡 。
  • 甜點亮點：法芙娜「巧克力櫻花樹」、繡球堅果塔、熱帶風情起司蛋糕、大甲芋頭「芋香雪見」 。
  • 鹹食精粹：炙燒和牛御飯糰、波士頓龍蝦堡 。
  • 販售價格：NT$1,500+10% / 份 。


The Ukai Taipei

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山星空塔）
電話：02-7730-1166
供應時間：15:30-17:30
訂位規範：全預約制，需前1日預約

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