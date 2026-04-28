板橋母親節聚餐首選！新北最強高空餐廳Mega50推「和牛龍蝦吃到飽」寵媽必看。

隨著母親節將至，挑選具儀式感的餐廳成為焦點。對此資深編輯李維唐表示，Mega50憑藉地利優勢與高品質餐飲，成功將高空美景與精緻食趣結合，不僅滿足味蕾，更為家庭聚會注入厚實的情感敘事張力。

隨著5月感恩季節臨近，如何為辛勞一整年的母親挑選一場完美的聚餐，成為許多子女心中的頭等大事。位於新北最高百揚大樓頂層的「Mega50餐飲及宴會」，憑藉著傲視雙北的遼闊景致與旗下三間風格迥異的頂尖餐廳，早已成為饕客心目中的美食地標。2026年的母親節，Mega50特別於5月前兩週週末備妥豐盛饗宴，讓您在雲端美景的環抱下，為母親獻上一份最真摯的感謝，這場融合視覺與味蕾的饗宴，無疑將成為今年寵愛媽咪的首選。

▲「Mega50餐飲及宴會」位於百揚大樓頂層，以壯闊景致和多元美饌成為新北美食地標 。 圖／Mega50餐飲及宴會提供；窩客島編輯李維唐整理



望月樓中餐廳：經典粵菜傳承匠心火候

位於48樓的「望月樓」由名廚邱龍俊親自掌杓，以細膩的粵式烹飪技法聞名於新北。為了慶祝佳節，望月樓於5月1日至3日、9日至10日推出「馨花綻放」桌席，10人席位價格為NT21,800，亦提供5人小家庭NT10,900的彈性選擇。除了桌菜外，更特別推薦廣式櫻桃鴨三吃，利用火龍果餅皮與九宮格配料賦予傳統片鴨新意，再搭配銀芽炒鴨絲與避風塘鴨架。此外，如麥香摩卡和牛粒、蜜汁叉燒佐手指檸檬以及龍蝦海鮮泡飯等招牌料理，皆能在餐桌上展現出厚實的敘事感與大氣風範，是喜愛精緻中餐家庭的不二之選。

▲「望月樓」母親節限定桌席即日起開放預訂，活動期間同步供應廣式片皮鴨三吃等主廚精選單點料理 。 圖／Mega50餐飲及宴會提供；窩客島編輯李維唐整理

Asia49亞洲料理及酒廊：南洋異國風味的微醺浪漫

若想嘗試更具異國風情的生活風格，位於49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」以南洋美饌與創意調飲著稱。5月指定日期推出的「合家歡五人合菜」僅需NT$4,500，極具競爭力的價格讓奢華高空餐飲更顯親民。菜色內容豐富多元，包含大馬肉骨茶、瑪莎曼咖哩烤雞與泰式脆皮燒肉等經典風味。主食部分則有香烤參峇蝦炊飯，搭配ABC黑椒波士頓龍蝦，層次分明的辛辣與鮮甜在舌尖交織，營造出強烈的畫面感。在雙北最高的花園景觀餐廳中，與母親共同細品甜點芋頭紫米西米露，讓這份異國情調昇華為珍貴的親情記憶。

▲「Asia49亞洲料理及酒廊」推出母親節限定的南洋風味五人合菜，豐美飽足，傳遞感謝媽咪的滿滿心意 。 圖／Mega50餐飲及宴會提供；窩客島編輯李維唐整理



50樓Café自助餐廳：和牛與龍蝦的極致海陸狂歡

對於偏好食材多樣性的家庭，坐擁環場壯麗景觀的「50樓Café」於5月2日至3日、9日至10日推出豪華海陸盛宴。每位賓客除了能獨享半隻焗烤波士頓龍蝦，更有「和牛吃到飽」主題，嚴選美國極黑和牛與澳洲M9和牛，打造出爐烤和牛、和牛壽喜燒與現沖和牛肉湯等極致鮮美的料理。自助區同時供應現流生魚片與各式生猛海鮮，每人費用僅NT$1,680。值得一提的是，130公分以下孩童與一名成人同行可享免費優惠，大幅減輕家長負擔，讓全家大小都能在最輕鬆的氣氛下，享受一場飽足感十足的母親節派對。

▲母親節期間至「50樓Cafe」用餐，可享用以頂級美國極黑和牛與澳洲M9和牛入菜的「和牛吃到飽」主題料理 。 圖／Mega50餐飲及宴會提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「50樓Cafe」打造款待媽咪的豪華海陸饗宴，每位賓客加碼焗烤波士頓龍蝦半隻 。 圖／Mega50餐飲及宴會提供；窩客島編輯李維唐整理

交通便利的高空地標：遠東集團營運品質保證

「Mega50餐飲及宴會」由遠東集團委由香格里拉酒店集團營運，地處新北市板橋區新站路16號，緊鄰板橋大遠百。除了具備頂尖的餐飲水準，其地理位置與交通便利性，讓雙北地區的民眾能輕易抵達這座美食聖殿。無論是想在「望月樓」品味深度中菜，還是在「Asia49」享受天際美景，或是前往「50樓Café」大啖海鮮和牛，這裡皆能滿足不同族群對母親節的期待。由於年度佳節訂位狀況極為踴躍，建議儘早撥打專線，以免錯過這場為母親量身打造的高空驚喜。





Mega50餐飲及宴會 高空饗宴寵愛媽咪

活動時間：2026年5月的前二週週末（5月1日至3日、5月9日至10日）



望月樓（48F）：

推出「馨花綻放」桌席，10人售價NT21,800，5人售價NT10,900

同步供應個人套餐及單點，推薦廣式櫻桃鴨三吃、麥香摩卡和牛粒等招牌菜

Asia49亞洲料理及酒廊（49F）：

推出「合家歡五人合菜」，售價NT$4,500

內容包含ABC黑椒波士頓龍蝦、瑪莎曼咖哩烤雞、大馬肉骨茶等十道南洋風味料理

50樓Café自助餐廳（50F）：

每位賓客可享焗烤波士頓龍蝦半隻

推出「和牛吃到飽」，嚴選美國極黑和牛與澳洲M9和牛製作各式料理

每人NT$1,680，身高130公分以下孩童與一名成人同行可享兒童免費

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓至50樓

望月樓專線：(02)7705-9703或(02)7705-9704

Asia49專線：(02)7705-9717或(02)7705-9718

50樓Café專線：(02)7705-9723或(02)7705-9724



