全家買一送一！全家51勞動節8大優惠，霜淇淋買二送二 送復古燈牌。

勞動節連假就是要犒賞自己！全家這次火力全開，要幫所有上班族打氣應援。不僅有超吸睛的「發光招牌吊飾」滿額免費送，最受期待的霜淇淋更祭出買 2 送 2 的震撼優惠。針對越來越熱的天氣，店內也同步推出台灣在地甘蔗青茶與多款日本直送冰品。無論是想要囤貨特濃拿鐵，還是想找解膩的酷繽沙，這次豐富的活動絕對能讓你在假期中感受滿滿的幸福感，輕鬆點亮職場好心情。



▲全家霜淇淋買二送二五一勞動節優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲全家復古招牌造型小燈箱化身超商療癒小吊飾。





全家復古發光吊飾限量送

身為超商鐵粉絕對會尖叫的收藏品來了，全家特別將店舖經典的星星與太陽招牌縮小，化身成超可愛的直立式發光吊飾。從 5 月 1 日到 5 月 5 日止，只要在實體店舖購買指定商品滿 688 元，就能隨機獲得這款迷你燈箱。這款療癒小物不僅外型懷舊，發光時更有種溫暖的氛圍，放在辦公桌前陪伴工作真的超級紓壓。因為是限量贈送且單筆不累贈，想收集的朋友一定要趁連假第一天就先衝一波，把最可愛的職場應援帶回家。



▲全家超萌直立式發光招牌吊飾限量贈送。





霜淇淋買二送二快衝

勞動節假期最甜的福利在這裡，全家 APP 從 5 月 1 日開始連續三天，特別針對 Fami!ce 霜淇淋祭出買 2 送 2 的限時折扣。除了冰淇淋優惠，對於每天都需要咖啡續命的上班族，還有特濃美式 14 杯或特濃拿鐵 12 杯只要 510 元的囤貨方案，換算下來真的超級划算。此外，這次連冰塊杯都有下殺 55 折的組合價。透過隨買跨店取的便利性，讓大家能依照自己的節奏慢慢享用，用最省錢的方式在連假期間享受最具 CP 值的清涼滋味。



▲上班族續命拿鐵組合價與特濃咖啡第2杯優惠。





台灣甘蔗青茶新品有優惠

迎接熱情陽光，全家這次把果茶專長發揮到極致，嚴選台灣在地白玉甘蔗產地鮮榨，推出清爽回甘的甘蔗青茶。這款新品將輕甜的蔗香與淡雅的台灣青茶完美結合，即日起至 5 月 12 日還能享有 59 元的嚐鮮價。喜歡濃郁口感的朋友，也能選擇日本同步引進的水果白熊冰或是哈密瓜霜淇淋冰棒。無論是豐富的彩色果醬層次，還是迷人的哈密瓜奶香，都能滿足你挑剔的甜點胃，讓這個夏季的序幕在滿滿的果香體驗中拉開。



▲全家新飲料夏日必喝清爽「甘蔗青茶」新品嚐鮮價優惠中。

▲日本同步滿滿水果白熊冰與哈密瓜冰棒新上市。





週末康康五買一送一

週末放假跟朋友聚會絕對少不了這些小確幸，全家從 5 月 1 日起限時 5 天祭出康康 5 買一送一。包含星太郎香菜條餅、金萱二十七與味丹竹炭水，通通都能享用同品項優惠。如果想吃雪糕，曠世奇派草莓口味也享有加 10 元多一件。週末期間更別錯過咖啡與霜淇淋的快閃折扣，像是大杯特濃咖啡任選 2 杯 85 元，或是霜淇淋不限口味 2 支 55 元。豐富的選擇讓連假每一天都能吃得開心又省預算，趕快約上好友一起去附近的門市補貨吧。



▲五一連假到全家消費滿額送經典發光吊飾。

▲勞動節應援全家霜淇淋買2送2限時半價吃冰。

全家五一勞動節優惠

APP 隨買跨店取必搶清單

5/1 - 5/3 限定： Fami!ce 霜淇淋買 2 送 2（4 支 98 元，限量 1 組）。

4/30 - 5/3 組合： 特濃拿鐵 12 杯、特濃美式 14 杯、65 元飲品 12 杯，特價 510 元。

酷繽沙囤貨： 四季檸檬酷繽球 13 杯、經典酷繽沙 12 杯，特價 510 元。

調飲神助手： 冰塊杯 62 杯 510 元（下殺 55 折）。





5/1 - 5/3 限定： Fami!ce 霜淇淋買 2 送 2（4 支 98 元，限量 1 組）。 4/30 - 5/3 組合： 特濃拿鐵 12 杯、特濃美式 14 杯、65 元飲品 12 杯，特價 510 元。 酷繽沙囤貨： 四季檸檬酷繽球 13 杯、經典酷繽沙 12 杯，特價 510 元。 調飲神助手： 冰塊杯 62 杯 510 元（下殺 55 折）。 實體店舖活動與夏季新品

滿額禮： 5/1 - 5/5 指定商品消費滿 688 元，送「發光招牌吊飾」乙個（限量隨機）。

買 1 送 1： 5/1 - 5/5 金萱二十七、味丹竹炭水、星太郎香菜條餅（康康 5 活動）。

週末快閃： 特濃美式/拿鐵任 2 杯 85 元、霜淇淋不限口味 2 支 55 元、柳丁橙柚綠 2 杯 75 元。

沁涼新品： 甘蔗青茶 59 元（至 5/12）、水果白熊冰、哈密瓜霜淇淋冰棒。

買一送一優惠吃不完！

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