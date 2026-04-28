國際珍奶日28間優惠！珍珠奶茶買一送一 手搖杯半價開喝，430國際珍奶節優惠清單。

為慶祝4月30日國際珍奶日，全台多間手搖品牌推出限定優惠，活動包含珍奶買一送一、第二杯半價等，編輯張人尹表示，這次國際珍奶日優惠涵蓋多間品牌、線上線下優惠通通不能錯過。
430國際珍奶日，珍奶買一送一喝起來！如果你是飲料控，一定不能錯過4月30日「國際珍奶日」大喝一波慶祝。其實國際珍奶日不是來自台灣這個珍奶大國，而是來自於美國飲料品牌「功夫茶」，向世界各地推廣珍珠奶茶文化。這次窩客島特別整理2026年國際珍奶日28間手搖杯優惠，珍珠奶茶買一送一、半價優惠帶你一起喝。
迷客夏 國際珍奶日優惠迷客夏國際珍奶節第一波活動自4月27日至4月30日展開，粉絲只要到迷客夏一般門市現場購買1杯醇濃鮮奶茶系列大杯飲品，就能獲得珍珠免費加料券1張，每店每日限量50張，數量有限送完為止。這張加料券可於4月27日至5月10日期間使用，讓粉絲可以把握時間再回購，挑選自己喜歡的飲品免費加珍珠。
全文介紹：迷客夏珍奶第2杯半價！迷客夏國際珍奶節2優惠，免費加珍珠 第二杯半價開喝。
CoCo 國際珍奶日優惠迎接國際珍奶節，CoCo都可於4/29-4/30推出限時2天活動，粉絲可用66元入手2杯珍珠奶茶(大杯)，平均一杯33元。活動採線上與門市同步進行，不限購買組數，讓粉絲可以自由安排想喝的份量。珍珠搭配阿薩姆奶茶的經典組合，維持熟悉風味與口感，糖度與溫度同樣可自選，珍奶控的主場一定要喝到。
全文介紹：CoCo國際珍奶節！珍奶節33元珍珠奶茶，CoCo葡萄柚果粒茶買一送一快閃開喝。
再睡5分鐘 國際珍奶日優惠想要犒賞自己不一定要花大錢，只要一杯療癒感滿分的珍奶就能瞬間充電。由超人氣百萬YouTuber滴妹打造的品牌再睡5分鐘，今年特別加入國際珍奶節的慶祝行列。在4月30日當天，全台門市同步祭出超強折扣，只要買指定飲品並加購珍珠，就能用1元加購第2杯。這份懶洋洋的幸福感，就是要讓大家在忙碌的生活中，透過這份甜點般的驚喜，享受加倍的快樂與滿足。
全文介紹：1元喝滴妹珍奶！再睡5分鐘加1元多1杯優惠，只有1天奶茶控喝起來。
85度C 國際珍奶日優惠被咖啡控當成手搖杯在喝的85度C，這次在國際珍奶日一樣用超狂優惠回饋粉絲。全台85度C在4月30日活動當天，針對指定黑糖珍珠系列飲品推出「第二杯25元」限定優惠。活動品項包含「大杯黑糖珍珠厚奶茶」優惠兩杯80元(原價110元)，「中杯黑糖珍珠鮮奶」兩杯特價90元(原價130元)，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組。
日出茶太 國際珍奶日優惠國際超夯珍珠奶茶「日出茶太」，這次在社群與粉絲們互動討論「國際珍奶日」優惠內容，在4/29–4/30限定時段12:00–20:00，買招牌「日不落珍奶」可享買一送一優惠。粉絲要注意的是，本次優惠活動需要日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換，每人每日限購2組（4杯）。
翰林茶館 國際珍奶日優惠號稱珍奶始祖的「翰林茶館」這次國際珍奶日同步寄出超殺買一送一活動，吸引粉絲話題。翰林茶館在4/30（四）~5/3（日）期間，每日 12:00–18:00，於全台翰林茶館門市可享「原創珍奶買一送一」限定優惠，每日每店限量50杯，售完為止，每人限購一組（2杯）。
你訂Nidin平台 國際珍奶日20間買一送一常常揪團訂飲料的鐵粉，一定對線上點餐平台「你訂Nidin」不陌生，這次為了慶祝國際珍奶日，「你訂」平台攜手18間飲料品牌，在4/28起推出限定優惠，活動分為「領優惠券享買一送一、輸折扣碼第二杯6折」以及「線上小遊戲抽100杯珍奶免費喝」三種活動方式，吸引珍奶控朝聖。
本次買一送一活動品牌包含超人氣「天仁CHAFFEE、天仁釀茶所、自在軒、叮哥茶飲、Mr.Wish、一手私藏世界紅茶」等20間，4/28起在你訂平台線上領券，可享飲品買一送一，限量領完為止。此外，第二杯6折品牌包含「萬波島嶼紅茶、發發、茶湯會、TEATOP 第一味」等，結帳輸入「你訂珍奶了沒」就可享第二杯6折優惠。
你訂Nidin平台 活動品牌整理買一送一
活動方式：限你訂App領取優惠券使用，限量領完為止。
活動品牌：天仁CHAFFEE、天仁釀茶所、自在軒、叮哥茶飲、Mr.Wish、一手私藏世界紅茶、序序茶、俏Ciao、沐沐茶旅、茶聚、侍茶匠、黛黛茶、三拾參、水雲朵、紅茶巴士、儒記、青嵐茶飲、輕作嫩仙草、零下21度綿綿冰、Tree噠
第二杯6折
活動期間：4/28-5/4
活動方式：結帳輸入「你訂珍奶了沒」享第二杯6折優惠。
活動品牌：有飲、叮哥茶飲、茶湯會、nanafru 娜娜福、自在軒、萬波島嶼紅茶、發發、花好月圓茶飲專賣、TEATOP 第一味
加碼線上小遊戲抽珍奶
活動期間：4/28-5/31
活動方式：抽100杯珍奶免費喝：玩「吃珍珠挑戰賽遊戲」分享登記抽100杯珍奶。
活動獎項：萬波島嶼紅茶「波霸奶茶」中杯 50 杯、發發「發發私藏珍珠鮮奶茶M」25 杯等。
萊爾富 國際珍奶日優惠針對4/30國際珍奶日，萊爾富在4/29-5/26推出指定人氣品項推出買一送一，包含「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」，原價79元直接享任選買一送一，咀嚼系粉絲通通要買起來。同時也推出夏季必喝的泰奶優惠，期間內買「特大杯泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」以單杯39元優惠價登場，主打香氣濃厚與茶感明顯的特色，泰奶控趁優惠喝起來。
全文介紹：萊爾富買一送一！國際珍奶日 萊爾富波霸奶茶買一送一，勞動節咖啡買一送一。
7-11 國際珍奶日優惠小七咖啡下殺半價！每天上班來兩杯咖啡、下午來兩杯珍奶，是許多上班族的小確幸，而且都能一次在小七包辦。這次7-11在4/20推出三大優惠系列，鎖定世界地球日、國際珍奶日等節日，推出咖啡最低買2送2優惠。咖啡控必喝「厚乳拿鐵」以及咀嚼系「咖啡珍珠歐蕾」通通趁買2送2喝起來。
全文介紹：小七拿鐵買2送2！國際珍奶日7-11咖啡珍珠歐蕾買2送2，厚乳拿鐵6天半價開喝。