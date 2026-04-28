國際珍奶日28間優惠！珍珠奶茶買一送一 手搖杯半價開喝，430國際珍奶節優惠清單。

為慶祝4月30日國際珍奶日，全台多間手搖品牌推出限定優惠，活動包含珍奶買一送一、第二杯半價等，編輯張人尹表示，這次國際珍奶日優惠涵蓋多間品牌、線上線下優惠通通不能錯過。

430國際珍奶日，珍奶買一送一喝起來！如果你是飲料控，一定不能錯過4月30日「國際珍奶日」大喝一波慶祝。其實國際珍奶日不是來自台灣這個珍奶大國，而是來自於美國飲料品牌「功夫茶」，向世界各地推廣珍珠奶茶文化。這次窩客島特別整理2026年國際珍奶日28間手搖杯優惠，珍珠奶茶買一送一、半價優惠帶你一起喝。

▲窩客島整理2026年國際珍奶日28間手搖杯優惠，珍珠奶茶買一送一、半價優惠帶你一起喝。

▲4月30日「國際珍奶日」優惠，珍珠奶茶優惠組合吸引珍奶控揪團開喝。

迷客夏 國際珍奶日優惠

▲迷客夏珍奶第2杯半價！迷客夏國際珍奶節2優惠，免費加珍珠 第二杯半價開喝。

CoCo 國際珍奶日優惠

▲CoCo都可在國際珍奶節期間推出2杯66元優惠，讓粉絲一次入手大杯珍珠奶茶。

再睡5分鐘 國際珍奶日優惠

▲再睡5分鐘推出只要點指定飲品，並加珍珠，即可享有加1元多1杯優惠。

85度C 國際珍奶日優惠

▲85度C在4月30日活動當天，針對指定黑糖珍珠系列飲品推出「第二杯25元」限定優惠。

被咖啡控當成手搖杯在喝的85度C，這次在國際珍奶日一樣用超狂優惠回饋粉絲。全台85度C在4月30日活動當天，針對指定黑糖珍珠系列飲品推出「第二杯25元」限定優惠。活動品項包含「大杯黑糖珍珠厚奶茶」優惠兩杯80元(原價110元)，「中杯黑糖珍珠鮮奶」兩杯特價90元(原價130元)，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組。





日出茶太 國際珍奶日優惠

▲日出茶太國際珍奶日優惠，4/30買招牌「日不落珍奶」可享買一送一優惠。

翰林茶館 國際珍奶日優惠

國際珍奶日優惠，活動期間於全台翰林茶館門市可享「原創珍奶買一送一」限定優惠。

國際超夯珍珠奶茶「日出茶太」，這次在社群與粉絲們互動討論「國際珍奶日」優惠內容，在4/29–4/30限定時段12:00–20:00，買招牌「日不落珍奶」可享買一送一優惠。粉絲要注意的是，本次優惠活動需要日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換，每人每日限購2組（4杯）。號稱珍奶始祖的「翰林茶館」這次國際珍奶日同步寄出超殺買一送一活動，吸引粉絲話題。翰林茶館在4/30（四）~5/3（日）期間，每日 12:00–18:00，於全台翰林茶館門市可享「原創珍奶買一送一」限定優惠，每日每店限量50杯，售完為止，每人限購一組（2杯）。

你訂Nidin平台 國際珍奶日20間買一送一

▲你訂國際珍奶日優惠，指定品牌結帳輸入「你訂珍奶了沒」享第二杯6折優惠。

▲你訂國際珍奶日優惠，天仁釀茶所等20間品牌，領優惠券可享買一送一優惠。

你訂Nidin平台 活動品牌整理

常常揪團訂飲料的鐵粉，一定對線上點餐平台「你訂Nidin」不陌生，這次為了慶祝國際珍奶日，「你訂」平台攜手18間飲料品牌，在4/28起推出限定優惠，活動分為「領優惠券享買一送一、輸折扣碼第二杯6折」以及「線上小遊戲抽100杯珍奶免費喝」三種活動方式，吸引珍奶控朝聖。本次買一送一活動品牌包含超人氣「天仁CHAFFEE、天仁釀茶所、自在軒、叮哥茶飲、Mr.Wish、一手私藏世界紅茶」等20間，4/28起在你訂平台線上領券，可享飲品買一送一，限量領完為止。此外，第二杯6折品牌包含「萬波島嶼紅茶、發發、茶湯會、TEATOP 第一味」等，結帳輸入「你訂珍奶了沒」就可享第二杯6折優惠。活動方式：限你訂App領取優惠券使用，限量領完為止。活動品牌：天仁CHAFFEE、天仁釀茶所、自在軒、叮哥茶飲、Mr.Wish、一手私藏世界紅茶、序序茶、俏Ciao、沐沐茶旅、茶聚、侍茶匠、黛黛茶、三拾參、水雲朵、紅茶巴士、儒記、青嵐茶飲、輕作嫩仙草、零下21度綿綿冰、Tree噠

第二杯6折

活動期間：4/28-5/4

活動方式：結帳輸入「你訂珍奶了沒」享第二杯6折優惠。

活動品牌：有飲、叮哥茶飲、茶湯會、nanafru 娜娜福、自在軒、萬波島嶼紅茶、發發、花好月圓茶飲專賣、TEATOP 第一味

加碼線上小遊戲抽珍奶

活動期間：4/28-5/31

活動方式：抽100杯珍奶免費喝：玩「吃珍珠挑戰賽遊戲」分享登記抽100杯珍奶。

活動獎項：萬波島嶼紅茶「波霸奶茶」中杯 50 杯、發發「發發私藏珍珠鮮奶茶M」25 杯等。





萊爾富 國際珍奶日優惠

▲萊爾富自4/29起推出珍奶與咖啡買一送一優惠，鎖定連假與節日檔期帶動飲品需求。

7-11 國際珍奶日優惠