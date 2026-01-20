熱海春天熱門活動富士山+櫻花+海鮮一次滿足，800日圓就能吃到超豪華海鮮丼。

農曆年可以準備去日本玩了！靜岡縣熱海今年2月準備了許多有趣的活動，除了櫻花、富士山，還能大啖在地鮮美海鮮。

你已經規劃好2月的行程了嗎？2026年2月熱海有許多熱門的活動，包括可品嚐當季當地魚獲的「初島丼合戰」、富士山賞景、櫻花道漫步等。以下都統整好了，想去東京近郊但不知道去哪裡玩，看這篇就對了！

初島丼合戰

初島每年2月至3月將舉辦「初島丼合戰」。島上漁師經營的16間食堂將推出特別丼飯。每種丼飯都使用當季金目鯛、明日葉等島上的特色食材。這活動到3月初，所以現在搶票都來得及哦！套票包含熱海港至初島的來回船票及1份丼飯餐券。從熱海港出發約30分鐘即可抵達。

地點：熱海港附近食堂街等

期間：2026年2月7日～3月8日

時間：11：00～15：00

費用：成人4300日圓（來回船票＋餐券）

▲初島每年2月至3月將舉辦「初島丼合戰」，島上漁師經營的16間食堂將推出特別丼飯。





初島檸檬色拍照景點

初島港旁的海岸沿線有島上漁工經營的「食堂街」。可品嚐當季海鮮和當地蔬菜製作的丼飯、定食、麵類、生魚片等料理。從初島燈塔除富士山外，還可眺望大島、新島、利島、房總半島。除此之外，初島2月還可以欣賞各種花卉，包含熱海櫻、河津櫻、大島櫻、水仙等花卉盛開。「數十年開花一次」的龍舌蘭近年也每年開花，運氣好就能看到哦！另外還有各式各樣的檸檬色拍照景點，包含「初島站看板」、「黃色郵筒」、「通往天空的檸檬門」、「天空與海洋與鞦韆」等。因熱海市為「日本國內檸檬栽培發源地」，只要活用這些景點，就能在初島的藍天和海洋下，拍出度假氛圍的照片。（部分拍照景點位於PICA初島內亞洲庭園「R-Asia」，需購買入園票）

▲熱海市為「日本國內檸檬栽培發源地」，只要活用這些景點，就能在初島的藍天和海洋下，拍出度假氛圍的照片。





初島原創伴手禮＆初島石花菜聖代

食堂街的咖啡廳「HATSUSHIMA STORE&CAFE」也有販售原創伴手禮，包含初島檸檬點心、托特包、T恤等物品。咖啡廳則提供石花菜聖代，滑順口感和清爽的味道保證令你驚喜。

地點：熱海市初島217-6（HATSUSHIMA STORE&CAFE）

▲咖啡廳「HATSUSHIMA STORE&CAFE」也有販售原創伴手禮，包含初島檸檬點心、托特包等。





まぐろや（鮪魚屋）

其他還有各式必吃餐廳，鮪魚屋位於熱海站前熱海第一大樓地下，以超級划算的魚店價格提供海鮮丼和定食。招牌鮪魚丼800日圓，選用「熱海代代櫻鱒」製作的熱海鱒魚丼1200日圓。無腥味且油脂豐富，保證令你食指大動！

地點：熱海市田原本町9-1 第一大樓 地下1樓

▲鮪魚屋以超級划算的魚店價格提供海鮮丼和定食。





BUSHI MESHI

「BUSHI MESHI」店內設有ㄇ字型吧台，會在客人面前現削柴魚片，刀工華麗，值得一看！

地點：熱海市網代458-3 ▲人氣飯套餐將現削柴魚片放在剛煮好的白飯上，另外還有高湯茶泡飯和飯糰套餐。





yoshi－魚－tei

「yoshi－魚－tei」，可品嚐線上商店約需等待1年的日本魚乾！不只如此，午餐限定的「魚乾店炸竹莢魚定食」更是必吃，大推！如果你想去熱海一日遊，記得把這篇推薦的景點、伴手禮店和餐廳都列進行程裡喔！

地點：熱海市渚町13-11壽司忠大樓1樓

▲午餐限定的魚乾店炸竹莢魚定食是店內必吃美味。







