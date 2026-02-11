> 美食 > 應援WBC必搶小卡！7-11大巨蛋棒球主題店，聯名杯 限定閃卡周邊必入手。

應援WBC必搶小卡！7-11大巨蛋棒球主題店，聯名杯 限定閃卡周邊必入手。

tiger Walker 玩樂季WBC世界棒球經典賽棒球
2026-02-11 11:15文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

7-ELEVEN迎接國際棒球賽事，推出棒球主題店、CITY TEA聯名杯、CT AMAZE小物與多款應援商品，結合優惠與觀賽補給，成為賽事期間超商話題焦點。
棒球迷都在關注的WBC世界棒球經典賽，即將在3月登場，棒球迷們準備再度進入熱血沸騰的球賽模式。因應棒球話題，這次7-11提前為棒球迷打造棒球期間限定主題店，以36位CT AMAZE女孩作為主角，推出門市佈置、聯名茶飲包裝，還有限定小卡以及應援周邊小物，讓棒球迷們做好準備為中華隊應援。
▲迎接WBC世界棒球經典賽，7-ELEVEN以CT AMAZE女孩打造棒球主題門市與聯名包裝。（攝影：張人尹）
▲迎接WBC世界棒球經典賽，7-ELEVEN以CT AMAZE女孩打造棒球主題門市與聯名包裝。（攝影：張人尹）
▲7-ELEVEN集結主題店、聯名茶飲與應援小物，提前為棒球迷營造賽事加油氛圍。（攝影：張人尹）
▲7-ELEVEN集結主題店、聯名茶飲與應援小物，提前為棒球迷營造賽事加油氛圍。（攝影：張人尹）


大巨蛋限定棒球主題店

看準棒球賽事帶動的打卡熱潮，7-11自2月10日起，於大巨蛋周邊巨蛋門市打造期間限定棒球主題店，首度以36位CT AMAZE女孩作為包店視覺主角，整體空間以粉色、藍色與白色系呈現熱血氛圍。粉絲在賽事前後都能就近拍照打卡，感受滿滿應援感。同步於3月4日至3月8日，全台門市推出指定支付工具滿222元立折20元，結帳滿1,111元再送UNIDESIGN衛生紙或CT AMAZE紀念環保袋，粉絲們補給物資也能拿小物。
▲7-ELEVEN巨蛋門市自2月10日起化身棒球主題店，36位CT AMAZE女孩成為視覺亮點。（攝影：張人尹）
▲7-ELEVEN巨蛋門市自2月10日起化身棒球主題店，36位CT AMAZE女孩成為視覺亮點。（攝影：張人尹）


聯名杯與杯套同步登場

因應賽事加油需求，7-ELEVEN首度串聯「CITY TEA現萃茶」以及「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」，兩大茶品牌一同推出挺中華隊聯名杯與杯套，並且在2月25日至3月3日，60元以上飲品不含冰沙可享任選2件79折、4件75折，一次購買4杯再隨機贈送CT AMAZE限定小卡。
▲指定期間購買7-ELEVEN茶飲，享多件折扣並隨機獲得CT AMAZE限定小卡。（攝影：張人尹）
▲指定期間購買7-ELEVEN茶飲，享多件折扣並隨機獲得CT AMAZE限定小卡。（攝影：張人尹）


聯名小物搭配鮮食登場

不只要喝，觀賽補給美食同樣是重點，7-ELEVEN自2月25日起，將超過15款御料小館、Simple Fit輕食餐盒、沙拉與高蛋白飲品，還有洋釀炸雞、滷雞胗、香辣雞丁等微波即食熱食，貼上棒球場扇形設計的挺中華隊貼紙、應援包裝。同時，期間購買極饗涼麵或Simple Fit鮮蔬餐盒，包裝上也附有CT AMAZE限定小卡，共14款加上2款隱藏版，讓粉絲們通通要收藏。
▲7-ELEVEN多款鮮食與熱食換上挺中華隊貼紙，讓觀賽補給也充滿棒球儀式感。（攝影：張人尹）
▲7-ELEVEN多款鮮食與熱食換上挺中華隊貼紙，讓觀賽補給也充滿棒球儀式感。（攝影：張人尹）
▲購買7-ELEVEN極饗涼麵或Simple Fit餐盒，可收藏CT AMAZE限定小卡與隱藏版。（攝影：張人尹）
▲購買7-ELEVEN極饗涼麵或Simple Fit餐盒，可收藏CT AMAZE限定小卡與隱藏版。（攝影：張人尹）


棒球相關獨家商品亮相

針對棒球應援話題，7-ELEVEN也同步推出多款棒球相關獨家商品與預購周邊，包括CT LOGO的球衣、球帽、法批等應援服飾，還有加油棒、毛巾等應援必備小物。粉絲也要收藏限定球、鑰匙圈磁鐵，還有在2月23日起登場的加油棒造型爆米花，以紅藍配色與金色外型成為拍照亮點，更爲這次WBC棒球賽事增添話題。
▲7-ELEVEN推出CT LOGO球衣、球帽等棒球應援周邊，讓粉絲備齊完整加油行頭。（攝影：張人尹）
▲7-ELEVEN推出CT LOGO球衣、球帽等棒球應援周邊，讓粉絲備齊完整加油行頭。（攝影：張人尹）





7-11棒球主題門市 巨蛋門市

地址：台北市信義區忠孝東路四段

7-11 CT AMAZE紀念小物 小卡獲得方式

  • 一次購買4杯「CITY TEA現萃茶」或「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」飲品，隨機贈送乙份。
  • 2月25日起，凡購​買任一款極饗涼麵、Simple Fit鮮蔬餐盒​，即附贈限量CT AMAZE紀念小物​乙份。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
壽司郎 x JOJO 強勢登場！日本限定、4間主題店必朝聖，限定周邊特典一次看。
壽司郎 x JOJO 強勢登場！日本限定、4間主題店必朝聖，限定周邊特典一次看。
記者 蕭芷琳
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
編輯 李維唐
戀愛兔在小七！7-11西村優志20款集點周邊開賣，戀愛兔 開心熊貓絨毛抱枕毯必買。
戀愛兔在小七！7-11西村優志20款集點周邊開賣，戀愛兔 開心熊貓絨毛抱枕毯必買。
編輯 張人尹
春日好食光 TOP10 登場！滙豐卡友精選 10 間餐廳，義式料理、經典牛排、中餐一次收齊，卡友專屬美食優惠全登場
春日好食光 TOP10 登場！滙豐卡友精選 10 間餐廳，義式料理、經典牛排、中餐一次收齊，卡友專屬美食優惠全登場
Walker新發現
麥當勞 x 蠟筆小新來了！日本限定、12款玩具，加碼布丁狗同步開賣。
麥當勞 x 蠟筆小新來了！日本限定、12款玩具，加碼布丁狗同步開賣。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊