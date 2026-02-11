應援WBC必搶小卡！7-11大巨蛋棒球主題店，聯名杯 限定閃卡周邊必入手。

7-ELEVEN迎接國際棒球賽事，推出棒球主題店、CITY TEA聯名杯、CT AMAZE小物與多款應援商品，結合優惠與觀賽補給，成為賽事期間超商話題焦點。

▲迎接WBC世界棒球經典賽，7-ELEVEN以CT AMAZE女孩打造棒球主題門市與聯名包裝。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN集結主題店、聯名茶飲與應援小物，提前為棒球迷營造賽事加油氛圍。（攝影：張人尹）





大巨蛋限定棒球主題店

▲7-ELEVEN巨蛋門市自2月10日起化身棒球主題店，36位CT AMAZE女孩成為視覺亮點。（攝影：張人尹）

聯名杯與杯套同步登場

▲指定期間購買7-ELEVEN茶飲，享多件折扣並隨機獲得CT AMAZE限定小卡。（攝影：張人尹）

聯名小物搭配鮮食登場

▲7-ELEVEN多款鮮食與熱食換上挺中華隊貼紙，讓觀賽補給也充滿棒球儀式感。（攝影：張人尹）



▲購買7-ELEVEN極饗涼麵或Simple Fit餐盒，可收藏CT AMAZE限定小卡與隱藏版。（攝影：張人尹）





棒球相關獨家商品亮相

▲7-ELEVEN推出CT LOGO球衣、球帽等棒球應援周邊，讓粉絲備齊完整加油行頭。（攝影：張人尹）

7-11棒球主題門市 巨蛋門市

7-11 CT AMAZE紀念小物 小卡獲得方式

一次購買4杯「CITY TEA現萃茶」或「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」飲品，隨機贈送乙份。

2月25日起，凡購​買任一款極饗涼麵、Simple Fit鮮蔬餐盒​，即附贈限量CT AMAZE紀念小物​乙份。

棒球迷都在關注的WBC世界棒球經典賽，即將在3月登場，棒球迷們準備再度進入熱血沸騰的球賽模式。因應棒球話題，這次7-11提前為棒球迷打造棒球期間限定主題店，以36位CT AMAZE女孩作為主角，推出門市佈置、聯名茶飲包裝，還有限定小卡以及應援周邊小物，讓棒球迷們做好準備為中華隊應援。看準棒球賽事帶動的打卡熱潮，7-11自2月10日起，於大巨蛋周邊巨蛋門市打造期間限定棒球主題店，首度以36位CT AMAZE女孩作為包店視覺主角，整體空間以粉色、藍色與白色系呈現熱血氛圍。粉絲在賽事前後都能就近拍照打卡，感受滿滿應援感。同步於3月4日至3月8日，全台門市推出指定支付工具滿222元立折20元，結帳滿1,111元再送UNIDESIGN衛生紙或CT AMAZE紀念環保袋，粉絲們補給物資也能拿小物。因應賽事加油需求，7-ELEVEN首度串聯「CITY TEA現萃茶」以及「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」，兩大茶品牌一同推出挺中華隊聯名杯與杯套，並且在2月25日至3月3日，60元以上飲品不含冰沙可享任選2件79折、4件75折，一次購買4杯再隨機贈送CT AMAZE限定小卡。不只要喝，觀賽補給美食同樣是重點，7-ELEVEN自2月25日起，將超過15款御料小館、Simple Fit輕食餐盒、沙拉與高蛋白飲品，還有洋釀炸雞、滷雞胗、香辣雞丁等微波即食熱食，貼上棒球場扇形設計的挺中華隊貼紙、應援包裝。同時，期間購買極饗涼麵或Simple Fit鮮蔬餐盒，包裝上也附有CT AMAZE限定小卡，共14款加上2款隱藏版，讓粉絲們通通要收藏。針對棒球應援話題，7-ELEVEN也同步推出多款棒球相關獨家商品與預購周邊，包括CT LOGO的球衣、球帽、法批等應援服飾，還有加油棒、毛巾等應援必備小物。粉絲也要收藏限定球、鑰匙圈磁鐵，還有在2月23日起登場的加油棒造型爆米花，以紅藍配色與金色外型成為拍照亮點，更爲這次WBC棒球賽事增添話題。地址：台北市信義區忠孝東路四段