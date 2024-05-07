霹靂卡霹靂拉拉，波波力那、貝貝魯多！小魔女Doremi是許多少女們回憶裡的經典卡通，無論是Doremi、羽月、愛子，最愛角色的魔法咒語絕對要倒背如流。為了紀念「小魔女Doremi」25周年，這次7-ELEVEN特別推出全新11款「小魔女Doremi 25週年集點」限定周邊，旋律轉換器抱枕、魔女見習轉換器夜光地墊，小時候沒買夠的，現在一次買回來。



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7-ELEVEN本次全新「小魔女Doremi 25週年集點」自5/15起開始會員搶先購，一次推出11款小魔女Doremi實用系、可愛系、收藏系小物，其中特別把最夢幻的「旋律轉換器、魔女見習轉換器」，設計成隨身小圓鏡、發光無線充，讓美少女隨時都可以從包包掏出來、一秒變身。







此外，居家必備「旋律轉換器、魔女見習轉換器」造型抱枕毯，搭配同款「夜光地墊」，整個臥室更有小魔女的氛圍。還特別為粉絲設計「造型刷具、魔幻炫彩收納包」，化妝更增添小巧思。同時還有流沙杯墊、手機支架、造型直傘讓粉絲收藏。





7-ELEVEN「小魔女Doremi 25周年紀念」集點活動資訊

本次集點不只是Doremi、羽月、愛子等經典角色，就連「魔女莉卡」也有專屬周邊，軟萌可愛的「26公分大莉卡布偶面紙套」面紙設計從嘴巴裡抽出來，另一款「魔法書造型化妝鏡」打開書本一面是鏡子、一面則是立體的魔女莉卡小公仔，精緻設計更增添收藏價值。

活動日期：

快閃購：2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止。

集點送：2024年5月27日(一)15:00起。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



7-ELEVEN「小魔女Doremi 25周年紀念」集點活動商品

限量26公分大莉卡布偶面紙套

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量流沙杯墊（共3款，款式隨機）

隨機款式：DoReMi款、帕拉拉轉換器款、大集合款。

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+199元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+199元換購1款。



限量摺疊平板手機支架

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+199元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+199元換購1款。



限量造型刷具(附袋)

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量魔幻炫彩收納包

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+199元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+199元換購1款。



限量造型隨身鏡

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+349元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+349元換購1款。



限量發光無線充（共2款）

款式選擇：魔女見習轉換器款、DoReMi款。

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量立體造型直傘（共2款）

款式選擇：米色款、粉色款。

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款



限量夜光地墊（共2款）

款式選擇：魔女見習轉換器款、小魔女款。

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+349元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+349元換購1款。



限量造型抱枕毯（共2款）

款式選擇：旋律轉換器款、魔女見習轉換器款。

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量魔法書造型化妝鏡

快閃購: 2024年5月15日(三)15:00起至2024年5月26日(日)24：00止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送: 2024年5月27日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。