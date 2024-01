Hello Kitty周邊通通不到100元!日本人氣連鎖雜貨店「Thank You Mart」,主打店內商品390日圓起就能買到,就算與人氣角色聯名,還是能用折合台幣不到100元的甜甜價入手,最近更是與誕生50週年的Hello Kitty合作,結合近年日本流行的千禧年風潮,推出一系列懷舊風格的居家雜貨,甚至還有BB. Call與翻蓋式手機造型的鑰匙圈,讓資深的Kitty迷一瞬間就回到懷念的童年時光。



▲圖片來源/エルソニック株式会社



很多人到日本旅遊時,都喜歡去高CP值的連鎖雜貨店掃貨,從台灣人都很熟悉的「大創」、「3 Coins」、「Seria」再到「CouCou」等,總是能在店內挖到不少寶,其中主打商品390日圓起的「Thank You Mart」,最近就搭上Hello Kitty誕生50週年的風潮,推出共16款充滿懷舊元素的雜貨用品,而且全部均一定價都是390日圓,縱使含稅後也只要429日圓,等於不到台幣100元就能把這些可愛周邊通通帶回家珍藏。

▲圖片來源/エルソニック株式会社



在這次「Hello Kitty 50週年紀念」的聯名商品當中,最經典的就是以富有年代感的「BB. Call」與「翻蓋式手機」所打造的迷你粉紅鑰匙圈,以及浪漫滿點的「BB. Call造型通行證卡套」,這些通訊用品對於資深Kitty迷來說應該都不陌生,不過對於30歲以下的Kitty粉絲來說都是相當新鮮有趣的設計;還有風靡2000年代專門用來收納電棒燙的長型收納包、復古的長型化妝包,都將在這波周邊當中復刻推出。

▲圖片來源/エルソニック株式会社



除此之外,大約20年前曾在台日女孩間引起流行的千鳥紋與「頭戴花朵造型」的Hello Kitty,這兩項超卡哇依的元素在當年經常結合推出各種周邊,如今也將再度於Thank You Mart回歸,從書本造型的大型收納盒、迷你梳子、隨身鏡等,讓Kitty的新舊粉絲能夠以超實惠的價格,沉浸在懷舊與新奇這兩種不同的氛圍裡,讓Hello Kitty繼續陪伴大家度過可可愛愛的2024年。

▲圖片來源/エルソニック株式会社







Thank You Mart x Hello Kitty 50週年紀念

販售日期:2024年1月中旬起

販售地點:全國Thank you mart門市、Thank you mart官網商店

售價:皆為390日圓(含稅後429日圓)

販售商品:共16款,BB. Call造型通行證卡套、BB. Call造型鑰匙圈、翻蓋式手機造型鑰匙圈、電棒燙收納包、復古長型化妝包(2款)、透明收納夾、船型化妝包、書本造型收納盒、迷你梳子、隨身鏡、透明收納袋、髮圈、牙刷組、貼紙