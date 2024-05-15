日本最萌教主Hello Kitty五十週年當然要大肆慶祝！這次屈臣氏攜手三麗鷗推出全新限定「我的Hello Kitty時代」集點活動，首波祭出5款實用小物之外，還有15款屈臣氏限定Hello Kitty造型小物，讓Kitty控的日常都被可可愛愛的Kitty霸佔。







屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點將於5/16至7/17開跑，首波先推五款周邊，皆為Hello Kitty 50週年限定造型為主打，有時下最流行的外出必備單品「隨性搭手機掛繩」，有手挽帶和斜背帶兩種形式解放你的雙手，有Hello Kitty、布丁狗、酷洛米三款。明星都在夯的大容量水壺也在這次聯名中亮相，俏皮探頭偷看的Hello Kitty、布丁狗、大耳狗的「好青春冷水壺」，1800ml超大容量之外，還附有背帶，整天幫你補水。







專利骨架延伸傘「快樂自由傘」有Hello Kitty、布丁狗、酷洛米圍繞在傘面賣萌，開傘後還有延伸傘片增加遮陽、遮雨的效果。「儀式感氣氛燈」則是以復古外型露營燈為設計，可以自由調節光源大小，讓你在家也能享受偽露營的氛圍感。背面印有Hello Kitty剪影的「細節控整髮梳」，則是有無線設計、三種溫度選擇和搭配TYPE-C充電等功能，附上收納袋即便出遊也方便攜帶。





除了集點加價購商品之外，屈臣氏自有品牌也推出Hello Kitty限定包裝小物，有日常用品潔膚柔濕巾、純水濕紙巾、抽取式衛生紙、袖珍面紙，亦有外出旅遊必帶的U型枕、夾腳拖、旅行收納袋等，全都是Hello Kitty 50週年限定款造型，不用集點直接換購即可，其中純水無香濕紙巾80抽還有買一送一優惠，趁機補貨。推薦閱讀： 蠟筆小新又來搶錢！康是美「11款蠟筆小新周邊」免集點直接買，折疊行李箱、小白傘可愛爆棚。 屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點活動活動時間：2024/5/16-7/17(贈品兌換至7/24)活動內容：消費滿$200元贈送1點。加價購品項：1、隨性搭手機掛繩(5/16-6/12期間限定)5點+$992、好青春冷水壺8點+$199或45點免費換3、快樂自由傘8點+$399或50點免費換4、儀式感氣氛燈(5/16-6/12期間限定)8點+$699或買護膚商品滿$699享換購價$6995、細節控整髮梳(5/16-6/12期間限定)8點+$999或買髮類商品滿$999享換購價$999屈臣氏自有品牌Hello Kitty系列5/16起開賣屈臣氏潔膚柔濕巾9入 換購價$69屈臣氏純水無香濕紙巾80抽 原價$109 買1送1屈臣氏抽取式衛生紙100抽8包入 特價$89屈臣氏袖珍面紙10抽28入 換購價$49屈臣氏旅行U型枕 藍/紅 換購價$99屈臣氏海灘夾腳拖 藍/紅 M / L 換購價$996/13起開賣屈臣氏海灘巾+毛巾組-藍 換購價$349屈臣氏海灘巾+毛巾組-粉 換購價$349屈臣氏旅行收納3件組 換購價$299屈臣氏馬克杯 換購價$149屈臣氏夾鏈袋 換購價$99