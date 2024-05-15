康是美蠟筆小新加價購第二波更可愛！搞笑無厘頭的蠟筆小新，擄獲老中青三代的粉絲，在大家日常生活中帶來一絲療癒。康是美將於5/17推出第二波加價購周邊，以外出實用小物為主，不管是上班通勤、出國旅遊都有蠟筆小新和小白的陪伴。







首推各種不同大小、不同功能包款，簡約滿版底圖加上抱著小白的蠟筆小新圖騰，共有後背包、側背包、零錢包3款不同設計，讓粉絲毫不猶豫整套全收。而可愛又不失質感的手提針織包，為近期最夯的單品。即將迎來梅雨季節，外出少不了要帶把傘遮雨，這次特別設計「小白造型直傘」，可可愛愛的表情包配上耳朵造型，讓你成為街上最萌焦點。還推出「兒童斗篷雨衣」蠟筆小新和小白在藍天白雲中嬉戲模樣，瞬間被萌到。







外出旅遊更不能錯過「20吋折疊行李箱」，兩面不同的設計由小新和小白陪你出遊，不使用時還可以摺疊收納，解決行李箱佔空間的困惱。經典露屁屁設計的「動感屁屁手提箱」亦是出遊必備的收納小物。此外，還有守護你的耳機「動感超人耳機套」、騎車必備「造型安全帽」、兩用「手機掛繩卡套」等，通通不用集點，只要單筆滿額388元即可加價購。





康是美Ｘ蠟筆小新加價購 第二波

活動時間：2024/5/17~6/20

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，消費金額滿388元，即可加購蠟筆小新聯名系列周邊商品。（消費金額滿388元即可加購，單筆發票上限6件，數量有限，售完為止）

加價購品項：

後背包 加價購699元

側背包 加價購399元

零錢包 加價購199元

手提針織包 加價購 299元

兒童斗篷雨衣 加價購499元

小白造型直傘 加價購299元

動感超人耳機套 加價購299元

成人安全帽 加價購799元

20吋折疊行李箱 加價購1999元

動感屁屁手提箱 加價購599元

手機掛繩卡套 299元



