韓國愛寶樂園「三麗鷗童話小鎮」萌到翻！作為韓國最大樂園代表「愛寶樂園」，為了迎接2024鬱金香節，特意邀請日本萌主SANRIO三麗鷗打造童話小鎮，Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗7大人氣明星齊聚，推出巨型酷洛米雪糕杯、Hello Kitty造型拱門、大耳狗咖啡廳等打卡點，讓台灣三麗鷗鐵粉看到直接腦波弱買機票飛去朝聖。
▲圖片來源 IG ＠witheverland (以下同)。
於即日起至6/16期間限定的愛寶樂園「三麗鷗童話小鎮」，在花園中種滿鬱金香、風信子、水仙花等120萬株花草，入口處噴水池有Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米大頭造型設計的草皮區迎接大家，花叢中還能發現大耳狗、帕恰狗等俏皮的穿梭在其中賣萌，就等你來合影拍照。
同時，規劃7大三麗鷗角色主題園區，帕恰狗香蕉冰淇淋店、Hello Kitty調香師、大耳狗喜拿露天咖啡廳、酷洛米爆米花、布丁狗火車站站長、雙子星經營可愛販賣部、美樂蒂則是愜意野餐，各式各樣療癒打卡點讓人拍到手機沒電。更首次推出「酷洛米造型爆米花桶」、「三麗鷗限定人生四格照」和限定髮箍、吊飾等周邊，滿足粉絲收藏慾望。
除了拍美照、買周邊之外，大耳狗經營的露天咖啡廳也不能錯過！愛寶樂園限定的大耳狗生乳捲、布丁狗漢堡排、酷洛米巧克力蛋糕、酷洛米披薩和雲朵冰沙飲料等，每一款都有專屬角色的造型或插卡，在三麗鷗花園中拍出絕美夢幻打卡照。
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愛寶樂園 SANRIO三麗鷗主題童話小鎮
地址：京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路199 (경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199)
營業時間：即日起至2024年6月16日，每日10：00～21：00