現在就想飛首爾拍寶可夢小鎮！韓國首爾樂天近日和Pokémon聯手打造「寶可夢小鎮」，以高達16公尺的拉普拉斯(舊名：乘龍)背著皮卡丘飄在石村湖上的可愛模樣，瞬間引爆打卡話題。整個寶可夢小鎮每個角落都藏有各式各樣超萌打卡點，等著大家前去發現。樂天旗下的咖啡廳Angel-in-us、甜甜圈Krispy Kreme和樂天酒店也共襄盛舉，推出限定飲品、甜甜圈和主題房，揪大家到首爾來趟寶可夢奇幻之旅。
▲圖片來源 IG @pokemon_korea_official 。
2024首爾樂天寶可夢小鎮於即日起至5/19快閃登場，首推必拍的絕對是石村湖上的「巨大乘龍、皮卡丘巨型氣偶」，高達16公尺的大型裝置藝術飄在湖面上賣萌，走過、路過的人都被療癒到。小鎮內還有巨型草皮剪影的皮卡丘花園，周圍圍繞精靈寶可夢公仔迎接大家到來。
▲圖片來源 IG @pokemon_korea_official 。
並設置寶可夢快閃店，將蠶室樂天塔Atrium外觀融入設計中，推出期間限定皮卡丘周邊小物，有頭帶蠶室樂天塔造型帽子的模樣，皮卡丘還有這種驚訝表情包，萌翻寶可夢大師，直呼求代購。這次，也跨界和Krispy Kreme推出皮卡丘、百變怪、可達鴨、胖丁和地鼠造型甜甜圈，超Q萌的模樣讓人捨不得吃。
▲圖片來源 IG @pokemon_korea_official 、 ＠krispykremekr。
此外，樂天酒店也推出期間限定「寶可夢主題房」，以手繪療癒風格為主，從入口、牆壁、枕頭到床墊都有寶可夢的蹤跡，皮卡丘、御三家、伊布、卡比獸等陪你一起入睡。更為小朋友打造室內小帳篷，出遊也有自己的秘密基地。
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▲圖片來源 IG ＠lottehotelsandresorts 。
韓國樂天寶可夢小鎮 活動資訊
活動日期：即日起至2024/5/19
地點：石村湖、蠶室樂天塔Atrium1樓 、Jamsil樂天世界購物中心、樂天酒店等。