頂呱呱「轉生史萊姆主題餐廳」先衝！台灣本土老字號速食「頂呱呱」，近年來以各種創意發想，翻轉老品牌的印象，成為潮流話題之一。這次跨界和日本爆夯動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聯名，將頂呱呱中崙店改裝成轉生史萊姆主題餐廳，2層樓的空間不僅有超過100款周邊販售區、還原動畫打卡點，就連餐點也推出獨家聯名，史萊姆迷今年底前找時間朝聖去。







恰逢頂呱呱50週年和《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第三季開播，強強聯手在松山區打造期間限定「關於我轉生變成史萊姆這檔事主題餐廳」，於即日起至12/31免費邀大家入場。頂呱呱明星餐點結合動畫情節，推出限定角色聯名餐點「天堂餐」與「地獄餐」。







「天堂餐」以利姆路為主角，可愛利姆路紙杯包裝的「利姆路雪泥」，是帶有酸甜滋味的乳酸菌飲料。猶如萌王本人的「利姆路捕食刈包」則是夾入台味炸雞和起司片；粉紅甜甜包「朱菜甜甜包」則是淋上草莓煉乳醬。紫苑風的暗黑料理「地獄餐」，有怨靈表情包的「怨念口袋披薩」、紫薯再加上抹茶美奶滋醬「紫苑地瓜薯條」、特調紫薯口味「暗黑濃湯」，就連包材也有專屬設計，史萊姆鐵粉忍不住手機先食、拍起來。





頂呱呱Ｘ關於我轉生變成史萊姆這檔事主題餐廳 活動資訊

活動日期：2024年05月01日(三)～2024年12月31日(二)

地址：台北市松山區八德路三段206號(頂呱呱中崙店)

營業時間：每日11:00-21:00(商售區 營業時間11:00-20:00)

電話：(02)2577-9936