凱蒂貓粉絲看過來！如果你家裡的Hello Kitty收藏已經太多，放不下了、不想再買，但是又想要參與誕生50周年的盛宴，不妨考慮到日本的果汁店朝聖，來一杯Hello Kitty果汁奶昔！適逢日本連鎖果汁店的母公司青木商店創業100周年，日本三麗鷗因此與其合作，在連鎖「果汁工房果琳」，2024年6月1日至2024年7月31日期間，推出覆盆子牛奶。





「果汁工房果琳」全日本共有178家店，店面將在活動期間販售「凱蒂貓的HAPPY覆盆子牛奶」。只要購買這次活動的聯名飲品，就贈送原創貼紙一張。不只如此，在活動期間，所有L的飲料都以印有凱蒂貓圖案的杯子販售。

Hello Kitty × 果琳：覆盆子牛奶

青木商店於1924年創業，專門販售果汁。旗下品牌包含「果汁工房果琳」、「Wonder Fruits」、「Fruits Bar AOKI」、「V2&M by FruitsBar AOKI」等，全日本共有178家店。所有店面提供的保證都是現打新鮮果汁。這次的聯名商品「覆盆子牛奶」以Hello Kitty為形象，因此特地選用了紅色的覆盆子和白色的牛奶作為原料。紅白分明，你可以分別品味蔓越莓和牛奶的香味，或者攪拌以後享用。聯名商品的杯身上印有飄著水果氣球的Hello Kitty，洗乾淨以後也能當作收藏的一部分。外帶價格為637日圓，內用為649日圓，含稅。







Hello Kitty × 果琳：貼紙

此外，只要每購買一杯覆盆子牛奶，就能獲得一張原創貼紙。Hello Kitty坐在一堆健康的水果前面，香蕉甚至綁上了同款的可愛緞帶。







Hello Kitty × 果琳：L尺寸限定杯

所有L大小的飲品杯身全都印有聯名設計，共有2款，一款是果汁工房果琳的水果蛋糕和Hello Kitty，另一款則和貼紙一樣。第一款水果蛋糕預計於2024年6月1日，販售至2024年6月30日止；第二款則從2024年7月1日開始提供，至2024年7月31日結束。







■商品資訊

商品名稱：Hello Kitty HAPPY 覆盆莓牛奶

價格：590日圓（外帶637日圓、內用649日圓，含稅）※僅提供M大小

販售期間：即日起～7月31日

※數量有限，售完為止。

販售通路：全日本果汁工房果琳、Wonder Fruits、Fruits Bar AOKI、V2&M）

官方網站：

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