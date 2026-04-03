東京海洋迪士尼25週年4大限定：彩繪電車、紀念車票、4款紀念幣等收藏完整整理。

東京迪士尼海洋即將迎來25週年，四月準備去玩的記得要搭週年限定的彩繪電車，紀念票券和紀念幣也一定要收藏起來。

東京海洋迪士尼25週年慶典即將開跑！迪士尼度假區線推出彩繪電車，車廂內外全面換裝，還有25週年乘車券與4款角色紀念幣！東京迪士尼控這次千萬不能錯過！

東京海洋迪士尼25週年限定：彩繪電車

迪士尼度假區線推出東京海洋迪士尼25週年Sparkling Jubilee彩繪電車將於2026年4月15日開始運行，至2027年3月31日為止。車身外觀以穿著25週年慶典服裝的米奇和他的夥伴們為主角。車廂內部則以Jubilee Blue為底色，搭配迪士尼的角色與華麗的裝飾，連吊環也換上了25週年專屬設計。搭上車的瞬間，25週年主題曲「Come Join the Jubilee」的音樂就會響起。光是坐上電車，就能提前感受到滿滿的慶典氣氛。彩繪電車全列只有1組，運行時刻表將從2026年4月12日起在東京迪士尼度假區官方網站公布。

▲東京海洋迪士尼25週年Sparkling Jubilee彩繪電車將於2026年4月15日開始運行。





彩繪電車車廂內部

▲車廂內部以Jubilee Blue為底色搭配迪士尼的角色與華麗的裝飾。





彩繪電車吊環手把

▲連吊環也換上了25週年專屬設計。





東京海洋迪士尼25週年限定：紀念乘車券

Sparkling Jubilee週年慶典紀念乘車券，將提前於活動開幕前的2026年4月8日開賣，你可以在各車站自動售票機買到，售完為止。首波共有2款設計。慶典期間內，還將陸續推出各種不同設計，但是如果喜歡第一波的卡面，記得趕快衝一波喔！官方目前沒有公布第一波是否會在第二波出來以後下架，建議還是趁早入手。

▲Sparkling Jubilee週年慶典紀念乘車券4月8日開賣，可以在各車站自動售票機買到，售完為止。





紀念乘車券卡面

▲首波共有2款設計，慶典期間內還將陸續推出各種不同設計。





東京海洋迪士尼25週年限定：4款收藏紀念幣

東京海洋迪士尼25週年紀念幣已開始販售。紀念幣共有4款設計，各以一對迪士尼角色為主角，分別是米奇與布魯托、唐老鴨與高飛、米妮與黛西及奇奇與蒂蒂。要特別注意的是，各款紀念幣分別在不同的車站販售喔。

▲紀念幣共4款設計，各以一對迪士尼角色為主角，分別是米奇與布魯托、唐老鴨與高飛、米妮與黛西及奇奇與蒂蒂。





東京海洋迪士尼25週年限定：夏季企劃及秋季集章活動

除了以上3項，迪士尼度假區線還預告了更多限定企劃。夏天起，將在度假區入口站推出特別活動。秋天則預計舉辦集章活動。詳細內容將另行公布，記得持續關注！



東京迪士尼度假區官方網站



