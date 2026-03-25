日本期間限定飲品懶人包！星巴克、GODIVA、哈根達斯帶來滿滿的櫻花和草莓，主打一個又美又好喝。

春天的飲品就要有春天的感覺，粉粉嫩嫩的櫻花和紅咚咚的草莓都是入選，知名品牌紛紛推出期間限定飲品，抓緊時間來一杯吧。

春天限定飲品懶人包來了！GODIVA推出以櫻花為靈感的「櫻花白巧克力Chocolixir」，星巴克Tea & Café則端出結合茶葉與草莓的冰沙新品，聖馬克咖啡更攜手哈根達斯打造草莓祭「ICHIGO FES」期間限定，錯過就要等明年！

GODIVA春天限定飲品：櫻花閃爍 Chocolixir

GODIVA在全日本Chocolixir門市推出春季限定飲品櫻花閃爍 Chocolixir。靈感來自滿開後、瞬間飄落的櫻花花瓣。冷飲版以滑順的白巧克力飲品為基底。其中加入了閃亮彈嫩的「櫻花果凍」，每一口都能感受到春日的香氣與口感。頂部則以白色和粉紅色花瓣狀的削片巧克力點綴，外觀精緻，非常上鏡。熱飲版同樣採用相同的設計，但不含果凍。價格方面，冷飲Regular尺寸為830日圓（270ml），Large尺寸為940日圓（350ml）。熱飲Regular尺寸為730日圓（220ml）。可在GODIVA crepe及GODIVA dessert等部分門市購入，售完為止。

▲靈感來自滿開後、瞬間飄落的櫻花花瓣。





星巴克Tea & Café春天限定飲品：草莓雙茶冰沙

星巴克旗下以茶為主角的Tea & Café在全日本27家門市推出春季第二彈新品草莓雙茶冰沙。這款冰沙同時使用兩種人氣茶葉。其一是帶有輕柔桃子香氣、搭配檸檬馬鞭草與洋甘菊尾韻的「Peach Tranquility」。其二是以中目黑賞櫻小徑為意象、結合日本產綠茶、芙蓉花、鳳梨、芒果與玫瑰的「Sakura Allure」。兩種茶葉混合萃取後，加入以桃子甜香與玫瑰花香為基底、結合草莓果肉的冰沙，最後頂部以草莓果肉點綴。飲用時，冰沙與下層的茶飲將在杯中慢慢融合，香氣與口感也會跟著不斷變化。此外，春季第一彈「伯爵茶蜂蜜檸檬慕斯茶拿鐵」也同步販售中。價格為外帶776日圓、內用790日圓，僅提供Tall尺寸。

▲這款冰沙同時使用兩種人氣茶葉。其一是帶有輕柔桃子香氣、搭配檸檬馬鞭草與洋甘菊尾韻的Peach Tranquility。





聖馬克咖啡春天限定飲品：哈根達斯聯名ICHIGO FES草莓祭