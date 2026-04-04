宮古島旅遊必看！宮古島自由行行前7攻略，宮古島自駕 宮古島住宿 宮古島美食一次看。

宮古島自由行攻略整理交通、景點、美食與住宿重點，從直飛航班到宮古藍海景一次掌握，編輯張人尹表示，飛宮古島度假正夯，這波話題一定要跟上。

▲宮古島成為近期日本旅遊話題，主打45分鐘直飛就能抵達，結合沖繩海島氛圍與絕美海景，適合安排宮古島渡假行程一次玩遍（攝影：張人尹）



▲從交通、住宿到景點與美食，宮古島自由行重點一次整理，出發前先掌握宮古島旅遊攻略讓行程規劃更輕鬆（攝影：張人尹）

宮古島地理環境

▲宮古島位於沖繩縣，被稱為東亞馬爾地夫，以清澈海水與宮古藍聞名，宮古島周邊離島透過跨海大橋串聯適合自駕（攝影：張人尹）

宮古島機票與航班

▲宮古島航班由星宇航空直飛下地島機場，飛行時間約45分鐘，宮古島機場動線簡單讓入境與交通更加便利（攝影：張人尹）

渡假飛宮古島，這篇帶你先看！都說台灣人最愛的旅遊地點絕對非日本莫屬，近年也越來越多粉絲開始發掘平時少去、少人造訪的日本城市，感受不同的旅遊氣氛。近期最新日本旅遊話題「宮古島」，直飛只要45分鐘就到，同時能享受到沖繩般的海島風情，還有絕美海景、海上活動，最適合享受渡假風情。到宮古島自由行前，你必須知道的交通、住宿、美食、景點攻略，看這一篇就夠。宮古島隸屬於日本沖繩縣被稱為「東亞馬爾地夫」，是日本的度假勝地，也是水上活動、潛水的熱門地點。宮古島最著名的就是清澈的海水，有「宮古藍」之稱，島上只要能看島海的地方，處處都是美景。宮古島四周還有伊良部島、下地島、來間島、池間島等鄰近離島，透過跨海大橋相連，適合自駕旅遊一次造訪。近期宮古島成為台灣人旅遊話題的原因之一，就是2026年2月起星宇航空推出直飛宮古島的航班。宮古島總共有2座機場，一坐在宮古島本島的「宮古機場」，另一座在旁邊下地島的「下地島機場」。星宇航空直飛班次是從台北或台中直飛「下地島機場」，來回票價最低萬元有找，實際飛行時間最快約45分鐘，比搭高鐵到墾丁還快。此外，下地島機場不大，出入境更是快速方便，從下地島開車到宮古島也僅要20分鐘就到。

宮古島交通

▲宮古島交通以自駕最方便，跨海大橋串聯各大景點，宮古島道路寬敞且多數地點附設停車場適合自由行（攝影：張人尹）

宮古島與周遭島嶼景點以跨海大橋相連，適合自駕旅遊，在機場附近亦有多間租車單位可以選擇。只是與日本自駕同樣要注意的是右駕適應問題，島上道路順暢、並不會過於狹窄，並且大多景點、餐廳皆設有停車場，自駕是最適合在宮古島的交通方式。如果不會開車也沒問題，宮古島可以使用DiDi Rider APP叫車，上下車地點搜尋方便，可以設定信用卡或現金付款，方便度很高。





宮古島景點推薦

▲宮古島景點以海景為主，下地島17END海灘結合飛機起降與淺藍海水，成為宮古島拍照打卡熱門地標（攝影：張人尹）

▲宮古島伊良部大橋與牧山展望台可遠眺海景與幻影沙灘，加上下地島通池景點讓宮古島充滿夢幻氛圍（攝影：張人尹）

到宮古島，只要跟「海」有關的通通是美景，在下地島、伊良部島、池間島等，各地大大小小的海灘都好拍、好打卡、適合耍廢。其中人氣最高的海灘之一「17 END海灘」位在下地島機場飛機跑道尾端，同時欣賞海景以及飛機起降。17 END的白沙、搭配清淺的海水，在宮古島的色票上，「17END藍」更是比「宮古藍」更淺藍、更夢幻。宮古島看海熱點之一，還有連接宮古島與伊良部島的「伊良部大橋」，是整個沖繩最長的橋樑，上下起伏的跨海大橋兩旁，可以看到深淺不一的海，還有絕美「幻影沙攤」等美景，在「牧山展望台」更可以一眼望盡伊良部大橋風景。此外，在下地島還有熱門景點「通池」美景，是兩個與海相連的大池，帶有點神秘、夢幻氣氛。

宮古島美食推薦

▲宮古島美食必吃宮古牛，以細緻油花與入口即化口感聞名，在宮古島可用燒肉、火鍋等多種方式品嚐（攝影：張人尹）

▲宮古島也能吃到沖繩風味料理與紅芋甜點，從blue seal冰淇淋到紅芋甜甜圈讓宮古島下午茶選擇豐富（攝影：張人尹）

宮古島美食「宮古牛」絕對是造訪必吃，宮古牛被稱為「幻影黑毛和牛」，特色是油花分佈均勻、肉質細膩，入口即化且甘甜不膩。想品嚐宮古牛，在島上有多間燒肉、火鍋、漢堡、甚至鐵板燒等料理方式。人氣必吃宮古牛餐廳包含「宮古牛燒肉玉城、宮古島焼肉火神」以及熱情老闆、原肉現切的「燒肉KURURU」，還有吃宮古牛的涮涮鍋「涮邸慶」，可以選擇用不同方式品嚐宮古牛。除了宮古牛之外，在宮古島也有許多帶有沖繩風情的美食類型，包含豬骨湯底的沖繩拉麵、以SPAM火腿為主角的沖繩飯糰。在甜點的部分，沖繩必吃「紅芋、黑糖、雪塩」也通通是宮古島必吃，在地冰品店blue seal 紅芋冰淇淋、なかゆくい商店的紅芋甜甜圈，下午茶點心天天都想吃。

宮古島購物推薦

▲宮古島購物以在地商場與大型超市為主，San-A宮古島City結合服飾與食品館成為宮古島採買重點（攝影：張人尹）



▲宮古島機場周邊有唐吉訶德與MaxValu，搭配藥妝與書店等設施讓宮古島伴手禮一次購足（攝影：張人尹）

宮古島伴手禮推薦

▲宮古島伴手禮首推雪塩系列點心，從白巧克力夾心餅到各式甜點讓宮古島特色商品選擇多元（攝影：張人尹）

如果想在宮古島購物一定要先知道，宮古島跟其他周遭開車能到的離島裡，超商只有Family Mart，沒有7-11也沒有Lawson。島上有一間唐吉訶德、一間Muji，沒有Uniqlo（最近的分店在台北）。但是宮古島上還是有好買、好逛的在地商場，「San-A宮古島City」結合服飾、美妝、生活百貨大創Daiso，還有超寬敞「食品館」如獨棟超市，讓人直接買爆。宮古島機場附近則有唐吉訶德、MaxValu大型超市，一旁附帶書店、藥妝店、玩具小物店，伴手禮直接買爆。宮古島必買伴手禮，絕對不能錯過「宮古島雪塩」系列點心，以宮古島特產雪鹽搭配不同點心形式，最高人氣必買「宮古島雪鹽白巧克力夾心餅」，此外還有法蘭酥、年輪蛋糕、費南雪、薯條等，一系列不踩雷。第二大推薦必買則是「紅芋/紅薯」系列點心，如紅芋塔、Godiva宮古島限定紅芋餅乾。如果行李箱重量還有剩，也能帶幾瓶「宮古島雪鹽汽水」回家，可以品嘗到微鹹檸檬味，而且還有驅邪守護神「風獅爺」圖案，超可愛。

宮古島海上行程推薦

▲宮古島Waiwai Beach可近距離觀賞海龜，搭配平台預約行程讓宮古島體驗更加完整（攝影：張人尹）

宮古島住宿推薦

▲伊良部島翠豪華精選酒店設有海景房與無邊際泳池，從早餐到設施體驗都圍繞海景打造宮古島專屬度假感（攝影：張人尹）



▲宮古島希爾頓度假酒店主打度假氛圍，面海飯店結合沙灘與日落景色，讓宮古島旅遊從入住開始放鬆（攝影：張人尹）

在宮古島不能錯過各種海上活動，除了潛水之外，獨木舟、SUP、浮潛都是熱門選擇。宮古島的伊良部島、下地島有多個熱門潛點，包含下地島「魔王宮殿」、「中之島海岸」以及神秘「南瓜洞穴」鐘乳石洞等。此外，在宮古島南邊的「Waiwai Beach」是潛水熱點，也可以浮潛、近距離看海龜。在宮古島想體驗海上行程，事先都可以透過KKday、Klook等網路預約，也可搜尋沖繩及宮古島專門預約網站，搭配英文/日文嚮導，部分還可提供攝影服務，讓你收穫滿滿美照。在宮古島住宿，最重要的就是享受「度假感」氣氛，海島的沙灘美景、日落氛圍，就是宮古島旅行最珍貴的享受。宮古島上有多間渡假飯店，想體驗放鬆度假感推薦希爾頓度假酒店，房間陽台直對海景、還能看到伊良部大橋，有私人沙灘不怕打擾。喜歡安靜私人空間則更推薦萬豪集團「伊良部島翠豪華精選酒店」，無邊際泳池、還有不被打擾的住宿空間，自助早餐搭配海景看到飽，還有浴鹽DIY等活動，適合從入住耍廢到退房前一刻。