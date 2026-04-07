靜岡超旅遊券！駿河灣渡輪+巴士+伊豆箱根鐵道電車全包不到2千台幣，手機買票超方便。

日本各地為了拼觀光，紛紛推出超值交通券。靜岡縣也加入戰局，推出涵蓋駿河灣渡輪、東海巴士全線和伊豆箱根鐵道的「靜旅券」，計劃靜岡旅遊快筆記，讓你的行荷包輕鬆一點吧～

靜岡縣正式推出電子票券「靜旅券」！一張「靜旅券」就涵蓋駿河灣渡輪、東海巴士全線和伊豆箱根鐵道。不必到特定窗口，用手機就能買票。如果你想要無腦解決所有交通問題，這張電子票絕對是你自助靜岡伊豆的首選，成人票僅6,900日圓，現有限時優惠喔！

靜岡推出的靜旅券是什麼

靜旅票券平台（しず旅チケットポータル）是靜岡縣推出的電子票券服務。旅客只需透過網站，以信用卡付款，即可完成購票。票券資訊將以數位形式發送，用手機就能直接使用。目前第一彈推出的靜旅券（しず旅きっぷ），將駿河灣渡輪、東海巴士、伊豆箱根鐵道的乘車券整合，只要一張就能無腦搭乘。





靜岡三大大眾交通工具

靜旅券涵蓋的交通範圍如下：

1. 駿河灣渡輪：可使用清水港出發前往土肥港的單程，或土肥港出發前往清水港的單程，兩個方向皆可選擇。

2. 東海巴士：有效期間內東海巴士全路線的路線巴士可無限次自由上下車。

3. 伊豆箱根鐵道駿豆線：有效期間內，三島站至修善寺站之間的普通列車可無限次自由上下車（僅限Wide版包含此項目）。





靜岡靜旅券有兩種版本，如何選擇

票券分為「通常版」與「Wide版」兩種。

通常版包含駿河灣渡輪片道乘船券，以及東海巴士全線2日兌換券。大人6,900日圓，小孩3,450日圓。

Wide版在通常版的基礎上，額外加入伊豆箱根鐵道駿豆線數位自由乘車券（2日間）。大人8,000日圓，小孩4,010日圓。

▲票券分為「通常版」與「Wide版」兩種。





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