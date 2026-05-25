【公告】Gama Pass 條款修訂暨全新共銷條款上線通知

> 美食 > 日本全家超商巧克力薄荷系列首週銷售冠軍鬆餅筒領軍，滿滿的零食、飲料清爽感MAX，現在熱銷中。

日本全家超商巧克力薄荷系列首週銷售冠軍鬆餅筒領軍，滿滿的零食、飲料清爽感MAX，現在熱銷中。

巧克力日本便利商店超商美食日本
2026-05-25 17:16文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ファミリーマート
特派員 Trish

特派員 Trish

巧克力控準備好了嗎！日本全家便利商店第三屆薄荷巧克力季開始了，八款薄荷巧克力甜品全新上市，沁涼薄荷和甜滋滋巧克力真的是絕配，零食、冰品、飲品通通都有，趕快把握期間限定的機會。

日本全家便利商店陸續推出使用薄荷巧克力、清爽感十足的冰品、零食、冷藏飲料等商品，在全國約16400間門市販售。這是繼2024年首度舉辦後第三屆的「薄荷巧克力季」，今年共推出八款精選商品。

第三屆薄荷巧克力季全面展開

薄荷巧克力季自2024年首辦以來廣受好評，今年邁入第三屆。從冰品、零食、甜點到冷藏飲料等各類別，精選推出薄荷巧克力商品。除了獲得好評的常態商品冰淇淋「滿滿滿足！薄荷巧克力」，還有能同時享受酥脆薄可麗餅與清爽薄荷巧克力的「字母巧克力酥脆可麗餅薄荷巧克力」等話題新品首度登場。人氣系列華夫餅筒冰淇淋、巧克力與薄荷交融的塔，以及最適合提神的冷藏飲料等去年廣受好評的人氣品項也再度登場。無論追求壓倒性清爽感的鐵粉，或工作讀書空檔想提神的人，一定能找到符合當下心情的薄荷巧克力商品。

▲自2024年首辦以來廣受好評，今年邁入第三屆的薄荷巧克力季，從冰品、零食、甜點到冷藏飲料等各類別因有盡有。
▲自2024年首辦以來廣受好評，今年邁入第三屆的薄荷巧克力季，從冰品、零食、甜點到冷藏飲料等各類別因有盡有。

#必吃01：華夫餅筒薄荷巧克力

使用初摘薄荷製作雜質少、香氣清爽的薄荷冰淇淋，混入巧克力碎片並淋上巧克力醬，能充分感受巧克力風味。餅筒使用與薄荷巧克力冰淇淋相配的可可糖餅筒。售價：368日圓。

▲香氣清爽的薄荷冰淇淋，混入巧克力碎片並淋上巧克力醬，能充分感受巧克力風味。
▲香氣清爽的薄荷冰淇淋，混入巧克力碎片並淋上巧克力醬，能充分感受巧克力風味。

#必吃02：滿滿滿足！薄荷巧克力

滿滿酥脆巧克力打造份量十足的王道薄荷巧克力冰淇淋，清爽滋味讓人瞬間降溫。售價：270日圓。

▲份量十足的王道薄荷巧克力冰淇淋讓人品嚐瞬間超清涼。
▲份量十足的王道薄荷巧克力冰淇淋讓人品嚐瞬間超清涼。

#必吃03：清爽薄荷香薄荷巧克力脆片

可可餅乾、華夫餅筒等四種脆片素材，搭配使用薄荷粉、清爽感滿點的薄荷風味巧克力，酥脆口感突出的巧克力脆片。售價：208日圓。

▲清爽感滿點的薄荷風味巧克力做出酥脆口感突出的巧克力脆片。
▲清爽感滿點的薄荷風味巧克力做出酥脆口感突出的巧克力脆片。

#必吃04：字母巧克力酥脆可麗餅薄荷巧克力

字母巧克力推出清爽薄荷巧克力口味！加入酥脆香濃薄可麗餅，一口就能感受清爽感擴散的薄荷巧克力。售價：248日圓。

▲加入酥脆香濃薄可麗餅，一口就能感受清爽感擴散的薄荷巧克力。
▲加入酥脆香濃薄可麗餅，一口就能感受清爽感擴散的薄荷巧克力。

#必吃05：薄荷巧克力飲料

巧克力甜味與薄荷風味絕妙搭配的薄荷巧克力飲料，270公克喝起來很滿足。售價：268日圓。

▲薄荷巧克力飲料270公克喝起來很滿足。
▲薄荷巧克力飲料270公克喝起來很滿足。

#必吃06：薄荷巧克力塔

塔皮加入薄荷粉薄荷巧克力麵糊與巧克力碎片，上層點綴方塊巧克力烘烤，能享受巧克力甜味與清爽薄荷風味。售價：190日圓。

▲塔皮加入薄荷粉薄荷巧克力麵糊與巧克力碎片口感十足。
▲塔皮加入薄荷粉薄荷巧克力麵糊與巧克力碎片口感十足。

#必吃07：薄荷巧克力磅蛋糕

加入薄荷粉與巧克力碎片烘烤，能享受清爽薄荷風味與巧克力甜味、蓬鬆口感的磅蛋糕。售價：190日圓。

▲充滿薄荷風味與巧克力甜味及蓬鬆口感的磅蛋糕。
▲充滿薄荷風味與巧克力甜味及蓬鬆口感的磅蛋糕。

#必吃08：薄荷巧克力條狀蛋糕

巧克力蛋糕體夾入薄荷奶油，表面淋上線狀巧克力，巧克力的濃郁搭配薄荷的沁涼滋味，讓人一口接著一口停不下來。售價：165日圓。

▲內餡夾入薄荷奶油，再淋上線狀巧克力，讓人停不下來。
▲內餡夾入薄荷奶油，再淋上線狀巧克力，讓人停不下來。

日本便利商店美食

推薦閱讀：吃起來像冰淇淋！ 7-ELEVEN新品酥脆口感巧克力，今年夏日消暑零食買起來吧。

推薦閱讀：日本7-11新茶季節限定抹茶甜點開賣，超人氣蛋白霜銅鑼燒、抹茶奶油Q彈蕨餅等多重抹茶重磅登場。

推薦閱讀：日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
日本瘋搶！三得利-196葡萄柚柳橙新上市，無糖7%雙果實爆擊，全台超商這天起開喝。
日本瘋搶！三得利-196葡萄柚柳橙新上市，無糖7%雙果實爆擊，全台超商這天起開喝。
編輯 李維唐
日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。
日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。
特派員 Trish
有整片茶園、專業製茶師開的手搖飲！「山妍涼語 中科店」必喝全台獨創芝士奶香酪奶。
有整片茶園、專業製茶師開的手搖飲！「山妍涼語 中科店」必喝全台獨創芝士奶香酪奶。
肉依小姐吃什麼
全國獨家！全年免費停車，大江才是真正的桃園之光！桃園最推薦的購物中心、社交最佳場所、悠遊遊逛街城 –...
全國獨家！全年免費停車，大江才是真正的桃園之光！桃園最推薦的購物中心、社交最佳場所、悠遊遊逛街城 –...
小珊珊
就在台中漢神洲際百貨！中部首家大師兄銷魂麵舖PLUS店，兩款飲品、湯品免費無限續到飽。
就在台中漢神洲際百貨！中部首家大師兄銷魂麵舖PLUS店，兩款飲品、湯品免費無限續到飽。
肉依小姐吃什麼
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊