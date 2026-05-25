日本全家超商巧克力薄荷系列首週銷售冠軍鬆餅筒領軍，滿滿的零食、飲料清爽感MAX，現在熱銷中。

巧克力控準備好了嗎！日本全家便利商店第三屆薄荷巧克力季開始了，八款薄荷巧克力甜品全新上市，沁涼薄荷和甜滋滋巧克力真的是絕配，零食、冰品、飲品通通都有，趕快把握期間限定的機會。

日本全家便利商店陸續推出使用薄荷巧克力、清爽感十足的冰品、零食、冷藏飲料等商品，在全國約16400間門市販售。這是繼2024年首度舉辦後第三屆的「薄荷巧克力季」，今年共推出八款精選商品。

第三屆薄荷巧克力季全面展開

薄荷巧克力季自2024年首辦以來廣受好評，今年邁入第三屆。從冰品、零食、甜點到冷藏飲料等各類別，精選推出薄荷巧克力商品。除了獲得好評的常態商品冰淇淋「滿滿滿足！薄荷巧克力」，還有能同時享受酥脆薄可麗餅與清爽薄荷巧克力的「字母巧克力酥脆可麗餅薄荷巧克力」等話題新品首度登場。人氣系列華夫餅筒冰淇淋、巧克力與薄荷交融的塔，以及最適合提神的冷藏飲料等去年廣受好評的人氣品項也再度登場。無論追求壓倒性清爽感的鐵粉，或工作讀書空檔想提神的人，一定能找到符合當下心情的薄荷巧克力商品。



▲自2024年首辦以來廣受好評，今年邁入第三屆的薄荷巧克力季，從冰品、零食、甜點到冷藏飲料等各類別因有盡有。





#必吃01：華夫餅筒薄荷巧克力

使用初摘薄荷製作雜質少、香氣清爽的薄荷冰淇淋，混入巧克力碎片並淋上巧克力醬，能充分感受巧克力風味。餅筒使用與薄荷巧克力冰淇淋相配的可可糖餅筒。售價：368日圓。



▲香氣清爽的薄荷冰淇淋，混入巧克力碎片並淋上巧克力醬，能充分感受巧克力風味。





#必吃02：滿滿滿足！薄荷巧克力

滿滿酥脆巧克力打造份量十足的王道薄荷巧克力冰淇淋，清爽滋味讓人瞬間降溫。售價：270日圓。



▲份量十足的王道薄荷巧克力冰淇淋讓人品嚐瞬間超清涼。





#必吃03：清爽薄荷香薄荷巧克力脆片

可可餅乾、華夫餅筒等四種脆片素材，搭配使用薄荷粉、清爽感滿點的薄荷風味巧克力，酥脆口感突出的巧克力脆片。售價：208日圓。



▲清爽感滿點的薄荷風味巧克力做出酥脆口感突出的巧克力脆片。





#必吃04：字母巧克力酥脆可麗餅薄荷巧克力

字母巧克力推出清爽薄荷巧克力口味！加入酥脆香濃薄可麗餅，一口就能感受清爽感擴散的薄荷巧克力。售價：248日圓。



▲加入酥脆香濃薄可麗餅，一口就能感受清爽感擴散的薄荷巧克力。





#必吃05：薄荷巧克力飲料

巧克力甜味與薄荷風味絕妙搭配的薄荷巧克力飲料，270公克喝起來很滿足。售價：268日圓。



▲薄荷巧克力飲料270公克喝起來很滿足。





#必吃06：薄荷巧克力塔

塔皮加入薄荷粉薄荷巧克力麵糊與巧克力碎片，上層點綴方塊巧克力烘烤，能享受巧克力甜味與清爽薄荷風味。售價：190日圓。



▲塔皮加入薄荷粉薄荷巧克力麵糊與巧克力碎片口感十足。





#必吃07：薄荷巧克力磅蛋糕

加入薄荷粉與巧克力碎片烘烤，能享受清爽薄荷風味與巧克力甜味、蓬鬆口感的磅蛋糕。售價：190日圓。



▲充滿薄荷風味與巧克力甜味及蓬鬆口感的磅蛋糕。





#必吃08：薄荷巧克力條狀蛋糕

巧克力蛋糕體夾入薄荷奶油，表面淋上線狀巧克力，巧克力的濃郁搭配薄荷的沁涼滋味，讓人一口接著一口停不下來。售價：165日圓。



▲內餡夾入薄荷奶油，再淋上線狀巧克力，讓人停不下來。





日本便利商店美食

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