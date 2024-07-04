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Kitty粉快筆記！Hello Kitty 50週年紀念展11月東京國立博物館表慶館展出，史上最多經典周邊、聯名商品一次登場，帶你重溫美好回憶。

2024-07-04 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社サンリオ 人氣：505
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特派員 Trish

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日本國名偶像「Hello Kitty 」誕生將近半個世紀，人氣始終屹立不搖，粉絲遍及全球。今年11月即將迎來Hello Kitty誕生50週年，特別舉辦Hello Kitty 50週年紀念展「Hello Kitty展 –我變，Kitty也變–」，於東京國立博物館表慶館登場！多項經典周邊、聯名商品不藏私，一次展出。
 
©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

 

50週年紀念展「Hello Kitty展 –我變，Kitty也變–」11月盛大登場

長紅近半世紀的Hello Kitty至今已向全球超過130個國家及地區的朋友們說「Hello」，傳達「大家要好好相處」的信息。現在即將迎來Hello Kitty50歲生日，特別展開紀念展「Hello Kitty展 –我變，Kitty也變–」，以「Kitty和我」的50年為主題，向眾人解讀Hello Kitty的開朗性格和可愛之處等她的獨特魅力。
 
©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

本次展覽設有多個不同主題的展示區，將展示史上最多的Hello Kitty周邊商品。此外，還有與個性鮮明的藝術家合作的作品、原創影像內容，以及拍照打卡點等，超豐富的展品怎能錯過！
 
©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

心動的讀者們注意囉！超值預售票於7月1日中午在日本購票平台Ticket Pia開始發售。除了普通的預售票外，還有附贈本次展覽限定的原創托特包限量票卷，充滿從紙袋中探出頭的Hello Kitty圖案的托特包，鐵粉必收！ 

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

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Hello Kitty展 –我變，Kitty也變–

展覽日期：2024年11月1日～2025年2月24日
時間：09：30～17：00；五六09：30～19：00（最終入館為閉館前30分鐘）
地點：東京国立博物館　表慶館（東京都台東区上野公園13-9）
票價：一般 2,000日幣、大學生 1,800日幣、國高中生1,600日幣、小學生 1,000日幣

 

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