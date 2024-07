日本國名偶像「Hello Kitty 」誕生將近半個世紀,人氣始終屹立不搖,粉絲遍及全球。今年11月即將迎來Hello Kitty誕生50週年,特別舉辦Hello Kitty 50週年紀念展「Hello Kitty展 –我變,Kitty也變–」,於東京國立博物館表慶館登場!多項經典周邊、聯名商品不藏私,一次展出。



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123





50週年紀念展「Hello Kitty展 –我變,Kitty也變–」11月盛大登場

長紅近半世紀的Hello Kitty至今已向全球超過130個國家及地區的朋友們說「Hello」,傳達「大家要好好相處」的信息。現在即將迎來Hello Kitty50歲生日,特別展開紀念展「Hello Kitty展 –我變,Kitty也變–」,以「Kitty和我」的50年為主題,向眾人解讀Hello Kitty的開朗性格和可愛之處等她的獨特魅力。



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123



本次展覽設有多個不同主題的展示區,將展示史上最多的Hello Kitty周邊商品。此外,還有與個性鮮明的藝術家合作的作品、原創影像內容,以及拍照打卡點等,超豐富的展品怎能錯過!



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123



心動的讀者們注意囉!超值預售票於7月1日中午在日本購票平台Ticket Pia開始發售。除了普通的預售票外,還有附贈本次展覽限定的原創托特包限量票卷,充滿從紙袋中探出頭的Hello Kitty圖案的托特包,鐵粉必收!



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123





Hello Kitty展 –我變,Kitty也變–

展覽日期:2024年11月1日~2025年2月24日

時間:09:30~17:00;五六09:30~19:00(最終入館為閉館前30分鐘)

地點:東京国立博物館 表慶館(東京都台東区上野公園13-9)

票價:一般 2,000日幣、大學生 1,800日幣、國高中生1,600日幣、小學生 1,000日幣