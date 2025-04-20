在台北中正區找尋既能品嚐創意料理，又能欣賞藝術展覽的特色餐酒館，不妨走進天成文旅華山町餐酒館。這間位於中正區核心地段的台北餐酒館，不僅以結合異國風味與在地食材的精緻菜色打響知名度，即日起至2025年12月31日，更推出專屬「中正區85折優惠」，凡設籍中正區並出示身分證明文件者，皆可享單筆消費85折，邀請在地鄉親共饗美食與藝術交織的生活風景。



▲專屬「中正區85折優惠」，凡設籍中正區並出示身分證明文件者，皆可享單筆消費85折 / 華山町餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理



館內餐點設計展現出主廚團隊對料理創意與多元文化的巧思。從融合義式風味與日式元素的火山卷系列，如松露菌菇滑蛋火山卷、焦糖蜜汁烤雞腿火山卷，到極具口感層次的香酥軟殼蟹款式，每道菜皆滿載食材原味與香氣。喜歡披薩的食客可挑戰瑪格莉特、秘製黑椒牛肉或是融合異國風情的沙威瑪烤雞口味。此外，更有油封蒜奶油炭烤伊比利豬肋麵、爐烤波士頓龍蝦海膽燉飯、BBQ爐烤美式豬肋排等令人垂涎的主食。



▲館內餐點設計展現出主廚團隊對料理創意與多元文化的巧思 / 華山町餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

除了美食之外，天成文旅華山町亦透過藝術展覽將飯店空間化為城市藝文交流的平台。自2025年4月16日至7月14日，藝術家謝文倩的《游藝光隙》攝影創作個展於大廳展出，觀眾可自由參觀。本次展覽以「即創主義」為思想核心，將光線化作詩意畫筆，描繪剎那即逝的靈光時刻。謝文倩以鏡頭展現四大主題系列，包括剎那凝光、心鏡萬象、鏡界奇想、光影繪境，共展出二十幅作品，傳遞視覺與情緒的共鳴，亦邀請觀者在無聲光影中進行心靈對話。▲天成文旅華山町亦透過藝術展覽將飯店空間化為城市藝文交流的平台。展出藝術家謝文倩的《游藝光隙》攝影創作個展於大廳展出 / 華山町餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺指出，此次敦親睦鄰活動是對中正區鄉親多年支持的回應，期望讓更多在地人能輕鬆享受華山町的美食體驗；而謝文倩的攝影個展也為用餐或住宿旅客帶來不同層次的美學饗宴，使每一次造訪都不只是停留，而是一次心靈與味蕾的深刻旅行。▲在台北中正區找尋既能品嚐創意料理，又能欣賞藝術展覽的特色餐酒館，不妨走進天成文旅華山町餐酒館 / 華山町餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

天成文旅 華山町餐酒館中正區里民85折優惠

活動期間：即日起至2025年12月31日

優惠對象：設籍於台北市中正區之民眾

優惠方式：出示身分證明文件，用餐享單筆消費85折優惠

適用品項：火山卷、披薩、義大利麵、燉飯、豬肋排、創意調酒、炸物等全品項餐點



天成文旅 華山町餐酒館《游藝光隙》攝影創作個展

展覽藝術家：謝文倩

展覽期間：2025年4月16日－7月14日

展覽地點：天成文旅 華山町飯店大廳

展出作品：共四個主題系列，計20幅攝影作品

展覽主題：剎那凝光、心鏡萬象、鏡界奇想、光影繪境

參觀方式：免費自由參觀，無須購票或預約





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