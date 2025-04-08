古亭老宅餐酒館新開店！藏身南昌路巷弄的台灣首位台籍司法院長戴炎輝的百年老宅，由鍾永男建築師、本事空間製作所歷經三年半的修復，蛻變為結合台味餐飲與文化記憶的全新餐酒館「輝室」，讓古蹟在保有歷史溫度下賦予嶄新生命。全天候供應飲品、調酒，並規劃午晚兩餐的個人辦桌套餐，最便宜980元吃整套，週末就到古亭老宅餐酒館中遠離塵囂。



▲古亭老宅餐酒館！輝室17款台味調酒微醺喝，大份量辦桌套餐吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲古亭老宅餐酒館「輝室」藏身南昌路巷弄的台灣首位台籍司法院長戴炎輝的百年老宅 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

古亭日式老宅餐廳推薦 輝室 pān-toh

全新開幕的「輝室」承載的不只是台味料理，更是法學推手戴炎輝先生的時代記憶。建於日治時期的宅邸，以和洋折衷形式設計，不僅保留當年整理《淡新檔案》的兩座書櫃，空間中還展示了戴氏後代捐贈的生活文物，喚起過往的書香氣息與歷史足跡。這裡是歷史場域的延伸，也是餐桌上的文化再現。透過熟悉的庶民飲食作為介面，讓更多人走進這段故事，也為古蹟注入持續流動的人氣與生活感。▲古亭老宅餐酒館「輝室」店內歷經三年半修復，用餐環境愜意舒適 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭老宅餐酒館「輝室」建於日治時期的宅邸，以和洋折衷形式設計 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝修復老宅並非易事，戴炎輝寓所整修工程從原屋瓦、人字屋頂到日式牛眼窗、通氣格柵，全數依照「修舊如舊」標準重現，並在庭院增設新廚房與吧台空間，以平頂過廊與本體串聯，保留歷史同時兼顧營運所需。建築分為待客用「西洋館」與私宅「和風宅邸」，其中圓桌包廂、襖門與障子門等設計細節，透露出濃厚日洋融合語彙，讓人彷彿走進時間停駐的空間，細細品味歲月與建築交織出的故事。▲古亭老宅餐酒館「輝室」建築分為待客用「西洋館」與私宅「和風宅邸」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭老宅餐酒館「輝室」建築分為待客用「西洋館」與私宅「和風宅邸」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝以「餐酒辦桌」概念重構辦桌記憶與台灣味，從象徵吉祥的「菱角麵包」、「烏金白玉」，到重現三杯雞印象的「三元及第」、酸甜融合的「五福臨門」，每道菜皆有意象命名與地方食材的文化對應。主餐包含牛排、豬排與海鮮三選，像是台式滷牛小排變身細燉風味的「輝室牛小排」，或是加入紫蘇藍莓紅酒醬的戰斧豬排，都展現了傳統台菜的創新樣貌，主餐的份量更是驚人，就是要讓大家吃超飽。▲古亭老宅餐酒館「輝室」以「餐酒辦桌」概念重構辦桌記憶與台灣味 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭老宅餐酒館「輝室」晚間套餐主餐份量驚人 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝最後再以鹽滷豆花、柿餅慕斯甜點收尾，同樣嚴選台灣在地食材、特色進行發想，前者嚴選台南日曬的井仔腳鹽滷製而成，搭上清爽的鳳梨果乾等配料；後者則是有草莓果汁製成的春聯造型紙，光是視覺就讓人印象深刻。▲古亭老宅餐酒館「輝室」甜點也融入台灣在地食材 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭老宅餐酒館「輝室」甜點極具特色 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而全天候供應的微醺調酒也融入台灣味，加入台灣在地特色食材發想出吧17杯特色調酒。以金門高粱加上數十種中藥熬煮的酸梅湯依完美比例特調「酸梅湯」，加上話應子糖葫蘆與桂花增添風味。將噶瑪蘭威士忌、阿里山烏龍茶混搭，再加入蜜地瓜泥的「醴醞」，顛覆大家的想像。▲古亭老宅餐酒館「輝室」共有17款台灣味調酒 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭老宅餐酒館「輝室」調酒、甜點全天候供應 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

營業時間：11:30～21:30（週一公休）

電話：（02）3322-6298

地址：台北市中正區南昌路二段1巷2號

訂位連結：輝室 pān-toh訂位



輝室 pān-toh 試營運限定套餐

午間套餐 每人980元

晚間套餐 每人2,680元，十道料理完整上桌。

建議提前預約。



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