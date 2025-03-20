📍PPM Cafe&Bar

🌟Google評論：4.3(120)

東區國父紀念館站韓系個性餐酒館！酸奶優格炸雞必吃❤️‍🔥

喜歡個性韓系的你不可錯過，PPM是超多網美打卡餐酒館，重點是他從中午就開始營業啦！不一定只能在夜晚小酌！除了環境裝潢很棒之外，他們餐點也是很多人推薦，幾乎沒有聽到什麼負評😻就讓我們一探究竟國父紀念館站美食戰區的打卡網紅餐廳吧！

環境

我們有提早預訂座位，訂了最早開門的12點鐘，記得要準時前往喔！他們真的一開門生意就很好呢

真的還滿喜歡PPM內裝，復古、文青、摩登、韓風全部融為一體，很適合愛拍照的姊妹一起來用餐，喜歡吃韓式、義式的你別錯過這間多元的餐廳！

延伸閱讀：板橋韓式瑪妮年糕鍋

PPM吧台

PPM空間環境

菜單

PPM菜單

餐點

和姊妹來到韓系餐酒館直接點爆餐點！滿滿一桌超豐盛，可惜我們太高估我們的食量了XD 最後吃不完打包帶走

台北國父紀念館｜網美打卡餐廳 韓系餐酒館【PPM Cafe&Bar】下午茶時段也可以喝調酒

費達綠沙拉$190

用清爽的沙拉來開胃，吃起來基本上就是凱薩沙拉，我很喜歡這新鮮的美生菜

ppm費達綠沙拉

PPM炸雞翅&年糕$240

雞翅是韓式辣醬的調味，微甜微辣，雞翅中規中矩但也不錯吃，搭配年糕整題更韓風，也很貼心的附贈了解膩芹菜讓大家可以換換口味，至於年糕的部分～因為我們拍照拍比較久，年糕硬掉啦～好可惜，大家記得要趁熱吃喔！

PPM炸雞翅&年糕

PPM炸雞翅&年糕

酸奶優格炸雞$260

這道料理是他們家出名的餐點，無疑必點！炸雞外酥內軟炸得很好，也不會油膩很乾爽，雞肉多汁，配上酸奶優格醬跟洋蔥吃起來口感豐富，味覺上也不會膩口，讓人一吃再吃～

酸奶優格炸雞

酸奶優格炸雞

薯條俱樂部$220

第一次看到薯條有這種搭配XD 上面居然還鋪了一個半熟蛋！內層是做培根的搭配，但整體來說～味道比較沒有太融合，就是薯條～

薯條俱樂部

蛤蜊辣椒麵$320

沒想到他們的義大利麵也很好吃欸！義大利麵式寬麵吃起來QQ的很有嚼勁我滿喜歡，上方灑滿起司也很夠味，蛤蜊飽滿又大顆吃起來很鮮甜，雖然看起來是很溫順的口味，但實際上吃起來還算滿辣的喔！有濃濃蒜香味，這道推！

蛤蜊辣椒麵

蛤蜊辣椒麵

雞肉醬料煙燻白醬$270

另外一道麵我們選擇的是雞肉白醬，雞肉大塊給滿多，吃了會滿有飽足感，白醬的部分煙燻味取代濃厚的牛奶味，我認為也是一道很有創意的調味，上方撒上些許的花生，也讓整體吃起來更有口感

雞肉醬料煙燻白醬

冰柚美式$140

這杯美式真的是我喝過數一數二好喝的美式！因為加上葡萄柚的緣故，讓原本咖啡的苦澀味沒那麼濃厚，也很推薦給還不敢喝純美式的朋友，這杯喝起來很清爽，葡萄柚酸甜度適中，在配上美式的順口整體喝起來很有層次，當天連平常不喝美式的朋友喝了都說很好喝！

冰柚美式

冰柚美式

水果冰茶$150

這杯容量超大杯！有濃濃的百香調味，喝起來很夏天很清爽！

水果冰茶

整體吃下來我們非常喜歡，是很可以再訪的店！趕緊收藏分享出去，和朋友一起來吃吧！

🏷️ #雁雁吃台北

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店家資訊

地址： 106台北市大安區延吉街97巷10號

營業時間：

星期四 12:00–21:30 星期五 12:00–23:00 星期六 12:00–23:00 星期日 12:00–21:30 星期一 12:00–21:30 星期二 12:00–21:30 星期三 12:00–21:30

電話： 02 2778 0225

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