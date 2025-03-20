📍PPM Cafe&Bar
🌟Google評論：4.3(120)
東區國父紀念館站韓系個性餐酒館！酸奶優格炸雞必吃❤️🔥
喜歡個性韓系的你不可錯過，PPM是超多網美打卡餐酒館，重點是他從中午就開始營業啦！不一定只能在夜晚小酌！除了環境裝潢很棒之外，他們餐點也是很多人推薦，幾乎沒有聽到什麼負評😻就讓我們一探究竟國父紀念館站美食戰區的打卡網紅餐廳吧！
環境
我們有提早預訂座位，訂了最早開門的12點鐘，記得要準時前往喔！他們真的一開門生意就很好呢
真的還滿喜歡PPM內裝，復古、文青、摩登、韓風全部融為一體，很適合愛拍照的姊妹一起來用餐，喜歡吃韓式、義式的你別錯過這間多元的餐廳！
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菜單
餐點
和姊妹來到韓系餐酒館直接點爆餐點！滿滿一桌超豐盛，可惜我們太高估我們的食量了XD 最後吃不完打包帶走
費達綠沙拉$190
用清爽的沙拉來開胃，吃起來基本上就是凱薩沙拉，我很喜歡這新鮮的美生菜
PPM炸雞翅&年糕$240
雞翅是韓式辣醬的調味，微甜微辣，雞翅中規中矩但也不錯吃，搭配年糕整題更韓風，也很貼心的附贈了解膩芹菜讓大家可以換換口味，至於年糕的部分～因為我們拍照拍比較久，年糕硬掉啦～好可惜，大家記得要趁熱吃喔！
酸奶優格炸雞$260
這道料理是他們家出名的餐點，無疑必點！炸雞外酥內軟炸得很好，也不會油膩很乾爽，雞肉多汁，配上酸奶優格醬跟洋蔥吃起來口感豐富，味覺上也不會膩口，讓人一吃再吃～
薯條俱樂部$220
第一次看到薯條有這種搭配XD 上面居然還鋪了一個半熟蛋！內層是做培根的搭配，但整體來說～味道比較沒有太融合，就是薯條～
蛤蜊辣椒麵$320
沒想到他們的義大利麵也很好吃欸！義大利麵式寬麵吃起來QQ的很有嚼勁我滿喜歡，上方灑滿起司也很夠味，蛤蜊飽滿又大顆吃起來很鮮甜，雖然看起來是很溫順的口味，但實際上吃起來還算滿辣的喔！有濃濃蒜香味，這道推！
雞肉醬料煙燻白醬$270
另外一道麵我們選擇的是雞肉白醬，雞肉大塊給滿多，吃了會滿有飽足感，白醬的部分煙燻味取代濃厚的牛奶味，我認為也是一道很有創意的調味，上方撒上些許的花生，也讓整體吃起來更有口感
冰柚美式$140
這杯美式真的是我喝過數一數二好喝的美式！因為加上葡萄柚的緣故，讓原本咖啡的苦澀味沒那麼濃厚，也很推薦給還不敢喝純美式的朋友，這杯喝起來很清爽，葡萄柚酸甜度適中，在配上美式的順口整體喝起來很有層次，當天連平常不喝美式的朋友喝了都說很好喝！
水果冰茶$150
這杯容量超大杯！有濃濃的百香調味，喝起來很夏天很清爽！
整體吃下來我們非常喜歡，是很可以再訪的店！趕緊收藏分享出去，和朋友一起來吃吧！
🏷️ #雁雁吃台北
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店家資訊
地址： 106台北市大安區延吉街97巷10號
營業時間：
|星期四
|12:00–21:30
|星期五
|12:00–23:00
|星期六
|12:00–23:00
|星期日
|12:00–21:30
|星期一
|12:00–21:30
|星期二
|12:00–21:30
|星期三
|12:00–21:30
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