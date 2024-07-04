2024年台灣國際熱氣球嘉年華，即將在7/6-8/19於台東鹿野高台盛大展開，這次活動更與Hello Kitty合作，一起為Kitty慶祝50周年，預計將吸引大量旅客前來。為此，7-ELEVEN特別在台東地區門市設置了「OPEN!行動購物車」、以及台東熱氣球周邊商品、限定優惠，滿足粉絲的各種需求。



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為了讓粉絲在熱氣球嘉年華中更加便利，7-ELEVEN特別設置了「OPEN!行動購物車」，從7月6日至8月2日，每天下午1點至5點在鹿野高台官方市集內營業。行動購物車將提供零食、CITY CAFE咖啡、常溫和冷藏商品、麵包以及地方特色商品等，方便粉絲隨時隨地購買所需。







此外，粉絲在台東地區限定的7-ELEVEN門市，憑「熱氣球嘉年華繫留票券」即可享受CITY CAFE大杯美式咖啡和CITY TEA現萃茶（青茶/紅茶）的買一送一優惠。同時，門市還販售一系列三麗鷗官方授權的Hello Kitty商品，包括熱氣球小球、布農Hello Kitty胸針等，以及台東縣政府授權的熱氣球LOGO漁夫帽、T恤等，讓粉絲可以購買到限定的紀念品。





鹿野高台 OPEN!行動購物車

時間：7月6日至8月2日每日13點開始營業至17點(配合熱氣球活動營業，依現場活動為準)

地點：鹿野高台(官方市集內)



台東地區7-ELEVEN限定活動

時間：7月6日至8月19日

地點：台東地區7-ELEVEN

內容：活動期間內，民眾憑熱氣球嘉年華繫留票券可至台東地區限定門市享優惠，包含CITY CAE大杯美式、CITY TEA現萃茶(青茶/紅茶)買一送一。



三麗鷗官方授權商品推薦

販售地點：台東地區7-ELEVEN限定販售，預計從7月8日起販售，商品依各門市現場販售為準。

推薦商品：

台東熱氣球Hello Kitty標準球：750元

台東熱氣球Hello Kitty造型球：800元

台東熱氣球官方造型明信片(布農族 KITTY版)：50元

台東熱氣球官方胸針(布農族 KITTY版)：180元(3入一組)

台東熱氣球官方鑰匙圈(布農族 KITTY版)：180元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。