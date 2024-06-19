Hello Kitty是少女們心中不敗的可愛教主，這次7-ELEVEN全新集點活動，首次由「Hello Kitty」聯手經典英倫時尚品牌Ted Baker，打造全新可愛時尚指標。這次小七集點共推出超過40款周邊小物，超萌Hello Kitty搭配英國風格印花、時尚穿搭，還有雙蝴蝶結造型，粉絲們通通要入手收藏。







在6/26起推出聯名限定的「Ted Baker x Hello Kitty」主題設計，在Hello Kitty身上除了有經典的「圓弧形蝴蝶結」之外，再戴上Ted Baker經典包款的優雅蝴蝶結，打造超萌「雙蝴蝶結」造型，並且周邊小物搭配倫敦鐵橋、雙層巴士、紅色電話亭、紳士帽等英倫文化元素，帶來濃濃的異國風情。







7-ELEVEN針對本次集點小物系列，首推居家療癒小物「8公分公仔香氛座」，Kitty公仔加上英國場景，6款隨機出貨，也可以一次整套入手。此外還有增添儀式感的「隨機公仔雕刻香皂」，Kitty鐵粉必須收藏的「30公分造型公仔存錢筒」，以及精緻度滿分的「20吋行李箱」，通通都是小七推薦要先搶、先買的限定周邊。





7-ELEVEN全店Ted Baker x Hello Kitty 英式輕奢精品 活動方式

活動日期：

快閃購：2024年6月26日(三)15:00起至2024年7月7日(日)24：00止。

集點送：2024年7月8日(一)15:00起至2024年8月20日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



7-ELEVEN全店Ted Baker x Hello Kitty 英式輕奢精品 推薦周邊

限量8公分公仔香氛座（共6款選擇）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款、隨機出貨。一套6入組+1,769元換購1組。

集點送：集滿6點+299元換購1款、隨機出貨。一套6入組+6點1,769元換購1組。



限量隨機公仔雕刻香皂（共6款選擇）

快閃購：消費不限金額+99元換購1款、隨機出貨。

集點送：集滿6點+99元換購1款、隨機出貨。



限量30公分造型公仔存錢筒

快閃購：消費不限金額+999元換購1款。

集點送：集滿6點+999元換購1款。



限量30公分聯名玩偶

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。



限量電話亭氣氛燈時鐘(附遙控器)

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。



限量造型陶瓷雙人午茶組

快閃購：消費不限金額+599元換購1款。

集點送：集滿6點+599元換購1款。



限量20吋行李箱

快閃購：消費不限金額+1,499元換購1款。

集點送：集滿6點+1,499元換購1款。



限量旅行盥洗杯組（共2款選擇）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。

集點送：集滿6點+299元換購1款。



限量雙面漁夫帽（共2款選擇）

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。

集點送：集滿6點+399元換購1款。



限量英倫十字紋皮革包（共2款選擇）

快閃購：消費不限金額+649元換購1款。

集點送：集滿6點+649元換購1款。



限量伸縮公仔雙夾層證件套（共2款選擇）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。

集點送：集滿6點+299元換購1款。



限量550ml真空保溫瓶（共4款選擇）

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。

集點送：集滿6點+399元換購1款。



限量天絲涼被（共3種顏色選擇）

快閃購：消費不限金額+899元換購1款。

集點送：集滿6點+899元換購1款。



限量天絲涼枕（共3種顏色選擇）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。

集點送：集滿6點+299元換購1款。



限量天絲床包三件組（共3種顏色選擇，雙人款/雙人加大款）

快閃購：雙人款+799元換購、雙人加大款+899元換購。

集點送：雙人款+799元換購、雙人加大款+899元換購。





詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。