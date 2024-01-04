甜點控準備立刻衝京都！許多人造訪京都，都是為了古色古香的神社與寺廟，或是賞櫻或賞楓而來，但現在京都當地又多了一個新亮點，自2023年底全新開幕的「atelier京ばあむ（atelier京BAAMU）」，館內不僅販售紅遍國際的「京ばあむ（Kyo Baum）、「OTABE生八橋」等京都伴手禮，還是全京都最大的甜點博物館，總共3層樓的空間還有咖啡廳與觀光工廠等設施，絕對是2024年甜點控必訪的熱門朝聖打卡點。



推薦閱讀：京都旅遊請注意！即日起前往京都「請勿攜帶大型行李搭乘巴士」，哈日族、帶貨族善用「隱藏版票券」更輕鬆玩遍京都各地景點。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ



atelier京ばあむ（atelier京BAAMU）簡介

京都長年以來的伴手禮熱銷榜上，一定少不了爆紅的「京ばあむ（Kyo Baum）年輪蛋糕」與三角狀的傳統和菓子「OTABE生八橋」，其中又以2008年開始問世的「京ばあむ年輪蛋糕」人氣更高，其製作祕辛就在於麵團使用了京都宇治抹茶與豆漿，香濃濕潤的口感擄獲不少甜點控與抹茶控的心！而開發出這兩款點心的「美十株式會社」，在2023年11月打造出京都最大的甜點博物館「atelier京ばあむ（atelier京BAAMU）」，館內除了販售各種以「京ばあむ」為主的品牌伴手禮與限定甜點外，還有甜點觀光工廠和咖啡廳，讓甜點控從吃的到買的一站到位，花錢花得心甘情願。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ



1樓區域：洋菓子甜點工房

位於1樓的「洋菓子甜點工房」為大型伴手禮商店，在這裡能找到各式各樣、各種口味的京ばあむ年輪蛋糕以及同樣美味的衍伸商品，像是以年輪蛋糕為靈感打造出的「京ばあむ蛋糕捲」，在中心處特別填入滿滿的抹茶鮮奶油作為內餡，香濃雙倍更加誘人；還有以宇治抹茶、北海道小麥粉、十勝紅豆與日本百大名水的水所製成的「京ばあむ舒芙蕾」，用料相當有誠意，也是抹茶控不能錯過的主打商品之一。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ

2樓區域：甜點觀光工廠

除此之外，「atelier京ばあむ」館內獨家販售的「京ばあむ焙茶年輪蛋糕」、甜蜜濕潤的「宇治抹茶法式年輪蛋糕」與酥脆的「七葉千層派」，也都是不可錯過的人氣款甜點。

想要揭開京ばあむ甜點的製作過程，來到2樓的「甜點觀光工廠」就能一目了然！從器具、原料調配到最後的包裝，都將透過大型的玻璃櫥窗一一展現在遊客眼前，還將甜點製造流程另外製成可愛的插畫版本，以便前來的小朋友更好理解，未來也預計規畫年輪蛋糕DIY課程與專屬空間，讓家長們帶孩子來玩樂時有更多親手體驗的機會。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ



3樓區域：京ばあむ咖啡廳

如果要品嚐現點現做的京ばあむ點心，位於3樓的咖啡廳立刻就可以讓甜點控來場幸福的下午茶時光！菜單上的繽紛餐點都是由曾經參加過「世界盃甜點大賽」的甜點師「的場勇志」所設計，其中官方特別推薦的甜點「Rich Plate（リッチプレート）」，先是以京ばあむ年輪蛋糕為基底，再鋪上大量的炙燒香草奶油與抹茶冰淇淋，再以覆盆子果醬作為最後的點綴，既吸睛又可口的外觀，絕對是洗版IG的超強餐點。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ



來到「atelier京ばあむ」除了吃吃喝喝與爆買伴手禮之外，這裡的建築物也是亮點之一，從樓梯、牆壁、地板、洗手間、天花板到館內通道，都悄悄加入了抹茶或年輪蛋糕的元素，相當令人驚豔！像是從1樓延伸至2樓的8公尺高七葉樹，正是以館內人氣伴手禮之一的「七葉千層派」為靈感所打造，而通往3樓的階梯設計，也會讓人覺得自己彷彿在年輪蛋糕裡行走般新鮮有趣，還有四處可見的綠色牆壁及綠色磁磚，都讓人聯想到與京都淵源極深的抹茶色澤。

▲圖片來源／©︎atelier京ばあむ







atelier 京ばあむ

地址：京都府京都市南区西九条高畠町1

營業時間：1樓伴手禮商店＆2樓工廠10:00～18:00、3樓咖啡廳11:00～18:00（L.O.17:30）