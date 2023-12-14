未來前往京都旅遊要注意！只要到京都旅遊，觀光客一定都會先買好「京都巴士一日券」，前往許多知名的神社、寺廟觀光，但因為公車過度擁擠而造成當地居民不便，因此今年上半年便宣布9月起停賣這張交通票券；可惜的是，縱使停賣京都巴士一日券，仍未顯著改善擁塞的人潮問題，因此京都市交通局於近日開始對外呼籲，只要是攜帶大型行李的旅客，即日起請避免搭乘巴士，建議改搭地下鐵，讓京都交通量能得以喘口氣。
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▲圖片來源／京都市交通局
以往觀光客到京都，一定都會購買「京都巴士一日乘車券」，不僅票價便宜合理，而且日本國內外的旅客都可以購買，只要一張在手，無論是市營巴士、京都巴士、JR巴士在一天之內皆可無限次搭乘；但由於海外旅客經常造成京都市公車擁擠，加上不少觀光客會帶著大型行李搭乘，佔據車上不少空間，讓當地居民不斷向京都市府陳情，因此京都市交通局便在2023上半年宣布，這款深受觀光客喜愛的京都巴士一日乘車券於今年9月底停賣，並從2024年3月底正式廢除。
▲圖片來源／市バス・京都バス一日乗車券
可惜的是，縱使從9月起停賣京都巴士一日乘車券，但疫情之後前往日本的旅客卻是比疫情前更加踴躍，讓京都公車交通量能不足的問題仍未明顯改善，因此京都市交通局從2023年11月28日開始到12月4日期間，在京都市內約800輛公車上，廣泛張貼了中、英、日3語的「請勿攜帶大型行李乘坐巴士」的宣導性貼紙。
▲圖片來源／Manabu INOUE@kasobus
根據京都市交通局的說明，會有這樣的決定，是因為「假設有5位外國人一起上車，並同時攜帶5個行李箱，就會造成車上空間擁擠。在疫情之前其實也曾收到本地乘客由於觀光客行李過多導致無法上車的投訴，但相較之下只是少量個案，可是邊境解封之後的觀光人潮比以往大幅增加，甚至有大量無法遵守規矩的情形出現，不得已只能呼籲民眾禁止攜帶大型行李搭乘巴士。」
▲圖片來源／京都市交通局
雖然這項新規定並沒有法律強制效益，但透過京都巴士一日乘車券先是漲價、後又直接停賣，現在更是呼籲大型行李請勿帶上巴士，可見京都市民受到困擾的程度非同小可，如果未來要到京都旅遊，不妨購買1,100日圓的「地下鐵＋巴士一日券」，幫助疏散搭乘公車的人潮，或是在京都車站運用「空手觀光」服務，將大行李以托運方式送到下榻地點，也能讓自己在旅途上更為舒適。
▲圖片來源／photoAC
京都旅遊請注意！即日起前往京都「請勿攜帶大型行李搭乘巴士」，哈日族、帶貨族善用「隱藏版票券」更輕鬆玩遍京都各地景點。
未來前往京都旅遊要注意！只要到京都旅遊，觀光客一定都會先買好「京都巴士一日券」，前往許多知名的神社、寺廟觀光，但因為公車過度擁擠而造成當地居民不便，因此今年上半年便宣布9月起停賣這張交通票券；可惜的是，縱使停賣京都巴士一日券，仍未顯著改善擁塞的人潮問題，因此京都市交通局於近日開始對外呼籲，只要是攜帶大型行李的旅客，即日起請避免搭乘巴士，建議改搭地下鐵，讓京都交通量能得以喘口氣。
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