說到京都的印象，不只擁有深厚的歷史底蘊、名勝古蹟及抹茶的故鄉，它還是日本麵包兵家必爭之地，雖然走在日本的街道上，處處可見日式料理店、和風喫茶店等，其實這裡的麵包銷量可是榮登日本之冠！京都人對麵包的熱愛無人能敵！這次京都的老字號烘焙坊「GRANDIR」將其熱門的手撕麵包再升級，推出4款新風味，麵包控絕對不能錯過！

地老字號烘焙坊「GRANDIR」超人氣手撕麵包新風味12月登場

GRANDIR於1989年誕生在歷史悠久、根植於日本傳統文化的城市，同時也是「日本麵包店激戰區」的京都。店家堅持選用優質食材，由技術老道的職人精心烘焙，打造出自創業以來就一直受到當地居民喜愛的美味，現在也不斷注入新意，帶給消費者更豐富、新鮮的麵包體驗。

這次嚴選了累積銷售超過3萬個的熱銷商品「京風手撕麵包」為主角，以「食材的質感 ～巧妙的組合～」為主題，推出4款季節限定風味，於12月1日至12月31日限定販售！在寒冷的冬季就讓可口餐點溫暖你的胃與心靈吧！



▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー





京風手撕麵包～苦甜焦糖堅果～

（京生ちぎりパン〜ビターキャラメルナッツ〜）

使用備受好評的「京生吐司」生麵團，打造出溫潤、有嚼勁的麵包。融合苦甜焦糖及5種堅果（杏仁、腰果、榛果、核桃、夏威夷果仁）進行烘烤，帶有香濃的焦糖香氣及堅果的酥脆口感，共譜絕妙滋味。價格：1個480日幣（含稅）。



▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー





厚切培根＆山椒 卡芒貝爾起司

（ゴロゴロベーコンと山椒カマン）

由店員提案的新品，將切成厚片的培根及卡芒貝爾起司以山椒調味。多汁的培根與卡芒貝爾起司的濃郁風味相得益彰，再配上山椒的微辣風味，讓人一口接著一口停不下來。價格：1個360日幣（含稅）。



▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー





無限堅果（∞ ナッツ）

顧名思義就是使用了大量堅果的新品，將5種堅果（杏仁、腰果、榛果、核桃、夏威夷果仁）與黑胡椒調和，烘烤而成∞（無限）造型的麵包。因視覺效果及內含豐富堅果，特別命名為“∞（無限）堅果”。價格：1個300日幣（含稅）。



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香菇培根多料香濃松露風味

（きのことベーコンの具沢山シャンピニオン〜黒トリュフの香り〜）

喜歡多層次風味的旅人必嚐的一款新品！嚴選培根、蘑菇等食材，焗烤後配上黑松露鹽，香氣濃厚，讓人食指大動，是一款非常適合冬季補充熱量的麵包。價格：1個330日幣（含稅）。



▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



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