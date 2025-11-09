京都必買伴手禮推薦！「和栗專門 紗織」推出全新「丹波栗子奶油蛋糕」，京都本店與JR伊勢丹皆可購買，栗子控絕對不能錯過。

京都甜點控注意！以「錦糸蒙布朗」爆紅的和栗甜點名店「和栗專門 紗織」，於即日起推出全新商品「丹波栗子奶油蛋糕 (丹波バターケーク)」。嚴選日本名栗「丹波栗」，以手工烘焙方式封存秋季的濃郁香氣與綿密口感，成為京都旅人最期待的新伴手禮。栗子控們還在等什麼，



▲京都必買伴手禮！和栗專門 紗織 栗子控不能錯過，丹波栗子奶油蛋糕 限定登場。



京都限定「丹波栗子奶油蛋糕」登場！日本伴手禮首選

位於京都市木屋町通的「和栗專門 紗織」，以細如絲線的「錦糸蒙布朗」聞名全日本。店內主打來自日本各地的高級和栗甜點，尤其以「丹波栗」的高雅香氣與自然甜味深受喜愛。目前在京都共有兩間門市：本店位於木屋町通，另一間位於JR京都伊勢丹B1樓層，交通便利，觀光客取貨也相當方便。



京都必買伴手禮「和栗專門 紗織」丹波栗 × 發酵奶油的極致融合

這次新登場的「丹波栗子奶油蛋糕」以稀有的丹波栗製成，外層香氣濃郁的發酵奶油包裹著鬆軟蛋糕體，入口瞬間散發出栗子特有的甘香與溫潤質感。每一顆栗子都由職人手工挑選、細火烘焙，以完美比例融合奶香與栗香。目前和栗專門紗織本店、JR京都伊勢丹店兩間皆有販售，栗子控朝聖必買。



京都甜點控別錯過！京都必買伴手禮「和栗專門 紗織」秋冬新味

「和栗專門 紗織」的新作「丹波栗子奶油蛋糕」延續品牌對和栗的極致講究，將丹波栗的豐厚風味與發酵奶油的柔滑香氣完美融合。無論是送禮、節慶伴手禮或自用甜點，都能感受到京都匠人精神的細膩與溫度。前往京都旅行時，不妨到木屋町或JR京都伊勢丹店，親自體驗這份「能吃出秋天」的極致甜點。



京都必買伴手禮 栗子甜點專賣店 和栗專門 紗織

地址：

京都府京都市下京区東塩小路町ジェイアール京都伊勢丹 B1F

京都府京都市下京区木屋町通松原上る和泉屋町2丁目170−1

營業時間：10:00 〜 18:00 (l.o. 17:30)；10:00 〜 20:00 (l.o. 19:00)

