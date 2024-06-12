又是刨冰的季節！如果你對於雪花冰、剉冰沒有抵抗力，到東京自助旅遊絕對不能錯過位於中目黑的甜點專門店「NANASHINO 冰菓店」。NANASHINO 冰菓店自6月7日起展店為期三個月，必吃的商品「梅子海苔御飯糰刨冰」同步發售。

NANASHINO 冰菓店

「NANASHINO」在一年四季中，會隨著季節的變化，改變店內提供的甜點類型和店名。春季（3月至5月）是櫻花甜點專門店，夏季（6月至9月）是刨冰專門店，秋季（10月至12月）是烤地瓜甜點專門店，冬季（1月至2月）則是巧克力專門店。每年，刨冰專門店「NANASHINO 氷菓店」在開放預約的5分鐘內，就會爆滿，人氣爆表。自2020年開業以來，飯糰刨冰就在各大社交媒體等平台廣受好評，2023年的販賣杯數是開業當年的7倍，可說是夏天必打卡的網美甜點。



NANASHINO 冰菓店：飯糰刨冰

飯糰的米飯部分用的是牛奶糖漿，海苔部分則淋上了獨家海苔醬。你可以品嚐到梅子牛奶糖漿和焦糖核桃。梅子使用的是紀州南高梅，味道酸甜。內餡也包含了紀州產南高梅的果凍，口感清爽。外觀也刻意還原了飯糰的形狀，逗趣可愛。價格為1,950日圓，含稅。







■商店資訊

商店名稱：NANASHINO 冰菓店（根據季節不同，店名有所變更）

地址：東京都目黑區上目黑2丁目13-6 Jouet中目黑201

營業時間：三五六日 11：00～17：00 ※內用需提前預約

營業期間：即日起～8月28日

預約網站（預約從2天前的晚上9點開始）

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