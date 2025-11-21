【台北食記】巧哚洋房 ChiaoDuo House - 隱藏在巷弄間氛圍超好的道地義式料理，提拉米蘇、風味爐烤豬肉捲都

吃膩了連鎖義式餐廳千篇一律的菜色，不妨試試藏身在巷弄中的巧哚洋房 ChiaoDuo House，這間主打道地的義大利料理，從最經典的羅馬菜風味爐烤豬肉捲、來自米蘭的爐烤堅果小羊排，到店內招牌必吃的義式傳統提拉米蘇，每一道都是使用主廚精挑細選的高品質食材，結合細膩多道工序的烹飪過程，吃過後馬上能感受到濃濃的歐式風味，與平常吃到的義式料理真的很不一樣，店內使用大量義大利元素布置，用餐氛圍極好，非常適合情侶夫妻慶祝節日或家庭聚餐。

開車前往可停嘟嘟房僑安地下停車場，步行約7分鐘，搭乘捷運至國父紀念館站下車二號出口出，步行約7分鐘。

▲巧哚洋房位在仁愛路的巷弄中，剛走到店門口馬上被獨樹一格的歐式氛圍吸引，與周邊的台灣街景形成強烈對比。

▲門口有菜單可先參考店內菜色，並擺放了鮮花、自售的餅乾禮盒和一組桌椅，等餐候位時可以拍個美照。

▲店內用餐空間溫馨小巧，氛圍營造得極好，到處充滿義大利的元素，座位區有兩人座和四人座方桌，每桌的紅桌巾上擺了一組西式餐具，很有西餐的儀式感。

▲文化石牆上有各種擺飾和照片，其中的三個面具讓我想到義大利的威尼斯嘉年華，這是世界三大嘉年華之一，此生有機會一定要參加。

▲巧哚洋房菜單：有湯品、沙拉、前菜、義大利麵、義式燉飯、肉類主餐、甜點、無酒精飲料、紅白酒，其中義大利麵、燉飯和主餐可升級成200元的A餐或380的B餐，蠻划算的。

▲除了紙本菜單外，牆上還有手寫的隱藏菜色，每樣都非常道地！

▲經典哈密瓜火腿 420元：餐廳已協助將哈密瓜外皮與果肉切開，每片哈密瓜上都有一整片義大利生火腿和起司片，再放上芝麻葉，最後淋上巴薩米克醋，哈密瓜色澤飽滿甜度極高，生火腿和起司有淡淡的鹹香感，與巴薩米克醋的微酸相呼應，鹹、甜、酸三種味道一次滿足。

▲烤帕瑪森起士：帕瑪森起士質地較脆硬，烤箱烤過後起士香氣更加明顯，起士切成一口剛剛好的大小，是很棒的開胃小點心。

▲冷肉火腿起司盤 780元：這道是很經典義式火腿冷盤，一次可以吃到黑毛豬里肌冷肉、賽拉納生火腿、Mortadella義式肉腸三種不同風味的煙燻肉類，盤內還有帕瑪森起士、羊乳酪、煙燻起士，搭配酸豆、橄欖、松子、核桃等堅果類，義式肉腸油花分布均勻，油脂香氣非常迷人，三種乳酪和起士各有不同的鹹度和香氣，值得細細品味。

▲羅馬風味爐烤豬肉捲 780元：這道是羅馬名菜，選用油脂適中的黑毛豬五花並加入檸檬草、百里香、小茴香、迷送香等香料烘烤，豬肉外皮烤得金黃酥脆，肉質厚實軟嫩，油脂的香氣與香料融合得極好，上層鋪了滿滿的生菜和芝麻葉解膩，盤邊周圍的巴薩米克醋可與生菜一起吃，味道更加有層次。



▲爐烤堅果小羊排 1180元：燉羊膝是來自米蘭的名菜，使用濕式熟成小羔羊搭配店家特製醬汁，再裹上碎開心果爐烤，小羊排輕輕一咬即骨肉分離，肉質極為細嫩，第一口可以品嘗到類似麵衣的脆感，深度咀嚼後羊小排的香氣馬上在口中蔓延，可以沾著玉米糊一起吃，另外還有清爽的生菜、小番茄、玉米筍做搭配。

▲義式傳統提拉米蘇 240元：這道提拉米蘇是網友一致大推的甜點，內層使用浸泡在咖啡和萊姆酒的拇指餅乾、馬茲卡彭起司製作，表面灑上可可粉，口感綿密濕軟，伴隨淡淡酒香，為今天的晚餐畫上完美的句點。

雞蛋糕短評：台北最道地的義大利店之一，用餐空間很有異國風情，氛圍極好，服務人員和店長會親切介紹菜色，爐烤堅果小羊排、羅馬風味爐烤豬肉捲都是經典必吃，肉質軟嫩多汁，飯後甜點的提拉米蘇非常香濃也是必點必嚐，是慶祝節日約會很棒的餐廳。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★☆



【巧哚洋房美食資訊】

地址：臺北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號

電話：0227783347

官網：facebook

營業時間：17:30–23:00 (平日)(周一公休)、11:30–14:30、17:30–23:00(六日)

外送：無

線上預定：opentable、inline

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團