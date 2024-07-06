今年夏季，易遊網為滿足粉絲對旅遊的渴望，特別推出「花東振興玩起來」企劃，粉絲們可以享受最高每人現減一千元的獨家優惠。從現在到八月三十一日，只要預訂從北部出發的花東行程，就能輕鬆體驗台東及花蓮的山海之美。此外，易遊網也提供了包含行程、交通及旅宿的全方位服務，讓粉絲們能一次搞定整個熱氣球之旅的所有需求。
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「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將於七月六日至八月十九日在台東鹿野高台盛大開幕，活動期間將舉辦十二場光雕音樂會，每週都有精彩的光雕秀點亮鹿野夜空。今年更特別的是，臺東縣政府將與Hello Kitty一同慶祝五十週年，粉絲們將有機會欣賞到Hello Kitty的無人機展演秀。此外，易遊網推出的台東三日遊，結合行宿與熱氣球繫留票，讓粉絲們能以更優惠的價格，深入體驗這場一年一度的盛事，每人最低8,990元起。
除了在台東的熱氣球活動外，易遊網也精心規劃了其他豐富的旅遊選擇。例如，暑假期間可選擇台鐵「仲夏寶島號」的古董蒸汽火車之旅，或是「環島之星夢想號」的三日遊行程。這些行程不僅包含熱氣球繫留體驗，還能讓粉絲們走訪全台最完整的菸樓聚落、馬太鞍濕地等多樣生態景點。
玩花東還可延伸至迷人的離島，易遊網特別規劃的台東與綠島四日遊，讓粉絲們可以選擇浮潛、半潛艇或朝日溫泉，在清透碧藍的大海中盡情遊玩，補助後每人僅需9,750元起。此外，花蓮兩日遊則包括欣賞太平洋美景與品嘗地道海鮮，折後每人7,000元起。對於想廣泛探索台灣的粉絲，易遊網還提供環島遊程，包括台南、高雄等地的文化美食，補助後最低每人11,500元起。
易遊網「花東振興玩起來」主題企劃
活動網址：https://walkr.tw/Q6eZcqPx