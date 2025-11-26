員林人激推的30年老店！「魚滿堂豐原排骨麵」排骨酥大塊入味，湯頭濃香超滿足。

「魚滿堂豐原排骨麵」是彰化員林超過30年的人氣排骨酥老店。排骨酥大塊入味、湯頭濃郁甘甜，油麵吸汁香氣滿滿，從早到晚幾乎都有客人上門，是員林旅行不能錯過的經典小吃。
位於彰化員林靜修路上的「魚滿堂豐原排骨麵」，是當地人從華成市場時期一路吃到現在的30多年老字號。店面位於員林市區熱鬧路段，步行自員林康橋商旅僅需4分鐘。搬遷後雖更換店名，但排骨酥與湯頭的風味完全延續，因此仍是許多在地人心中不可取代的日常美食。店家全天候客流量穩定，晚餐時段常需等待座位，可見受歡迎的程度。
在地人吃三十年不膩 老味道陪著員林人長大
魚滿堂從華成市場起家，搬到靜修路後依然人氣不減。位置在轉角，招牌醒目，從康橋商旅步行四分鐘即可抵達。招牌排骨酥香氣四溢，是員林人從小吃到大的味道，越簡單越令人著迷。
傍晚開始絡繹不絕 在地老饕進店秒點排骨酥
晚上七點抵達時店內已客滿，內用需要稍等。小菜櫃因接近打烊略顯空，但仍保持整潔。小菜均一價三十元、紅盤六十元、皮蛋豆腐四十元，價格親切，是在地人最熟悉的日常風景。
排骨酥是靈魂主角 麵線粿仔冬粉吸滿湯汁更好吃
菜單以排骨酥為核心，可搭配油麵、米粉、冬粉或粿仔條。想吃飽也可點魯肉飯，或直接外帶排骨酥回家煮。桌上的烏醋與彰化特有的蕃姜醬，是許多老饕必加的味道，辣中帶甜非常有特色。
快打烊仍人滿為患 樸實小吃卻最能吃到安心感
因為還想留胃吃其他小吃，我們只點了招牌排骨酥麵與簡單小菜。即便是晚餐尾聲，店內仍人潮不斷。味道樸實卻穩定，是那種吃幾十年都不會變調的小店，讓人一坐下就覺得安心。
簡單小菜卻有家庭味 千島醬意外成亮點
花椰菜因時間較晚口感偏軟，但仍吃得到菜的自然甜味。店家附上千島醬，意外地很搭，是那種最家常的配菜，簡單卻讓整餐更完整。
排骨酥大塊肉香爆出來 湯甜麵香一碗吃完非常滿足
排骨酥炸得色澤漂亮，大小厚實，外層吸進湯汁後軟嫩不糊，裡層的肉燉到一咬即化，連軟骨都能輕鬆咬斷。油麵彈牙耐煮，每口都吸滿紅蔥頭與排骨香。湯頭濃卻不油，胡椒香明亮，是會讓人忍不住喝到見底的味道。
一碗熱湯收住旅行疲憊 員林夜裡最暖的味道
魚滿堂不是浮誇系，而是讓人越吃越安心的那種「老味道」。樸實、不複雜、卻很到位。一碗吃完，你會立刻懂為什麼員林人永遠吃不膩。
魚滿堂豐原排骨麵
地址：彰化縣員林市靜修路47號
電話：04 835 7894
營業時間：09:30-20:30（週二休）