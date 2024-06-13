沒記錯！《廟東清蒸蝦仁肉圓》的前身就是廟東蟹肉羹！久違的再來廟東夜市，熟悉的廟東夜市美食、必吃的廟東菱角酥還有進化版的廟東干貝魚翅羹，勾起了阿偉滿滿回憶，雖然記憶中的蟹肉味沒了，但變成更清甜的干貝也很好吃，這次更吃了他家的肉圓，整尾的新鮮蝦仁包在裡面，脆甜緊實的肉質，跟台中美食裡的肉圓很不一樣，難怪來廟東清蒸蝦仁肉圓的客人，都是肉圓+羹一組一組的點～

廟東清蒸蝦仁肉圓

《廟東清蒸蝦仁肉圓》是豐原廟東夜市裡，非常有代表性的廟東夜市美食之一！開業至今，已有25年的歷史，說起來還真有點搞笑，時隔6年再次來豐原廟東夜市，依然記得廟東夜市必吃美食有哪幾間，其中必吃的廟東菱角酥人氣簡直太嚇人，但回味就是要吃黃金組合，回頭再點廟東蟹肉羹時，阿偉我站在攤位前，卻有種見山不是山的感覺，依稀有印象的攤位，但販售的卻是廟東清蒸蝦仁肉圓跟廟東干貝魚翅羹，就在我陷入自我懷疑”難道記錯了？”時，還是先拿了內用號碼牌，吃就對了！這麼多人排隊，就算是換一間，也是依樣很厲害的，人潮可不太會騙人，尤其是遊客會來吃的在地美食～

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廟東清蒸蝦仁肉圓 資訊

電話號碼： 0425284382

營業時間：15:30-01:00；周三公休

地址： 420台中市豐原區中正路167巷入口右手邊第一攤 / 地圖

豐原廟東夜市美食推薦 | 廟東清蒸蝦仁肉圓

《廟東清蒸蝦仁肉圓》就開在豐原廟東夜市的入口處，招牌橫幅非常大，加上又在廟東菱角酥對面，只要有來廟口夜市，不注意到《廟東清蒸蝦仁肉圓》真的很難。

如果是第一次來吃廟東清蒸蝦仁肉圓，而且要內用的話，記得先拿號碼牌，拿好後可以在廟門口旁稍後一會，《廟東清蒸蝦仁肉圓》店員會叫號入座，如果離開現場，碰上過號了，那就需要重排一次，建議可以連同對面廟東菱角酥一起抽號碼牌，反正都要等，就是哪間先到的問題而已😂

廟東夜市的路寬真的不大，畢竟不似後來發展起來又在市區學校的旱溪夜市、一中商圈或逢甲夜市，豐原廟東夜市只要廟東菱角酥跟《廟東清蒸蝦仁肉圓》人潮稍微多一點，就足以把廟東夜市的動線大堵塞，所以這兩攤廟東夜市美食才會變成抽號碼牌，先去旁邊等的用餐方式，也是有這原因在裡面。

廟東清蒸蝦仁肉圓攤前有座位區，但座位不多，估計有8~10個座位，這次來吃《廟東清蒸蝦仁肉圓》，不知道是不是碰上大胃王，竟然比往常20分鐘，還多等了10多分鐘，難道大家拿到號碼牌後，去別家廟東美食先開吃一輪🤔

坐在攤位前，看到《廟東清蒸蝦仁肉圓》店員們熟練配合，擺碗、裝盛、內用、外帶配置的剛剛好，速度一點也不慢，內用之所以排隊，竟然是取決於客人吃飯的速度😂

這次在廟東夜市時，抽好廟東菱角酥號碼牌後，我就一直再回想，難道是記錯了？對面這攤不是廟東蟹肉羹嗎？怎麼是廟東干貝魚翅羹？是我記錯了嗎？回到家後我就查了一下，原來在2018年的時後，因為蟹肉羹食材品質不穩加上取得不易，所以就從蟹肉羹換成干貝魚翅羹，食材直接原地升等，因此從老顧客獲得的反饋也非常棒～

廟東清蒸蝦仁肉圓招牌除了干貝魚翅羹外，還有他們家的肉圓也很多人推薦，小小一顆現蒸的，外表看起來有點像水晶餃。

雖然廟東蟹肉羹沒了，但新推的廟東干貝魚翅羹也超讚的！份量上一點也不少，只是從蟹肉變成了干貝，食材大升級味道一定很不錯！

干貝魚翅羹料給得很多，裡面相當豐富，雖然一碗要75元也不算特大碗，但料多實在吃起來又夠味，CP值是絕對夠的。

廟東干貝魚翅羹裡面真給了不少干貝，雖然沒仔細算有幾個，但6.7個絕對跑不掉，吃起來鮮甜鮮甜的，味道很不錯。

廟東清蒸蝦仁肉圓的特製辣醬有些厲害！辣香氣很足，吃起來有辣感，後勁不會很強，很像煙火在口中爆出亮點，辣後留下的是滿滿的爽感，不會上頭。

另一個廟東清蒸蝦仁肉圓招牌當然是肉圓拉～它家的肉圓比較不一樣，我也是第一次吃，端上來時，就跟下方照片一樣，就…三個肉圓主角，上面有淋上醬料，沒有香菜蔥花點綴，看起來相當樸素，但咬開後，原來精彩在裡面！

咬開《廟東清蒸蝦仁肉圓》後，我看見整尾的！整尾的蝦子！真的太大氣了，再想想一份有三顆，這價格真的可以啊～蝦子吃起來的口感，可以感受到蝦肉的扎實與緊緻，蝦肉的清甜滋味，在醬料的襯托下，可以感受的到，不過需要單獨細品，因為肉圓整體搭配很厲害，通常都是一口咬下1/2~1/3的Q彈外皮，搭配多汁內餡跟鮮美的蝦仁，直接在嘴中完成達融合，好吃到沒細品時間😂

廟東蝦仁肉圓評價

雖然已經不是廟東蟹肉羹了，但廟東清蒸蝦仁肉圓不變的湯底跟稠度，每口還是一樣美味無比，僅一口就讓阿偉知道沒跑錯攤，雖然販售的台中美食不是蟹肉羹了，但《廟東清蒸蝦仁肉圓》的好滋味跟很多的干貝，吃起來能感受到老闆滿滿誠意，肉圓也很厲害，廟東夜市肉圓有好幾間，但《廟東清蒸蝦仁肉圓》的肉圓確實跟它家有很大差別，內餡放了整尾蝦仁與肉餡，加上Q彈外皮也是有滿滿的記憶點～

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店家/景點資訊

店家名稱：廟東清蒸蝦仁肉圓

所在地址：420臺灣台中市豐原區中正路167巷入口右手邊第一攤

營業時間：日 一 二 四 五 六 15:30-01:00

店家電話：0425284382

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