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台中市豐原區廟東清蒸蝦仁肉圓 |豐原廟東必吃25年老店！肉圓皮薄料多，竟然包整尾蝦～羹湯夠味有干貝

2024-06-13 15:45:08 捲毛阿偉 人氣：226
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窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：42篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：

廟東清蒸蝦仁肉圓
phone04-2528-4382
place台中市豐原區中正路167巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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沒記錯！廟東清蒸蝦仁肉圓的前身就是廟東蟹肉羹！久違的再來廟東夜市，熟悉的廟東夜市美食、必吃的廟東菱角酥還有進化版的廟東干貝魚翅羹，勾起了阿偉滿滿回憶，雖然記憶中的蟹肉味沒了，但變成更清甜的干貝也很好吃，這次更吃了他家的肉圓，整尾的新鮮蝦仁包在裡面，脆甜緊實的肉質，跟台中美食裡的肉圓很不一樣，難怪來廟東清蒸蝦仁肉圓的客人，都是肉圓+羹一組一組的點～

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廟東清蒸蝦仁肉圓

廟東清蒸蝦仁肉圓豐原廟東夜市裡，非常有代表性的廟東夜市美食之一！開業至今，已有25年的歷史，說起來還真有點搞笑，時隔6年再次來豐原廟東夜市，依然記得廟東夜市必吃美食有哪幾間，其中必吃的廟東菱角酥人氣簡直太嚇人，但回味就是要吃黃金組合，回頭再點廟東蟹肉羹時，阿偉我站在攤位前，卻有種見山不是山的感覺，依稀有印象的攤位，但販售的卻是廟東清蒸蝦仁肉圓廟東干貝魚翅羹，就在我陷入自我懷疑”難道記錯了？”時，還是先拿了內用號碼牌，吃就對了！這麼多人排隊，就算是換一間，也是依樣很厲害的，人潮可不太會騙人，尤其是遊客會來吃的在地美食～

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廟東清蒸蝦仁肉圓 資訊

電話號碼： 0425284382

營業時間：15:30-01:00；周三公休

地址： 420台中市豐原區中正路167巷入口右手邊第一攤 / 地圖

豐原廟東夜市美食推薦 | 廟東清蒸蝦仁肉圓

廟東清蒸蝦仁肉圓就開在豐原廟東夜市的入口處，招牌橫幅非常大，加上又在廟東菱角酥對面，只要有來廟口夜市，不注意到廟東清蒸蝦仁肉圓真的很難。

如果是第一次來吃廟東清蒸蝦仁肉圓，而且要內用的話，記得先拿號碼牌，拿好後可以在廟門口旁稍後一會，廟東清蒸蝦仁肉圓店員會叫號入座，如果離開現場，碰上過號了，那就需要重排一次，建議可以連同對面廟東菱角酥一起抽號碼牌，反正都要等，就是哪間先到的問題而已😂

廟東夜市的路寬真的不大，畢竟不似後來發展起來又在市區學校的旱溪夜市一中商圈逢甲夜市豐原廟東夜市只要廟東菱角酥廟東清蒸蝦仁肉圓人潮稍微多一點，就足以把廟東夜市的動線大堵塞，所以這兩攤廟東夜市美食才會變成抽號碼牌，先去旁邊等的用餐方式，也是有這原因在裡面。

廟東清蒸蝦仁肉圓攤前有座位區，但座位不多，估計有8~10個座位，這次來吃廟東清蒸蝦仁肉圓，不知道是不是碰上大胃王，竟然比往常20分鐘，還多等了10多分鐘，難道大家拿到號碼牌後，去別家廟東美食先開吃一輪🤔

坐在攤位前，看到廟東清蒸蝦仁肉圓店員們熟練配合，擺碗、裝盛、內用、外帶配置的剛剛好，速度一點也不慢，內用之所以排隊，竟然是取決於客人吃飯的速度😂

這次在廟東夜市時，抽好廟東菱角酥號碼牌後，我就一直再回想，難道是記錯了？對面這攤不是廟東蟹肉羹嗎？怎麼是廟東干貝魚翅羹？是我記錯了嗎？回到家後我就查了一下，原來在2018年的時後，因為蟹肉羹食材品質不穩加上取得不易，所以就從蟹肉羹換成干貝魚翅羹，食材直接原地升等，因此從老顧客獲得的反饋也非常棒～

廟東清蒸蝦仁肉圓招牌除了干貝魚翅羹外，還有他們家的肉圓也很多人推薦，小小一顆現蒸的，外表看起來有點像水晶餃。

雖然廟東蟹肉羹沒了，但新推的廟東干貝魚翅羹也超讚的！份量上一點也不少，只是從蟹肉變成了干貝，食材大升級味道一定很不錯！

干貝魚翅羹料給得很多，裡面相當豐富，雖然一碗要75元也不算特大碗，但料多實在吃起來又夠味，CP值是絕對夠的。

廟東干貝魚翅羹裡面真給了不少干貝，雖然沒仔細算有幾個，但6.7個絕對跑不掉，吃起來鮮甜鮮甜的，味道很不錯。

廟東清蒸蝦仁肉圓的特製辣醬有些厲害！辣香氣很足，吃起來有辣感，後勁不會很強，很像煙火在口中爆出亮點，辣後留下的是滿滿的爽感，不會上頭。

另一個廟東清蒸蝦仁肉圓招牌當然是肉圓拉～它家的肉圓比較不一樣，我也是第一次吃，端上來時，就跟下方照片一樣，就…三個肉圓主角，上面有淋上醬料，沒有香菜蔥花點綴，看起來相當樸素，但咬開後，原來精彩在裡面！

咬開廟東清蒸蝦仁肉圓後，我看見整尾的！整尾的蝦子！真的太大氣了，再想想一份有三顆，這價格真的可以啊～蝦子吃起來的口感，可以感受到蝦肉的扎實與緊緻，蝦肉的清甜滋味，在醬料的襯托下，可以感受的到，不過需要單獨細品，因為肉圓整體搭配很厲害，通常都是一口咬下1/2~1/3的Q彈外皮，搭配多汁內餡跟鮮美的蝦仁，直接在嘴中完成達融合，好吃到沒細品時間😂

廟東蝦仁肉圓評價

雖然已經不是廟東蟹肉羹了，但廟東清蒸蝦仁肉圓不變的湯底跟稠度，每口還是一樣美味無比，僅一口就讓阿偉知道沒跑錯攤，雖然販售的台中美食不是蟹肉羹了，但廟東清蒸蝦仁肉圓的好滋味跟很多的干貝，吃起來能感受到老闆滿滿誠意，肉圓也很厲害，廟東夜市肉圓有好幾間，但廟東清蒸蝦仁肉圓的肉圓確實跟它家有很大差別，內餡放了整尾蝦仁與肉餡，加上Q彈外皮也是有滿滿的記憶點～

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：廟東清蒸蝦仁肉圓
  • 所在地址：420臺灣台中市豐原區中正路167巷入口右手邊第一攤
  • 營業時間：日 一 二 四 五 六 15:30-01:00
  • 店家電話：0425284382
  • 評價：★★★★★


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