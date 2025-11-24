> 美食 > 【塭底烤魚】老饕必訪海鮮熱炒名店，鹽烤台灣鯛尚出名 (含菜單)

塭底烤魚真的是老饕們口耳相傳的隱藏美食！主打的鹽烤魚每一隻都超大份，而且是印著「塭底烤魚」的招牌魚，內用還有白飯免費吃到飽，超適合揪朋友或家人一起來大吃一波。除了烤魚，也有各種台式熱炒、魚類料理、下酒菜，難怪常被媒體節目推薦。這裡還有可愛的小動物陪你用餐，像貓咪、浣熊、鵝都能看到，是很多親子客覺得超有趣的亮點。

  • 名稱：塭底烤魚
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號
  • 營業時間：11:00-20:30
  • 電話：039885097
  • 只收現金 · 需要預訂 · 有室外雅座

塭底烤魚｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入塭底烤魚即可到達

停車場：自家有停車場，路邊白線內臨時停車尚可

塭底烤魚｜菜單價位

菜單和一般的快炒餐廳類似，只是多了不少魚類料理，菜色豐富，應有盡有，絕對能滿足不同顧客的口味。

塭底烤魚｜空間環境

塭底烤魚位於礁溪鄉間，宜191線上，只要常往來這裏的朋友一定會常看到它
只要用餐時間一到，用餐人潮不斷~~生意非常好，也經常有媒體來採訪，可說是這一帶的名店之一

店家餐廳比較簡約，沒有什麼過度的裝潢

但空間寬敞舒適，適合家庭聚餐、朋友聚餐或同事下班後小酌。

因為餐廳用量大，所以使用自取式的免洗餐具

牆上海報還有不少藝人的簽名

原以為只有前面的用餐桌，原來後方還有很大的空間

店家自已養的寵物貓、兔

應該是從養殖區抓來再蓄養的魚吧，這樣要取魚比較方便

塭底烤魚｜心得評價

這次比較特別!!! 一般來的消費者都是按菜單點菜!! 而我們是一次給店家5000、6000吧! ( 有點忘了)
然後請店家配菜!! 所以這些菜色部份是店家安排的，一些則是菜單上可以看到的

鹽烤魚

店家名為塭底烤魚!!! 當然要來個招牌的鹽烤。另外再搭個人氣很高的醬烤

這樣鹽烤、醬烤雙重風味，分別呈現魚肉的極致鮮甜與獨特醬香

鹽烤方式，將整條魚包裹在鹽裏，讓鹽味滲入魚肉中，完整保留魚肉本身的鮮甜與細緻口感

醬烤魚

魚身塗抹特製的獨門醬料，經過高溫炭烤後，外表焦香、醬汁完全滲入魚肉
擠上檸檬汁帶出魚肉的鮮甜，整體甜鹹交織的風味令人印象深刻，好適合搭個冰涼的啤酒啊( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

冷盤 

結合了生魚片、軟絲、九孔、海哲皮 ( 應該是店家自己硬湊的合菜版冷盤，店家可是單點的而已)

九孔!? 有點忘了XD

新鮮的軟絲鮮甜可口

南瓜湯

這個應該可以叫海鮮南瓜湯

裏面還有蚵仔，增加不同的口感與香氣

炒雞佛

炒雞佛的口味，應該是見仁見智。不過這盤還加了其他蔬菜及蝦仁，嚐起來也是有滋有味的

白斬雞

白斬雞只要夠新鮮就是好吃!!! 但忘了是仿仔雞或是土雞!!

烤扇貝

起司外表烤的有點焦香、裏面是鮮嫩Q彈、充滿海洋風味的扇貝肉

鹽酥中卷

炸的外酥裏Q的中卷，每一口中卷都沾滿濃郁的蒜香，很涮嘴

鹽酥豬腳

這道和鹽酥中卷作法相似

外層炸的金黃香酥的外殼，與軟糯充滿膠質的豬皮和嫩肉，不管是下酒或配飯都是絕配 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒_

炒水蓮

水蓮清爽可口，好好吃

燉雞湯

哈哈，看起來就很滋補的雞湯，味道也是清甜可口，可是我們真的吃不完只好打包帶走
其實光是單點的菜色就吃不完了，烤魚真的很不錯!

塭底烤魚的「塭」是真的魚塭！店面就蓋在魚塭上，新鮮現撈的魚完全沒有土味，難怪牆上全是藝人簽名。除了招牌烤魚好吃到不行，連熱炒都水準超高，難怪大家一吃就成主顧。想來宜蘭吃澎湃、熱鬧、又有新鮮烤魚的在地餐廳，這裡真的很值得衝一波！

塭底烤魚｜附近景點美食

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活塭底烤魚文章推薦給你知道。

