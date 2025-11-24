【塭底烤魚】老饕必訪海鮮熱炒名店，鹽烤台灣鯛尚出名 (含菜單)

「塭底烤魚」真的是老饕們口耳相傳的隱藏美食！主打的鹽烤魚每一隻都超大份，而且是印著「塭底烤魚」的招牌魚，內用還有白飯免費吃到飽，超適合揪朋友或家人一起來大吃一波。除了烤魚，也有各種台式熱炒、魚類料理、下酒菜，難怪常被媒體節目推薦。這裡還有可愛的小動物陪你用餐，像貓咪、浣熊、鵝都能看到，是很多親子客覺得超有趣的亮點。
- 名稱：塭底烤魚
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號
- 營業時間：11:00-20:30
- 電話：039885097
- 只收現金 · 需要預訂 · 有室外雅座
塭底烤魚｜交通停車資訊
塭底烤魚｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「塭底烤魚」即可到達
停車場：自家有停車場，路邊白線內臨時停車尚可
塭底烤魚｜菜單價位
菜單和一般的快炒餐廳類似，只是多了不少魚類料理，菜色豐富，應有盡有，絕對能滿足不同顧客的口味。
塭底烤魚｜空間環境
塭底烤魚位於礁溪鄉間，宜191線上，只要常往來這裏的朋友一定會常看到它
只要用餐時間一到，用餐人潮不斷~~生意非常好，也經常有媒體來採訪，可說是這一帶的名店之一
店家餐廳比較簡約，沒有什麼過度的裝潢
但空間寬敞舒適，適合家庭聚餐、朋友聚餐或同事下班後小酌。
因為餐廳用量大，所以使用自取式的免洗餐具
牆上海報還有不少藝人的簽名
原以為只有前面的用餐桌，原來後方還有很大的空間
店家自已養的寵物貓、兔
應該是從養殖區抓來再蓄養的魚吧，這樣要取魚比較方便
塭底烤魚｜心得評價
這次比較特別!!! 一般來的消費者都是按菜單點菜!! 而我們是一次給店家5000、6000吧! ( 有點忘了)
然後請店家配菜!! 所以這些菜色部份是店家安排的，一些則是菜單上可以看到的
鹽烤魚
店家名為塭底烤魚!!! 當然要來個招牌的鹽烤。另外再搭個人氣很高的醬烤
這樣鹽烤、醬烤雙重風味，分別呈現魚肉的極致鮮甜與獨特醬香
鹽烤方式，將整條魚包裹在鹽裏，讓鹽味滲入魚肉中，完整保留魚肉本身的鮮甜與細緻口感
醬烤魚
魚身塗抹特製的獨門醬料，經過高溫炭烤後，外表焦香、醬汁完全滲入魚肉
擠上檸檬汁帶出魚肉的鮮甜，整體甜鹹交織的風味令人印象深刻，好適合搭個冰涼的啤酒啊( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)
冷盤
結合了生魚片、軟絲、九孔、海哲皮 ( 應該是店家自己硬湊的合菜版冷盤，店家可是單點的而已)
九孔!? 有點忘了XD
新鮮的軟絲鮮甜可口
南瓜湯
這個應該可以叫海鮮南瓜湯
裏面還有蚵仔，增加不同的口感與香氣
炒雞佛
炒雞佛的口味，應該是見仁見智。不過這盤還加了其他蔬菜及蝦仁，嚐起來也是有滋有味的
白斬雞
白斬雞只要夠新鮮就是好吃!!! 但忘了是仿仔雞或是土雞!!
烤扇貝
起司外表烤的有點焦香、裏面是鮮嫩Q彈、充滿海洋風味的扇貝肉
鹽酥中卷
炸的外酥裏Q的中卷，每一口中卷都沾滿濃郁的蒜香，很涮嘴
鹽酥豬腳
這道和鹽酥中卷作法相似
外層炸的金黃香酥的外殼，與軟糯充滿膠質的豬皮和嫩肉，不管是下酒或配飯都是絕配 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒_
炒水蓮
水蓮清爽可口，好好吃
燉雞湯
哈哈，看起來就很滋補的雞湯，味道也是清甜可口，可是我們真的吃不完只好打包帶走
其實光是單點的菜色就吃不完了，烤魚真的很不錯!
「塭底烤魚」的「塭」是真的魚塭！店面就蓋在魚塭上，新鮮現撈的魚完全沒有土味，難怪牆上全是藝人簽名。除了招牌烤魚好吃到不行，連熱炒都水準超高，難怪大家一吃就成主顧。想來宜蘭吃澎湃、熱鬧、又有新鮮烤魚的在地餐廳，這裡真的很值得衝一波！
塭底烤魚｜附近景點美食
- 附近景點：礁溪免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：星寶蔥達人、白水豆花、丁掌櫃衢州烤餅、樂屋日本料理、萬記商行咖啡館、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、樂山拉麵
- 礁溪飯店住宿推薦：
以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「塭底烤魚」文章推薦給你知道。
