豬排控必收藏﹗日本創業20多年名店「靜岡勝政日式豬排』」插旗大壢大江 伊比利黑豚、酥炸鮭魚全都必吃。

日本創業20多年的靜岡勝政日式豬排在大壢大江就能吃到原汁原味﹗從金芝麻豬排、里肌鍋膳到伊比利黑豚雙人套餐都很有誠意，是想念日式料理時的最佳選擇。

靜岡勝政源自日本創業20多年、大壢大江購物中心也能吃到這份記憶中的日式炸豬排。櫥窗模型逼真到像在日本街邊逛餐廳。店內以大量木質與黑色吊燈營造溫暖氛圍、座位分成高背沙發、木桌椅與板前、一個人或家庭客都能自在用餐、動線也相當友善。

從櫃臺到桌面都講究 日式細節堆出職人風味

入座先奉萊姆綠茶、帶淡香清爽順口。桌面備有辛口與甘口豬排醬、另有三彩鹽可提升肉甜味。飯可選白飯或山藥燕麥飯、湯有野菜味噌與豬肉味噌兩種。套餐加80元可升級甜點與飲品。高麗菜絲、白飯與味噌湯皆能免費續加、小菜為柚子大根、泡菜、牛蒡絲、爽脆解膩。

現磨金芝麻香氣炸開 專屬豬排的靈魂靜靜登場

每桌提供研磨缽與山椒棒、金芝麻來自日本百年老店和田萬、輕搗即可散發濃郁香氣。搭配崎玉縣高橋醬料、辛口層次飽滿、甘口更甘醇、不會搶走豬排的甜味。這組沾醬與芝麻是勝政豬排的靈魂、也是許多客人一吃就回頭的理由。

從雞排到鮭魚都能炸出爽口感 主餐選擇多到想全點

舒康雞排厚切軟嫩、以植物性飼料養殖、口感鮮甜多汁。酥炸鮭魚排選用菲力部位、炸過仍保持細嫩。里肌豬排鍋膳秋冬最受歡迎、陶鍋中以特製高湯、搭配烏龍麵與洋葱、吸附醬汁後甜味明顯、半熟蛋液讓整份鍋膳更滑順。每款主餐穩定度都很高、能吃到日式豬排店的招牌水準。

雙人想吃更澎湃就點這份 伊比利黑豚肉香完全爆發

伊比利黑豚雙人套餐包含厚切里肌與腰內豬排、加上酥炸花枝腳、茶碗蒸、飲品與甜點。里肌呈淡粉色、入口油脂香與堅果香交織、肉汁細緻但不膩。腰內肉更柔嫩、口感像奶油般滑順。花枝腳外酥內彈、茶碗蒸綿滑細緻、整套吃下來非常完整。

甜點收尾也很有誠意 從霜淇淋到蛋糕都零失誤

飲料可選可爾必思或無糖玄米茶。甜點包含巴斯克起司、苦甜巧克力蛋糕與靜岡抹茶與香草霜淇淋、口感綿密順滑、香氣乾淨。無論一個人來或與好友共享都輕鬆自在。若最近也突然想念日式豬排的酥脆感、靜岡勝政是大壢大江一個很值得回訪的選擇。